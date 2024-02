Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 16.02.2024 gegen 16:05 Uhr, beobachtete eine Zeugin, wie 4 Jugendliche und Kinder Äste von der Brücke des Dannstadter Weges auf die darunter liegende B44 warfen. Die Frau sprach die Gruppe an, woraufhin sie die Flucht ergriffen.

Es gelang ihr jedoch, 2 Jungen im Alter von 12 und 13 Jahren festzuhalten und mit ihnen auf das Eintreffen der Polizei zu warten. Die Identität eines flüchtigen 14-Jährigen konnte ermittelt werden.

Der vierte Beteiligte ist bislang nicht bekannt.

Es werden nun weitere Zeugen und durch die Äste gefährdete Verkehrsteilnehmer gesucht.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Diebstahl aus Transporter und Anhänger – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Zwischen Samstag 17.02.2024 ab 18 Uhr und Sonntag 18.02.2024 um 10 Uhr, entwendeten Unbekannte Werkzeuge aus einem in der Erich-Reichmann-Straße abgestellten Mercedes Sprinter. Aus einem in der gleichen Straße abgestellten Anhänger wurde ein Sessel entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 250 Euro.

Wer hat die Taten beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Versuchter Kabeldiebstahl

Ludwigshafen (ots) – Am frühen Montag 19.02.2024 beobachteten Mitarbeitende eines Sicherheitsdienstes zwei Personen, die versuchten, auf einem Betriebsgelände in der Hauptstraße, Kupferkabel zu entwenden. Als sie die Mitarbeitenden bemerkten, flüchteten die Personen in einem weißen Transporter in unbekannte Richtung.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Kerze setzt Bett in Brand

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 19.02.2024, 0.34 Uhr, brach ein Brand in einer Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Ellerstadter Straße aus. Nach derzeitigen Erkenntnissen fiel eine Kerze auf ein Bett, welches Feuer fing. Die Feuerwehr löschte den Brand. Personen wurden nicht verletzt. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro.

Hierzu die Meldung der Feuerwehr Ludwigshafen:

(JD) Am 19.02.2024 um 00:34 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Brand in die Ellerstadter Straße nach Ludwigshafen Ruchheim gerufen. Beim Eintreffen fand die Feuerwehr einen Entstehungsbrand in einem Zimmer im Dachgeschoss eines viergeschossigen Mehrfamilienhauses vor. Flammen schlugen bereits aus einem Dachfenster. Die Bewohner hatten die Brandwohnung bereits verlassen.

Die ersten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ruchheim gingen zur Brandbekämpfung mit einem Trupp unter Atemschutz und einem C-Rohr vor. Sieben Minuten nach Eintreffen war der Brand unter Kontrolle und es konnte mit den Nachlöscharbeiten begonnen werden. Mittels maschineller Belüftung entfernten die Feuerwehrleute anschließend den Rauch aus der betroffenen Wohnung. Die Dachhaut wurde im Bereich des Dachfensters von der Drehleiter aus auf Brandausbreitung kontrolliert. Durch einen Falschparker vor dem betroffenen Gebäude wurde hierbei die Aufstellung der Drehleiter behindert.

Es wurden keine Personen verletzt und alle Hausbewohner konnten nach Einsatzende in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 32 Einsatzkräften und 9 Fahrzeugen von der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehr Ruchheim, Rettungsdienst und Polizei.