Mann fährt ohne Ticket und verletzt Zugbegleiter

Mainz (ots) – Am Abend des 17.02.2024 wurde die Bundespolizei über eine körperliche Auseinandersetzung auf Bahnsteig 1 im Hauptbahnhof Mainz informiert. Als die Bundespolizisten auf dem Bahnsteig eintrafen, sahen sie wie ein Mitarbeiter des Prüfdienstes der Deutschen Bahn und ein Mann auf dem Boden lagen.

Nachdem die Streithähne von den Beamten getrennt wurden, wurden die 2 Männer befragt. Ermittlungen ergaben, dass der Mann die S8 ohne Ticket nutzte und die Angabe seiner Personalien gegenüber dem Mitarbeiter des Prüfdienst verweigerte. Als der Mitarbeiter den Mann aufforderte ihn zur Dienststelle der Bundespolizei zu begleiten, griff ihn dieser an und verletzte ihn dabei am Finger.

Bei der Kontrolle des Mannes wurde festgestellt, dass der 47-jährige Armenier zur Festnahme von der Staatsanwaltschaft Wiesbaden wegen Diebstahl und zur Aufenthaltsermittlung wegen Betrug ausgeschrieben war. Bei der Durchsuchung des Armeniers fanden die Polizisten eine gefälschte bulgarische ID-Karte.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,62 Promille. Da der Mann die Geldstrafe von 1.200 EUR nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen in die JVA Rohrbach eingeliefert. Gegen den 47-jährigen Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, erschleichen von Leistungen und Urkundenfälschung eingeleitet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Taschendiebstahl beim Einkaufsbummel

Mainz-Innenstadt (ots) – Sowohl am 14.02. als auch am 17.02.2024 kam es in der Innenstadt im Bereich des Brandes zum Diebstahl von zwei Geldbörsen. Die jeweils Bestohlenen gaben bei der Erstattung der Strafanzeige an, dass sich ihr Geldbeutel in der verschlossenen Handtasche befand, die beide jeweils am Körper getragen hatten.

Beim Bezahlvorgang stellten beide Geschädigte anschließend das Fehlen der Geldbörse fest. In einem der genannten Fälle wurden im Anschluss an die Tat knapp 3.000 Euro mittels Bank-Karte von einem Konto abgebucht. Hinweise auf den oder die Täter gibt es bislang keine.

Kreis Mainz-Bingen

Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung im Straßenverkehr

Nieder-Olm (ots) – Am Freitag 16.02.2024 gegen 12:20 Uhr, kam es zu einer Auseinandersetzung im Straßenverkehr in Nieder-Olm. Eine 48-jährige Frau aus Nieder-Olm überquerte dort an Krücken gehend gegen Mittag die Alte Landstraße. Ein 41-jähriger Mainzer fuhr zum gleichen Zeitpunkt mit seinem Auto die Alte Landstraße entlang.

Laut der Frau aus Nieder-Olm kam der 41-Jährige zu zügig auf die Fußgängerin zu. Es kam zu einem Wortgefecht zwischen Fußgängerin und Fahrzeugführer, in dessen Anschluss der 41-jährige Fahrer anhielt und ausstieg.

Nach vermeintlichen Beleidigungen und Bedrohungen kam der Ehemann der Fußgängerin, welcher auf der gegenüber liegenden Straßenseite wartete hinzu und es kam zu wechselseitigen Beleidigungen, Bedrohungen, sowie zu Faustschlägen ins Gesicht zwischen ihm und dem Autofahrer. Wer wen zuerst schlug, beleidigte und bedrohte wird nun im Rahmen eines Strafverfahrens geklärt.

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Bingen (ots) – Am Sonntag 18.02.2024 gegen 19:20 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizei Bingen ein im Kreisverkehr L414/B9/Dromersheimer Chaussee liegendes Kennzeichen. Als die Streife vor Ort eintraf ergab sich der Grund für das dort liegende Kennzeichen. Der Fahrzeugführer überfuhr offensichtlich die Verkehrsinsel des Kreisverkehrs und kollidierte hierbei mit dort montierten Verkehrszeichen.

Hierbei riss das Kennzeichen ab und blieb vor Ort liegen. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss an den Unfall unerlaubt von der Unfallstelle. Die in der Folge eingeleiteten Ermittlungen ergaben einen Tatverdacht gegen eine 40-jährige Freundin der Fahrzeughalterin.

An der Anschrift der Tatverdächtigen konnte das stark beschädigte Unfallfahrzeug vorgefunden werden. Die Unfallverursacherin schaffte ihr Fahrzeug mit augenscheinlich gebrochener Achse und platten Reifen bis nach Hause. Die Fahrerin konnte in ihrer Wohnung befindlich angetroffen werden und räumte die Fahrt ein.

Sie stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss, verweigerte jedoch die Durchführung eines Atemalkoholtests. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Mögliche Zeugen des Unfalls sowie der nachfolgenden Unfallflucht werden gebeten sich bei der Polizei Bingen zu melden.

Verkehrsunfallflucht – Parkplatz Backhaus Lüning

Bingen (ots) – Am Sonntag 18.02.2024 in der Zeit zwischen 09:45-12:30 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Backhaus Lüning in der Saarlandstraße in Büdesheim. Hierbei beschädigte der Verursacher einen parkenden PKW (BMW) und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bingen zu melden.