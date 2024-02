Mehrere Fahrten unter Alkoholeinfluss

Speyer (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu mehreren Verkehrsdelikten in Zusammenhang mit Alkoholeinfluss. Zunächst teilte ein aufmerksamer Bürger mit, dass ein Audi A4 von der B39 in Fahrtrichtung Landauer Straße „Schlangenlinien“ fahren würde. Zudem bremse er ohne sichtlichen Grund sein Fahrzeug ab und beschleunigte es wieder. Nachdem der Fahrer sein Fahrzeug geparkt hatte, konnte dieser durch die Polizei kontrolliert werden.

Bei der Kontrolle konnte der Grund für die auffällige Fahrweise festgestellt werden: Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Die Konsequenz: Die Entnahme einer Blutprobe und die Eröffnung eines Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr.

Auch ein 60-jähriger Speyrer muss sich einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr stellen. Er wurde von einer Streife gegen 23:43 Uhr dabei beobachtet, wie er seinen Skoda in der Bahnhofstraße mehrfach ohne sichtlichen Grund in den Gegenverkehr gelenkt hatte. Auch bei dieser Verkehrskontrolle konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Dem Fahrer wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Speyer (ots) – Am frühen Sonntagmorgen konnte eine Streifenwagenbesatzung einen 31-Jährigen in der Wormser Straße in Speyer kontrollieren. Der schwarze VW Jetta des Tatverdächtigen, welcher mit insgesamt 3 Männern um die 30 Jahren besetzt war, wies an der Fahrerseite einen erheblichen und augenscheinlich frischen Unfallschaden auf. Der Fahrer stand deutlich unter dem Einfluss von Alkohol und pustete 2,45 Promille.

Ihm wurde bei der Polizeiinspektion eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Trotz intensiver Absuche konnte bisher kein Fahrzeug mit einem korrespondierenden Schaden festgestellt werden. Genau hier benötigen wir Ihre Mithilfe.

Haben Sie am Sonntagmorgen zwischen 02:45-03:30 Uhr im Bereich der Johannesstraße/Armbruststraße oder der Altstadt einen schwarzen VW Jetta beobachtet? Jeder noch so zunächst unbedeutend wirkende Hinweis könnte für das Ermittlungsverfahren entscheidend sein.

Ihr Fahrzeug war zur Tatzeit in der Johannesstraße/Armbruststraße oder in der Altstadt geparkt und hat einen frischen Unfallschaden? Dann melden Sie sich unter Angabe des Aktenzeichens: 06/1802 Stichwort: Presseaufruf; bei der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de.