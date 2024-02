Ladendiebe entwenden Sixpack aus Tankstelle

Böhl-Iggelheim (ots) – Gemeinsame Sache machten eine 31-jährige und ihr 45-jähriger Begleiter aus Böhl-Iggelheim am vergangenen Sonntagabend. Während eine Angestellte einer Tankstelle in der Eisenbahnstraße offenbar von der 31-jährigen abgelenkt wurde, entnahm deren Begleiter einen Sixpack Bier aus einem Kühlregal.

Danach verließen die beiden den Verkaufsraum, ohne für die Getränke zu bezahlen. „Bonnie und Clyde“ konnten durch die verständigte Polizei unweit der Tankstelle angetroffen und kontrolliert werden leider war der 45-jährige gerade dabei, eine Flasche des gestohlenen kühlen Getränks zu leeren. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen konnte die beiden ihre Heimreise antreten.

Versuchter Einbruch

Limburgerhof (ots) – Während ein 40-jähriger auf der Couch in seinem Wohnzimmer schlief, versuchte eine unbekannte Täterschaft über den Balkon seiner Wohnung in der Von-Denis-Straße einzubrechen. Durch den Lärm wach geworden sah der 40-jährige dann zwei dunkel gekleidete Personen mit einem „Brecheisen“ auf den Balkon stehen, die dann in Richtung Burgunderplatz geflüchtet sind.

An der Balkontür entstand offensichtlich kein Sachschaden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.