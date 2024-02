Alzey-Worms: Die Polizei-News

Junge gesucht

Westhofen (ots) – Am Samstag 17.02.2024 gegen 19.30 Uhr, meldete sich ein besorgter Vater und ließ die Polizei wissen, er vermisse seinen 11-jährigen Sohn. Dieser sei entgegen der Absprache, nach dem Spielen mit Freunden, nicht zur vereinbarten Uhrzeit am Treffpunkt bei der Otto-Hahn-Schule in Westhofen erschienen. Der Vater hatte bereits die Gemeinde abgesucht, seinen Sprössling aber nicht gefunden.

Die Polizeibeamten fuhren daraufhin nach Westhofen, um ebenso Ausschau nach dem Kind zu halten bzw. eine Suche zu organisieren. Noch während dieser Phase tauchte der Junge unbeschadet wieder auf. Der Knabe hatte sich so ins Spielen im Freien mit seinen Freunden vertieft, dass ihm die einsetzende Dunkelheit nicht weiter aufgefallen war und er die Zeit vergessen hatte. Vater und Sohn konnten sich so vereint nach Hause begeben.

In Schlangenlinien unterwegs

Alzey (ots) – Eine aufmerksame 28-jährige Frankfurterin meldete am späten Samstag 17.02.2024 der Polizei einen PKW mit Anhänger, dessen Fahrverhalten sehr auffällig war. Das Gespann befuhr die B 271 in Richtung der Stadt Alzey und kam während der Fahrt immer wieder auf die Gegenfahrbahn.

Da das Kennzeichen bekannt war, machten sich die Polizeibeamten auf die Suche nach dem verdächtigen Fahrzeug und konnten dieses und den Wagenlenker an der Wohnanschrift des Fahrzeughalters antreffen. Bei dem 45jährigen Fahrer und Alzeyer Bürger konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden, den das digitale Messgerät dann auch bestätigte.

Es wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren folgt nun wegen Alkohol am Steuer.

Führerschein, wer braucht den schon?

Eppelsheim (ots) – In der Nacht zum Sonntag gerieten mehrere Personen in einem Mehrfamilienhaus in Streit. Im Rahmen der Aufklärung des Geschehnisses kontrollierten die Alzeyer Polizeibeamten einen alkoholisierten 40jährigen Fahrzeugführer.

Bei der weiteren Überprüfung fanden die Polizisten zudem heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Dem Herrn wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen, die Wagenschlüssel sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.