Sturz durch Hundesprung

Böhl-Iggelheim (ots) – Bereits am Donnerstag 15.02.2024 gegen 13 Uhr stürzte eine 88-jährige Frau in der Hauptstraße in Böhl-Iggelheim und verletzte sich. Wie der Polizei nachträglich mitgeteilt wurde, war die 88-jährige an genannter Örtlichkeit spazieren, als ein Hund auf sie zugelaufen kam, sie umrundete und letztlich an ihr hochsprang.

Dabei stürzte die Spaziergängerin und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Hundebesitzer zog seinen Hund weg und eilte der Dame zur Hilfe. Zu einem Austausch der Personalien sei es jedoch nicht gekommen.

Daher bittet die Polizei Schifferstadt darum, dass sich der Hundehalter oder auch Zeugen des Vorfalls auf der Dienststelle melden unter Tel: 06235/495-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de .

Rucksack aus Pkw entwendet

Bobenheim-Roxheim (ots) – Bislang unbekannte Täter schlugen am Freitag zwischen 10:30 und 11:30 Uhr die Beifahrerscheibe an einem am Rheinufer geparkten Pkw VW Golf ein und entwendeten einen Rucksack mit persönlichen Dokumenten. Hinweise nimmt die Polizei in Frankenthal unter: 06233-3031 entgegen.

Verkehrsunfallflucht nach Trunkenheitsfahrt

Lambsheim (ots) – Am Sonntag 18.02.2024 gegen 08:50 Uhr, fuhr eine 37-jährige Frau mit ihrem PKW Mercedes Benz rückwärts in eine Garage in der Hauptstraße in Lambsheim. Hierbei beschädigte sie neben einem Verkehrsschild die Garagenmauer. Im Anschluss entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Durch eine Polizeistreife konnte die Fahrerin am Ortsausgang Lambsheim festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Der am Heck total beschädigte Mercedes war nicht mehr fahrbereit. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,19 Promille. Der Fahrerin wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Sie muss nun mit weiteren Konsequenzen rechnen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiwache Maxdorf unter: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de entgegen.