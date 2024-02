Mangelhafte Ladungssicherung kann teuer werden (Foto)

Annweiler/B10 (ots) – Bereits am Donnerstag 15.02.2024, wurde durch die Polizei Annweiler ein Fahrzeuggespann kontrolliert. Hierbei transportierte der 42-jährige Sprinter-Fahrer auf seinem Anhänger einen weiteren Sprinter. Der Anhänger war um fast 40Prozent überladen. Konsequenz: Bußgeld für den Fahrer in Höhe von 380 EUR, Bußgeld für den Halter in Höhe von 235 EUR und die Untersagung der Weiterfahrt.

Betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Annweiler (ots) Am Freitag 16.02.24 kontrollierte eine Streife der Polizeiwache Annweiler einen 67-jährigen Autofahrer. Dieser war zuvor aufgefallen, da er eine Verkehrssituation an der Einmündung der L505 von Albersweiler kommend offensichtlich falsch eingeschätzt hatte.

Im Rahmen der folgenden Kontrolle in der Queichtalstraße konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Test vor Ort ergab einen Wert von 1,81 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Gefährliches Überholmanöver im Baustellenbereich – Zeugen gesucht

B10 bei Landau (ots) – Zu einem gefährlichen Überholmanöver auf der B10 soll es heute gegen 11:30h gekommen sein. Im Baustellenbereich bei Landau soll in Fahrtrichtung Annweiler ein schwarzer BMW mit britischem Kennzeichen trotz Überholverbot überholt und dabei den Gegenverkehr gefährdet haben. Der BMW-Fahrer konnte durch die Polizei Annweiler bei Wilgartswiesen von der B10 geleitet werden.

Er gab an, selbst gefährlich überholt worden zu sein. Hierbei sei ein rotes Fahrzeug negativ aufgefallen. Wer kann Hinweise zum genauen Geschehensablauf geben? Hinweise unter Telefon: 06346-9646-0.