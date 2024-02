Raub auf Grünfläche unter Bekannten – Zeugen gesucht

Speyer (ots) – Am Samstag 17.02.2024 gegen 22:35 Uhr, unterhielt sich ein 29-Jähriger mit einem 35-jährigen Bekannten und zwei weiteren bislang unbekannten Personen, auf einer Grünfläche im Ginsterweg. Plötzlich kam ein 31-Jähriger auf den 29-Jährigen zu, riss ihn zu Boden und führte mehrere Schläge und Tritte gegen ihn aus.

Hierbei entriss er dem 29-Jährigen dessen Männerhandtasche und verlor ein Messer, das er in einer Tasche bei sich geführt, aber nicht eingesetzt hatte. Obwohl der 31-Jährige in Richtung der Schifferstadter Straße davonrannte, konnten ihn Polizeibeamte wenige Minuten nach der Tat in der Wormser Landstraße festnehmen.

Die geraubte Männerhandtasche fanden die Beamten mit Hilfe eines Diensthundes in Tatortnähe und stellten sie als Beweismittel sicher. In ihr befanden sich ein 4-stelliger Bargeldbetrag sowie ein Mobiltelefon. Außerdem fanden die Beamten auf einer Bank in Tatortnähe ein zur Selbstverteidigung bestimmtes Druckluftgewehr, das sich keinem Besitzer zuordnen ließ und auch sichergestellt wurde.

Der Tatverdächtige hatte einen Atemalkoholwert von 1,23 Promille. Der Geschädigte war mit 1,53 Promille ebenfalls alkoholisiert. Zwischen beiden Männern besteht eine Vorbeziehung. Die Polizei Speyer bittet Zeugen, insbesondere die bislang unbekannten zwei unmittelbaren Tatzeugen, um Meldung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de .

Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Einfluss von THC

Speyer (ots) – Am Sonntag gegen 23:20 Uhr, unterzogen Polizeibeamte einen 37-jährigen PKW-Fahrer in der Dudenhofer Straße einer Verkehrskontrolle, da dessen TÜV-Plakette abgelaufen war. Der 37-Jährige verweigerte die Aushändigung jeglicher Dokumente und zeigte verbalaggressives Verhalten. Nachdem er sich weiterhin geweigert hatte, auszusteigen, erklärte er sich schließlich doch mit der Durchführung eines Urintests einverstanden. Dieser verlief positiv auf THC.

Die Beamten stellten fest, dass der 37-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und dass seine Kennzeichen wegen nicht vorliegenden Versicherungsschutzes zur Entstempelung ausgeschrieben waren. Die Beamten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe und leiteten zwei Strafverfahren sowie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.

Dreister Diebstahl aus Wohnung in Seniorenheim

Speyer (ots) – Am Samstag gegen 17:30 Uhr öffnete eine 88-Jährige ihre Wohnungstür innerhalb des Seniorenheims in der Oberen Langgasse, um nach draußen zu gehen. In diesem Moment kam ein unbekannter Täter an ihr vorbei in die Wohnung und öffnete zielgerichtet mehrere Schubladen. Auf Ansprache verließ der unbekannte Täter wortlos die Wohnung.

Die Geschädigte stellte fest, dass ihr Goldschmuck im Wert von ca. 3.500 Euro entwendet wurde. Der Täter trug einen braunen langen Mantel, eine braune Stoffhose, war etwa 40 Jahre alt und von südosteuropäischem Erscheinungsbild. Die Polizei Speyer bittet Zeugen um Meldung an

Tel: 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de .

Betrug mit angeblicher Waschmaschine

Speyer (ots) – Am Samstag gegen 11:30 Uhr, erschien ein unbekannter Täter in einer Pizzeria in der Innenstadt und erwähnte beiläufig, dass er bei einem großen Elektromarkt arbeite, wo gerade ein Räumungsverkauf stattfinde. Er offerierte dem Angestellten der Pizzeria eine Waschmaschine für 320 Euro und gab ihm seine angebliche Handynummer.

Der Angestellte zahlte 320 Euro in bar und wartete auf die Lieferung, die bis 14 Uhr stattfinden sollte. Als am Sonntag immer noch keine Waschmaschine geliefert wurde, entschloss sich der Geschädigte zur Anzeigeerstattung bei der Polizei. Zuvor hatte er festgestellt, dass auch die angebliche Handynummer in Wahrheit nicht vergeben ist.

Einbruch in Gartenlaube

Speyer (ots) – Am Sonntag gegen 16:30 Uhr stellte der Eigentümer einer Gartenlaube in der Hermann-Ehlers-Straße fest, dass das Türschloss seiner Eingangstür aufgebohrt worden war. In einem Gartenhäuschen und einem Fahrzeug stellte er dann Gegenstände fest, die ihm nicht gehörten.

Hierbei handelte es sich um einen Schlafsack, einen Akkubohrer, eine Taschenlampe und mutmaßliches Diebesgut wie Münzgeld, ein Mobiltelefon der Marke Motorola, sieben Uhren der Marken Breitling, Greiner, Regent, Fila, Seiko und zwei Goldringe. Die Polizei Speyer bittet Zeugen um Meldung an Tel. 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de .

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Speyer (ots) – Am Sonntag 18.02.2024 zwischen 11-22:15 Uhr, betraten unbekannte Täter zunächst den Balkon einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Rheinhäuser Straße, wo sie mehrere Hebelversuche an einem Fenster unternahmen. Das Fenster hielt jedoch stand. Daher verschafften sich die unbekannten Täter auf ungeklärte Weise Zugang zum Treppenhaus und hebelten die Wohnungstür der Erdgeschosswohnung auf. Im Wohnungsinneren fanden sie keine Wertgegenstände und zogen ohne Beute davon. Der Schaden liegt bei ca. 400 Euro.

Im gleichen Zeitraum versuchten sie auch, eine weitere Wohnungstür im gleichen Anwesen aufzuhebeln. Hierbei scheiterten sie und verursachten einen Sachschaden von ca. 100 Euro.

Die Polizei konnte die geschädigte Bewohnerin bislang nicht erreichen und geht davon aus, dass diese von der Tat noch nichts bemerkt hat.

Die Polizei Speyer bittet Zeugen um Mitteilung an Tel: 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de .

Mehrere Diebstähle aus PKW, Täterfestnahme und Warnhinweis

Speyer (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 20-09:15 Uhr verschafften sich unbekannte Täter auf unbekannte Weise Zugang zu einem am Straßenrand des Ulmenwegs verschlossen abgestellten PKW und entwendeten aus dem Fahrzeuginneren eine Brille, eine SD-Karte, sowie ein Damenparfüm. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 210 Euro.

In der gleichen Nacht stellte ein 30-Jähriger seinen PKW auf dem Parkplatz des Mediamarktes in der Wormser Landstraße ab und stellte am Samstag gegen 11 Uhr fest, dass unbekannte Täter diesen durchwühlt hatten. Der 30-Jährige räumte ein, dass er seinen PKW nicht verschlossen hatte. Die unbekannten Täter entwendeten eine kleine Menge an Münzgeld und ließen eine leere Chips-Tüte im Fahrzeug zurück.

In der gleichen Nacht gegen Mitternacht meldete schließlich eine Zeugin, dass soeben ein Mann mit heller Hose und dunkler Oberbekleidung in der Kettelerstraße an Türgriffen der geparkten PKW gezogen habe, um diese nach Möglichkeit zu öffnen. Unmittelbar entsandte Polizeistreifen stellten einen durchwühlten PKW fest, konnten den beschriebenen Tatverdächtigen an der Waldseer Straße feststellen und letztlich in der Ruhhecke einer Personenkontrolle unterziehen.

Es handelt sich bei ihm um einen 29-Jährigen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Im Verlauf des Sonntags meldeten sich weitere Geschädigte aus Speyer-Nord, deren PKW ebenfalls durchwühlt worden waren. Ein Mann aus der Kettelerstraße meldete das Fehlen seines in einem Schuppen abgestellten Pedelecs im Wert von ca. 1.300 Euro.

Insgesamt wurden acht Geschädigte Opfer von Diebstählen. Diebesgut sowie Gesamtschadenshöhe sind noch nicht beziffert und Gegenstand der Ermittlungen. In allen Fällen gelang den Tätern die Öffnung der PKW, ohne Sachschäden anzurichten.

Die Polizei gibt folgende Tipps: