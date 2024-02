Alkoholisierter Fahrzeugführer bei Standkontrolle erwischt

Edesheim (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle am Samstag 17.02.2024 um 18:45 Uhr, wurde ein 42-jähriger Fahrzeugführer an der Leonard-Eckel-Siedlung angehalten. Da die Beamten deutlich Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde dem Fahrer ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten. Dieser bestätigte den Verdacht, dass der Fahrer mit fast 1 Promille mit seinem Pkw unterwegs war.

Die Beifahrerin bot sich bereitwillig an, die Fahrt nach der polizeilichen Maßnahme fortzusetzen. Da sie aber ebenfalls zuvor Alkohol konsumiert hatte und der durchgeführte Atemalkoholtest bei ihr sogar 1,5 Promille ergab, wurde ihr ebenfalls die Weiterfahrt mit dem Pkw untersagt.

Den Fahrer erwartet nun neben einer Geldbuße in Höhe von 500 EUR und zwei Punkten in Flensburg noch ein einmonatiges Fahrverbot. Die Fahrt nach Hause musste das Paar mit dem Taxi antreten.

Reinigungskraft stört Einbrecher – Zeugen gesucht

Annweiler (ots) – Am 16.02.2024 kam es gegen 03:50 Uhr zum Einbruch in die Grundschule in der Schulstraße. Der Einbrecher konnte während der Tatausführung im Sekretariat durch eine Reinigungskraft festgestellt werden. Er konnte im Anschluss unerkannt flüchten. Der Sachschaden beträgt nach derzeitigem Ermittlungsstand ca 1.000 Euro.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.