Bergstrasse

Bensheim: Transporter von Parkplatz gestohlen

Bensheim (ots) – Einen auf dem Parkplatz des Autohofs in der Amperestraße

geparkten schwarzen Ford Transit entwendeten unbekannte Täter im Zeitraum

zwischen Mittwoch (14.2.) bis Donnerstag (15.2.). An dem Transporter waren die

polnischen Kennzeichen „WWY 79971“ angebracht. Zeugen oder Personen, die

Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten mit dem

Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter 06252 706-0 in Kontakt zu treten.

Abtsteinach: Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Abtsteinach (ots) – Ein Zigarettenautomat in der Hauptstraße in

Unter-Abtsteinach war das Ziel bisher unbekannter Täter. Eine Anwohnerin stellte

die Beschädigungen am Samstagvormittag (17.2.) fest und alarmierte die Polizei.

Was die Täter genau erbeuteten, ist bisher nicht bekannt. Hinweise nimmt der

Polizeiposten Hirschhorn unter 06272 9305-0 entgegen.

Bensheim: Heimkommende Bewohnerin stört Einbrecher

Bensheim (ots) – Im Berliner Ring gelangten Einbrecher am Freitag (16.2.) über

eine Balkontür in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Dort entwendeten sie

Wertgegenstände. Die gegen 19.30 Uhr heimkehrende Bewohnerin stellte die

beschädigte Balkontür fest und sah eine Person flüchten, die vermutlich an der

Tat beteiligt war. Hinweise zur Tat oder verdächtigen Personen nimmt das

Kommissariat 21/22 in Heppenheim (06252 706-0) entgegen.

Viernheim. Einbrecher erbeuten Schmuck und Münzen

Viernheim (ots) – Am Freitag (16.2.) drangen Einbrecher in den

Nachmittagsstunden in ein Wohnhaus in der Eichendorffstraße ein und entwendeten

dort Schmuck und Münzen. Das Kommissariat 21/22 in Heppenheim führt die

Ermittlungen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06252

706-0.

Kreis Bergstraße: Hoher Schaden durch „Love Scamming“/Polizei warnt vor Betrugsmasche

Kreis Bergstraße (ots) – Am Freitag (16.02.) meldete sich eine 64-jährige Frau

aus dem Kreis Bergstraße bei der Polizei und zeigte an, auf einen sogenannten

Love-Scammer hereingefallen zu sein. Dieser hatte sie über ein soziales Netzwerk

angeschrieben, eine freundschaftliche Beziehung zu ihr aufgebaut und sie später

um finanzielle Hilfe gebeten. Seit Mai soll die Geschädigte Kontakt mit dem

Tatverdächtigen gehabt haben. Dabei übersandte sie mehrfach hohe Geldbeträge.

Insgesamt entstand der Frau nach derzeitigem Ermittlungsstand dabei ein

finanzieller Schaden von rund 75.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Love Scamming ist eine moderne

Betrugsmasche, bei der die Täter meist Kontakt zu alleinstehenden Personen über

soziale Netzwerke aufnehmen und versuchen eine, meist romantische, Beziehung

aufzubauen. Ziel dieser Betrüger ist es, durch das Vorgaukeln starker Gefühle,

das Gegenüber emotional so zu beeinflussen, dass finanzielle Zuwendungen

übertragen werden. Sobald der Betrug auffällt oder keine Zahlungen mehr

erfolgen, wird der Kontakt abgebrochen. Die Täter agieren dabei in den meisten

Fällen aus dem Ausland heraus.

Grundsätzlich rät die Polizei, keinem Menschen, den man nicht persönlich

kennengelernt oder gesehen hat, Geld zu überweisen oder auf sonstige Forderungen

einzugehen. Gerade im Internet nutzen Betrüger die Gutgläubigkeit ihrer

Mitmenschen aus. Sollte von Ihnen online Geld gefordert werden, bleiben Sie

misstrauisch und hinterfragen die Forderung kritisch. Vertrauen Sie sich

Familienangehörigen oder Freunden an und wenden Sie sich im Zweifel an die

Polizei.

Sollten Sie Opfer eines solchen Betrugs geworden sein, empfiehlt die Polizei

alle Chatverläufe, E-Mails und dergleichen zu sichern und Strafanzeige bei der

Polizei zu erstatten.

Ausführliche Informationen zum Thema gibt es auch unter:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/

Unfall mit schwerverletzten Personen

Wald-Michelbach (ots) – Am Samstag, den 17.02.2024 gegen 18:30 Uhr ereignete

sich auf der L3120 zwischen Wald-Michelbach und der Kreidacher Höhe ein

Verkehrsunfall, bei welchem zwei Pkw beteiligte gewesen waren. Hierbei kam der

30-jährige Fahrer eines Seat von Kreidach kommend in der letzten Linkskurve vor

Wald-Michelbach aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß frontal

mit einem schwarzen Audi zusammen, in welchem vier Frauen im Alter von 41 bis 52

Jahren aus Wald-Michelbach saßen. Durch den Aufprall, welcher bei beiden

Fahrzeugen für einen Totalschaden sorgte, wurden die Insassen des Audi

schwerverletzt und mussten mit Krankenwagen in unterschiedliche örtliche

Krankenhäuser verbracht werden. Zur Unfallaufnahme und Straßenreinigung musste

die Straße für etwa zwei Stunden gesperrt werden. Durch den Unfall entstand ein

Sachschaden von mindestens 20.000 Euro. Vor Ort war zudem die Feuerwehr aus

Wald-Michelbach eingesetzt.

Darmstadt

Darmstadt-Kranichstein: Weißer Opel Corsa gestohlen (DA-AB 193) / Zeugen gesucht

Darmstadt-Kranichstein (ots) – Nachdem bislang unbekannte Täter am Freitag

(16.02.) einen weißen Opel Corsa aus einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses

entwendeten, sucht die Polizei nach Zeugen.

In der Zeit zwischen 17 und 22 Uhr verschafften sich die Unbekannten Zugang zu

dem Mehrfamilienhaus in der Elisabeth-Selbert-Straße und nahmen den

Fahrzeugschlüssel des weißen Opel Corsa aus einem Schlüsselkasten. Anschließend

verschafften sich die ungebetenen Gäste gewaltsam Zugang zu einem

Gemeinschaftsraum. Hier hebelten sie einen Spind auf und entwendeten zudem einen

Laptop. Unerkannt und unbemerkt flohen die Unbekannten mit dem weißen Opel Corsa

und dem erbeuteten Laptop aus der Tiefgarage. An dem Corsa sind die amtlichen

Kennzeichen DA-AB 193 angebracht. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der

Schaden auf mehrere Zehntausend Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder

sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des entwendeten Opel Corsa

geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (K 21/22)

unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Darmstadt: Taxi- und Mietwagenkontrollen der Polizei / Zwei Fahrer müssen Tätigkeit vorläufig einstellen

Darmstadt (ots) – Nach einer Kontrollaktion der Polizei am Donnerstag (15.02.)

mussten zwei Taxifahrer ihre Tätigkeit zunächst einstellen.

Zwischen 11 und 14 Uhr setzten die Beamtinnen und Beamte ihren Schwerpunkt auf

die Überprüfung von Taxi- und Mietwagenfahrern im Stadtgebiet in Darmstadt und

stoppten insgesamt 30 Fahrzeuge. Im Vergleich zu normalen Autos unterliegen

Taxen und Mietwagen zusätzlichen Auflagen, wie beispielsweise die Pflicht des

Fahrers, einen gültigen Personenbeförderungsschein und eine Konzession

mitzuführen. Außerdem muss der Wegstreckenzähler oder das Taxameter eine

aktuelle Eichung haben. Bei rund einem Drittel der Fahrzeuge hatten die

Ordnungshüter etwas zu beanstanden. Zwei Taxen wiesen derart viele Mängel auf,

dass eine Weiterfahrt von der Polizei untersagt werden musste und die Taxifahrer

ihre Tätigkeit bis zur Beseitigung der Mängel zunächst einstellen mussten.

Neben der Taxi- und Mietwagenkontrollen wurde aufgrund seiner auffälligen

Fahrweise auch ein Autofahrer kontrolliert, der, wie sich kurze Zeit später

herausstelle, unter dem Einfluss von Betäubungsmittel am Straßenverkehr

teilnahm. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und wird sich nun

in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Darmstadt: Raser in Innenstadt gestoppt / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Am Samstag (17.02.) fiel einer Streife des 1. Polizeireviers

in Darmstadt gegen 21.50 Uhr ein weißer Volkswagen auf, der die Holzstraße mit

überhöhter Geschwindigkeit befuhr. Als dieser einen grünen hochmotorisierten BMW

überholte, beschleunigte der BMW-Fahrer seinen Wagen und ließ den Motor

aufheulen. Auf der Zeughausstraße reihten sich anschließend mehrere waghalsige

Überholmanöver zwischen den beiden Fahrern mit Geschwindigkeiten von bis zu 100

Stundenkilometern. Dabei herrschte dort zu diesem Zeitpunkt noch reger Verkehr.

Die Ordnungshüter stoppten die zwei Fahrzeuge und kontrollierten die 22-jährigen

Wagenlenker. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurden die Fahrzeuge

sowie die Führerscheine der beiden Fahrer beschlagnahmt. Sie werden sich nun in

einem Strafverfahren verantworten müssen.

Aufgrund der rücksichtslosen Fahrweise der beiden Autofahrer sucht die Polizei

nach Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder sogar durch diese

beeinträchtigt wurden. Hinweise nehmen die Ermittler des 1. Polizeireviers in

Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-41110 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Weiterstadt-Gräfenhausen: Auto beschädigt und beschmiert / Wer kann Hinweise geben?

Weiterstadt (ots) – Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag (18.2.) einen

blauen Opel Astra im Westring beschädigt. Die Täter zerstörten sämtliche

Scheiben des Autos, zerkratzten den Lack und besprühten den Wagen mit Farbe.

Anschließend flüchteten sie unerkannt. Nach ersten Ermittlungen könnte sich die

Tat gegen 2 Uhr zugetragen haben.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder

Hinweise auf die Verursacher geben können, melden Sie sich bitte bei dem

Kommissariat 42 in Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157 / 9509-0.

Landkreis Darmstadt-Dieburg: Mehrere Einbrüche am Wochenende / Zeugen gesucht

Landkreis Darmstadt-Dieburg (ots) – Am vergangenen Wochenende hatten es

Einbrecher erneut auf Einfamilien- sowie Mehrfamilienhäuser im gesamten

Landkreis abgesehen.

So haben sich Kriminelle am Samstagabend (17.2.) zwischen 16 und 19.45 Uhr an

drei Wohnhäusern in Griesheim zu schaffen gemacht. Zweimal hebelten die Täter

Fenster auf, um ins Gebäude zu gelangen. Im Hausweg hebelten die Diebe eine

Wohnungstür auf. In den jeweiligen Räumen suchten die Einbrecher nach Beute.

Nach bisherigen Erkenntnissen fanden die Eindringlinge Schmuck und Bargeld.

Anschließend flüchteten sie jeweils unbemerkt.

In Mühltal-Traisa zerstörten noch Unbekannte jeweils Fensterscheiben, um in die

Einfamilienhäuser in der Ludwigstraße und Darmstädter Straße zu gelangen. Nach

momentanen Erkenntnissen drangen die Täter zwischen Samstag (17.2.) und

Sonntagmorgen (18.2.) in die Wohnräume ein und flüchteten nach ihrer Tat

unerkannt ohne Beute.

Auch im Ortsteil Waschenbach zerstörten unbekannte Täter zwischen

Samstagnachmittag (17.2.), 16.15 Uhr und Sonntag (18.2.), 1.45 Uhr, eine

Fensterscheibe und durchsuchten anschließend ein Einfamilienhaus in der

Alleestraße. Hier fanden die Diebe nach bisherigen Erkenntnissen Wertgegenstände

wie Schmuck und Bargeld. Mit der Beute verließen sie den Tatort.

Mit Bargeld und Schmuck entfernten sich Diebe in Groß-Bieberau (Rodau) aus einem

Einfamilienhaus in der Hauptstraße. Hier hebelten die Kriminellen zwischen

Samstagnachmittag (17.2.), 16.30 Uhr und Samstagabend (17.2.), 23.30 Uhr, ein

Fenster auf und durchsuchten die Wohnräume.

Aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Beinestraße, Groß-Zimmern,

flüchteten Einbrecher unter anderem mit verschiedenen Elektrogeräten sowie einer

Geldbörse. Zuvor beschädigten die Täter zwischen Freitagnachmittag (16.2.),

17.30 Uhr und Samstagvormittag (17.2.), 10.30 Uhr, die Eingangstür und konnten

dadurch in die Räume gelangen.

Einen Einbrecher verschreckte die Anwohnerin im Fischbachtal,

Prof.-Schmieden-Straße, am Samstagabend (17.2.) gegen 21 Uhr. Der Kriminelle

hebelte vorher ein Fenster des Einfamilienhauses auf und durchsuchte

anschließend die Wohnräume. Als er auf die Anwohnerin traf, ergriff er ohne

Beute die Flucht.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 21/22 in Darmstadt haben in

den jeweiligen Einbrüchen die Arbeit aufgenommen, prüfen Tatzusammenhänge und

nehmen Hinweise unter der Rufnummer 06151 / 969-0 entgegen.

Zeugenaufruf nach Unfallflucht in Darmstadt

Darmstadt (ots) – Am Samstag, den 17.02.2024 zwischen 15:45 Uhr und 16:10 Uhr

wurde auf dem Parkplatz des Möbelhauses „Roller“ in der Otto-Röhm-Straße ein

geparkter, schwarzer BMW durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. An dem BMW

entstand ein Sachschaden von etwa 1200EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich

im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte

es sich bei dem Unfallverursacher um ein weißes Fahrzeug gehandelt haben, dass

den BMW beim Ein- oder Ausparken gestreift hat. Zeugen des Vorfalls werden

gebeten, sich unter # 06154 / 6330 – 0 mit der aufnehmenden Polizeistation in

Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall zwischen Transporter und Radfahrer, Zeugen gesucht

DA-DI, Groß-Umstadt (ots) – Am Donnerstag, den 15.02.2024, gegen 11.40 Uhr kam

es an der Ausfahrt vom Rewe Parkplatz in Groß-Umstadt, Georg-August-Zinn Straße

94 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 67-jährigen Fahrer eines Ford Transit

aus Münster und einer 76-jährigen Radfahrerin aus Groß-Umstadt, bei der die

Radfahrerin schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte der

Transit auf die Georg-August-Zinn Straße einzubiegen, als es zur Berührung mit

der kreuzenden Radfahrerin kam und diese stürzte. Im weiteren Verlauf stellte

sich heraus, dass die Radfahrerin nach Gehirnerschütterung und einer

Knöchelfraktur in eine umliegendes Krankenhaus eingeliefert wurde. Zeugen, die

Hinweise, zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich bei der

Polizeistation Dieburg unter : 06071 / 96560 zu melden.

geparktes Fahrzeug beschädigt, Verursacher geflüchtet, Zeugen gesucht

DA-DI, Groß-Bieberau (ots) – Zwischen Donnerstag, 15.02.2024, 20:30 Uhr und

Freitag, 16.02.2024, 08:00 Uhr wurde in Groß-Bieberau, Jochartstraße Höhe der

Hausnummer 16 ein schwarzer Mercedes durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

Der Unfallverursacher, der den geparkten Mercedes vermutlich beim Vorbeifahren

streifte, entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. An dem Mercedes

entstand ein Sachschaden von etwa 2000EUR. Zeugen, die Hinweise auf den

flüchtigen Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der

Tel.Nr.: 06154 / 6330 – 0 mit der Polizeistation Ober-Ramstadt in Verbindung zu

setzen.

Gross-Gerau

Mörfelden-Walldorf: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

In der Coutandinstraße brachen in der Zeit zwischen Samstagabend (17.02.) und Sonntagabend (18.02.) unbekannte Täter in ein Wohnhaus ein. Die ungebetenen Besucher verschafften sich durch die Terrassentür Zugang in die Räumlichkeiten. Im weiteren Verlauf durchwühlten die Kriminellen mehrere Zimmer. Sie erbeuteten Geld und Schmuck.

Es wird in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Der Fall wird im Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim bearbeitet. Hinweise können über Rufnummer 06142/696-0 mitgeteilt werden.

Rüsselsheim: 43-Jährige beißt Polizistin

Nach einem tätlichen Angriff wurde in der Nacht zum Montag (19.02.) eine Polizeibeamtin der Polizeistation Rüsselsheim verletzt und musste anschließend ein Krankenhaus aufsuchen. Gegen 1.30 Uhr wurde zunächst die Polizei alarmiert, weil im Flörsheimer Weg eine 43 Jahre alte Frau mit einem Messer bewaffnet Mitbewohner bedrohen solle. Die 43-Jährige konnte anschließend festgenommen und von den Beamten mit auf die Wache genommen werden. In den Räumen der Polizeistation biss die Festgenommene anschließend unvermittelt der Polizistin in den Arm. Die Beamtin zog sich hierbei eine leichte Verletzung zu.

Die 43 Jahre alte Frau musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten verblieb sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in einer Gewahrsamszelle der Polizei. Sie wird sich nun in einem Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und wegen Bedrohung zu verantworten haben.

Kelsterbach: Fahrzeugteile im Visier von Kriminellen/Zeugenaufruf der Polizei

Drei in der Straße „Kleiner Kornweg“, Aussiger Straße/Ecke Sudetenring sowie in der Albert-Schweitzer-Straße/Ecke Waldstraße abgestellte Audis, gerieten zwischen Donnerstag (15.02.) und Freitag (16.02.) in den Fokus bislang unbekannter Täter. Um an Fahrzeugteile zu gelangen, bauten sie letztlich in einem Fall die Abstandssensoren aus. In zwei Fällen richteten die Unbekannten zwar Schaden an, entwendeten aber nichts.

Die Polizei in Kelsterbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die die Täter beobachtet haben oder Hinweise zu ihrer Identität geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06107/7198-0 zu melden.

Rüsselsheim: Zwei Wohnungseinbrüche/Zeugen gesucht

Am Freitag (16.02.) wurden der Polizei zwei Einbrüche gemeldet. Durch die Terrassentür verschafften sich Unbekannte in der Zeit zwischen 16.45 und 18.30 Uhr Zugang in ein Wohnhaus in der Platanenstraße. Die Einbrecher erbeuteten Geld. Zudem drangen Kriminelle in der Zeit zwischen 17.00 und 22.20 Uhr gewaltsam in ein in Haus in der Richard-Wagner-Straße ein. Dort ließen die ungebetenen Gäste unter anderem Geld und Uhren mitgehen.

Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Groß-Gerau: 17-Jähriger attackiert und bestohlen

Ein 17 Jahre alter Jugendlicher wurde am Samstagabend (17.02.), gegen 23.40 Uhr, im Edith-Stein-Weg von einem Unbekannten bedroht, geschlagen und anschließend seiner Armbanduhr und seiner Brille beraubt. Der 17-Jährige zog sich bei dem Angriff aber wohl nur Blessuren leichterer Art zu. Der Kriminelle flüchtete anschließend mit der Beute zu Fuß vom Tatort.

Der Flüchtige ist 18 bis 19 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß, und athletisch. Er war maskiert und trug schwarze Kleidung und schwarze Handschuhe. Nach Angaben des 17-Jährigen soll er ein südländisches Erscheinungsbild haben. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos.

Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und bittet Zeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06142/6960.