Einbruch in Sportheim

Kandel (ots) – Bisher unbekannte Täter verschafften sich von Samstag auf Sonntag gewaltsam Zugang zum Sportheim des FC Bienwald Kandel, indem sie eine Scheibe einschlugen. Im Gebäude entwendeten sie eine geringe Menge Bargeld.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Verkehrskontrollen im Dienstgebiet

Wörth (ots) – Am Wochenende führten Beamte der Polizei Wörth zu unregelmäßigen Zeiten an verschiedenen Stellen im südlichen Kreis Germersheim Verkehrskontrollen durch. So ergaben sich insgesamt 2 Verstöße wegen Handybenutzung, ein Gurtverstoß, zwölf Verstöße gegen das Haltegebot an einem STOP-Schild und 20 Mängelberichte.

In Berg wurde der Anlieferverkehr an der Mülldeponie kontrolliert. Fünf Fahrzeuge wurden wegen unzureichender Ladungssicherung bzw. Überladung beanstandet werden. Auch auf der A65 war ein Transporter ohne jegliche Ladungssicherung unterwegs. Die Fahrer wurden jeweils Bußgeldverfahren eingeleitet.

Sachbeschädigung an der Parkanlage

Jockgrim (ots) – Am Abend des 16.02.24 wurden Jugendliche beobachtet, die sich an der Parkanlage an der Verbandsgemeinde Jockgrim aufhielten. Nachdem es einen lauten Knall gab, schauten die Zeugen nach und konnten einen zerstörten Hundebeutelspender vorfinden. Die Jugendlichen konnten flüchten. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wörth in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Grundschule

Wörth-Schaidt (ots) – Bereits in der Nacht vom 15.02.24 auf 16.02.24 verschafften sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zur Grundschule in Wörth-Schaidt. Nach bisherigen Ermittlungen wurde nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro.