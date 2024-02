Gewalt gegen Rettungskräfte

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntag 18.02.2024, meldete die Rettungsleitstelle bei der Polizei, dass eingesetzte Sanitäter polizeiliche Unterstützung im östlichen Stadtgebiet benötigen. Der Grund: Ein 31-Jähriger befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und griff die Rettungskräfte an. Als die Polizeistreife vor Ort ankam, konnten die Beamten schon im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses lautes Geschrei wahrnehmen.

In der gemeldeten Wohnung, trafen sie auf die Rettungskräfte sowie den 31-Jährigen, der auf dem Boden lag. Nach ersten Ermittlungen hatte der Mann diverse Betäubungsmittel konsumiert, in seinem Zustand angefangen sich selbst zu verletzten, und letztlich selbst den Notruf gewählt um Hilfe zu bekommen. Als die Sanitäter bei ihm eintrafen, attackierte er diese zuerst körperlich und anschließend mit einem spitzen Gegenstand. Noch vor dem Eintreffen der Polizei konnten die Rettungskräfte den Angreifer entwaffnen. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Die Streife musste den Mann allerdings fesseln, nachdem er auch gegenüber den Beamten erheblichen Widerstand leistete. Wegen der Verletzungen, die sich der 31-Jährige selbst zugefügt hatte, wurde schließlich noch ein Notarzt hinzugezogen und der Mann anschließend in eine Fachklinik gebracht. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt sowie Widerstands gegen Rettungskräfte und Polizeibeamte zu. Die Ermittlungen dauern an. |cla

Polizeieinsatz wegen Streit

Kaiserslautern (ots) – Polizeieinsatz wegen Streit Am Montag 19.02.2024 gegen 12:30 Uhr kam es in der Mall zu einem Polizeieinsatz. Zeugen hatten eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen innerhalb des Einkaufszentrums gemeldet.

Als die Ordnungshüter eintrafen, war jedoch niemand mehr vor Ort. Eine Zeugenbefragung ergab, dass es zwischen den Personen lediglich zu einem verbalen Streit kam, jedoch nicht zu Straftaten. Die Polizei war zusammen mit dem Ordnungsamt mit mehreren Kräften im Einsatz. |pet

Lokal-Besucher gesucht – Wer war in der Shisha-Bar?

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am späten Freitag 16.02.2024 in der Altstadt unterwegs waren und eine Shisha-Bar in der Steinstraße besucht haben. Hier sollen mehreren Personen kurz vor Mitternacht über gesundheitliche Probleme geklagt haben. Die genauen Umstände und Hintergründe sind derzeit noch unklar.

Am Montag meldete sich ein Mann bei der Polizeiinspektion 1, um Anzeige im Namen seines Sohnes zu erstatten. Er war in der Nacht zu Samstag von Freunden des Sohnes verständigt worden, nachdem dieser in dem Lokal kollabiert war und sich beim Sturz diverse Verletzungen zugezogen hatte. Der Vater selbst hatte den jungen Mann dann ins Krankenhaus gebracht.

Die genaue Ursache für den Kollaps ist noch nicht geklärt. Die Untersuchungsergebnisse stehen noch aus. Weitere Betroffene, die ebenfalls Kreislaufprobleme hatten, oder andere Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel: 0631 369-2150 zu melden. |cri

Leicht verletzt nach Angriff

Kaiserslautern (ots) – Am Samstag kam es gegen 21:15 Uhr, in der Straße Fackelrondell zu einer Körperverletzung. Ein 22-Jähriger hatte einen dortigen Supermarkt verlassen, als er nach eigener Aussage von mehreren Personen angegangen wurde. Durch den Angriff wurde der alkoholisierte Mann leicht verletzt.

Die Angreifer konnten flüchten. Einer der mutmaßlichen Täter soll eine weiße Jacke und weiße Mütze getragen haben. Zeugen des Vorfalls sollen sich unter der Telefonnummer 0631 369-2050 bei der Polizei melden. |pet

Auseinandersetzung vor Burgerladen

Kaiserslautern (ots) – Am Freitagabend informierten Zeugen die Polizei über eine Auseinandersetzung vor einem Fast-Food-Laden in der Fruchthallstraße. Dort war es nach einem Streit zu einer wechselseitigen Körperverletzung gekommen. Zwei Cousins im Alter von 16 und 18 Jahren wurden hierbei leicht verletzt. Zwei Verdächtige konnten flüchten.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an. Hinweise zu dem Streit nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631/369-2250 entgegen. |pet

Unter Drogen am Steuer

Kaiserslautern (ots) – Am Montag 19.02.2024 gegen 04 Uhr, wurde ein 24-Jähriger in der Pariser Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten, dass dieser drogentypische Symptome zeigte. Ein Urintest schlug positiv auf Opiate und Kokain an. Der Autofahrer wurde zur Blutprobe mit auf die Dienststelle genommen. Auf den 24-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. |cla

Vorfahrt genommen und auf Dach gelandet

Kaiserslautern (ots) – Ein 77-Jähriger fuhr am Sonntag 18.02.2024, mit zwei Beifahrerinnen auf der B270 von Erfenbach kommend in Richtung Siegelbach. Als er mit seinem Seat von der B270 auf die L369 in Richtung Weilerbach abbiegen wollte, übersah er den vorfahrtsberechtigen Opel Meriva einer 22-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der Wagen des Unfallverursachers geriet dabei ins Schleudern, kippte um und blieb auf dem Dach liegen. Der Pkw der 22-Jährigen wurde durch den Aufprall nach rechts abgedrängt und stieß mit einem Ford zusammen, welcher an der Auffahrt der B270 aus Kaiserslautern kommend wartete.

Alle Unfallbeteiligten konnten sich selbst aus ihren Autos befreien und wurden durch die eingesetzten Rettungskräfte versorgt. Der Unfallverursacher und seine Mitfahrerinnen sowie die 22-Jährige erlitten leichte Verletzungen und wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge der beiden waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 25.000 Euro geschätzt. Hinweise auf eine Beeinflussung der Beteiligten durch Alkohol oder Betäubungsmittel liegen nicht vor. Die Ermittlungen dauern an. |cla

Audi gestreift und geflüchtet

Kaiserslautern (ots) – Ein 35-Jähriger parkte sein Auto am Sonntag 18.02.2024 im Zeitraum von 12:30-13:50 Uhr, in der Straße „Grüner Graben“ vor einem Imbiss in Höhe der Hausnummer 2. Als er wieder zu seinem Audi zurückkam, stellte er einen frischen Schaden an der hinteren Tür der Fahrerseite fest und meldete dies der Polizei.

Der Unfallverursacher flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nach den bisherigen Ermittlungen dürfte der Unglücksfahrer das parkende Auto aufgrund mangelnden Sicherheitsabstandes beim Vorbeifahren touchiert haben. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die PI Kaiserslautern 2 unter: 0631 369-2250 entgegen. |cla