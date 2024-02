Vom Autoaufbrecher zum dankbaren Fahrzeugeigentümer

Kaiserslautern (ots) – Durchaus glücklich verließ ein 56-Jähriger am Samstagnachmittag die Polizeikontrolle. Der US-Amerikaner hantierte zunächst auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Hohenecker Straße an einem PKW. Der Verdächtige wirkte dabei wie ein Autoaufbrecher und fiel den Passanten auf.

Die verständigte Polizeistreife konnte den Verdächtigen tatsächlich bei dem Fahrzeug antreffen. Es stellte sich aber schnell heraus, dass es sich bei ihm um den Fahrzeugeigentümer handelt. Der Mann hatte aus Unachtsamkeit seinen Fahrzeugschlüssel im Auto vergessen und versuchte diesen erfolglos, durch die spaltweit geöffnete Seitenscheibe mit einem Drahtgestell zu fischen.

An dieser Stelle schritt die findige Polizeibeamtin als „Freund und Helfer“ ein. Sie besorgte im Einkaufsmarkt einen Magneten und barg mit diesem den Fahrzeugschlüssel aus dem Auto. Der US-Amerikaner konnte somit ohne einen nennenswerten Schaden sein Fahrzeug öffnen und mit diesem die Örtlichkeit verlassen.

Zuvor überprüften die Polizeibeamten natürlich nochmals genau die Eigentumsverhältnisse des Fahrzeugs.|re

Versuchter Diebstahl beim Hauptfriedhof

Kaiserslautern (ots) – Trotz Tageslicht und frequentierter Örtlichkeit erlitt ein betagter Senior an seinem unbeaufsichtigt abgestellten Fahrzeug einen Sachschaden. Der Mann stellte seinen PKW gegen 13:00 Uhr auf dem Parkplatz des Hauptfriedhofs in der Donnersbergstraße ab und kehrte nur zehn Minuten später zu seinem Fahrzeug zurück.

Zu diesem Zeitpunkt war am Auto die Seitenscheibe zerstört. Die Polizei geht davon aus, dass die Scheibe eingeschlagen wurde. Vermutlich wollte der Täter an Wertgegenstände gelangen. Dazu kam es allerdings aus unbekannten Gründen nicht.

Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet. Wer hat zur Tatzeit am Hauptfriedhof verdächtige Personen festgestellt? Sachdienliche Hinweise in vorliegender Sache nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter Tel: 0631 369 2150 oder per Email unter pikaiserslautern1@polizei.rlp.de entgegen.|re

Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Kaiserslautern (ots) – Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss war ein 38-Jähriger aus Luxemburg am Samstagabend in Kaiserslautern unterwegs. Der Verkehrsteilnehmer parkte seinen PKW in der Scheidstraße und wurde von der Polizei kontrolliert. Die Beamten nahmen dabei aus dem Fahrzeug direkt starken Cannabisgeruch war und führten daher eine nähere Überprüfung durch.

Der Autofahrer hatte einen Rucksack mit Marihuana dabei und offensichtlich auch vor Fahrtantritt einen Joint konsumiert. Außerdem bestand gegen den Autofahrer ein Vollstreckungshaftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und bei der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

Eine Verhaftung wendete der Beschuldigte ab, da er die im Haftbefehl geforderte Geldstrafe von 900 Euro letztendlich bezahlte. Eine Fahrerlaubnis konnte der Autofahrer allerdings immer noch nicht vorweisen. Seine Fahrzeugschlüssel wurden vorsorglich einbehalten. Zusätzlich wird gegen den Autofahrer wieder ein Strafverfahren eingeleitet.

Kreis Kaiserslautern

Diebstahl aus PKW

Kaiserslautern (ots) – Nur wenige Minuten ließ am Freitagmittag eine Fahrzeugbesitzerin aus Kaiserslautern ihren PKW in der Augustastraße aus den Augen. Diese Viertelstunde nutzte ein bisher unbekannter Dieb aus und entwendete aus dem Auto der 42-Jährigen deren Handtasche. Das Fahrzeug war zur Tatzeit unverschlossen.

In der offen auf dem Beifahrersitz liegenden und später entwendeten Handtasche befanden sich Bargeld, Ausweispapiere und eine EC-Karte. Die Karte musste umgehend gesperrt werden.

Bisher ist der Täter unbekannt. Die Tat dürfte sich zwischen 14:10-14:25 Uhr ereignet haben. Sachdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen diesbezüglich, nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der Tel: 0631/369 2150 oder per Email an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de entgegen.

Denken Sie daran, sichern Sie ihr Fahrzeug nach dem Abstellen stets ordnungsgemäß und lassen sie darin keine Wertgegenstände offen liegen.|re

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Katzweiler (ots) – Einen erheblichen Schaden durch verunreinigtes Erdreich hinterließ in der Nacht zum Samstag 17.02.2024 eine alkoholisierte Autofahrerin. Die 33-jährige Verkehrsteilnehmerin befuhr mit ihrem PKW die L 388 von Mehlbach Richtung Katzweiler.

Kurz vor dem Kreisverkehr kam die Autofahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen ein Verkehrshinweisschild und geriet in die Grünfläche. Dort erlitt ihr Fahrzeug offensichtlich einen Ölwannenschaden. Trotz des Verlustes der Betriebsstoffe setzte die Verkehrsteilnehmerin ihre Fahrt fort, wendete und wollte auf der Landstraße vermutlich nach Mehlbach zurückfahren.

Auf halber Strecke kam es dann allerdings zum technischen Defekt und das Fahrzeug blieb stehen. Die verständigte Polizei konnte vor Ort schnell die ersten Hinweise zur Unfallursache ermitteln, da die Autofahrerin erheblich nach Alkohol roch. Der Atemtest ergab 1,62 Promille.

Die Verkehrsteilnehmerin wurde zur Polizeidienststelle verbracht. Dort entnahm der verständigte Arzt eine Blutprobe. Das verunfallte Auto musste abgeschleppt werden. An der Unfallstelle blieb neben dem beschädigten Verkehrsschild eine erhebliche Ölspur zurück. Es wurden ungefähr 200qm Erdreich und die Fahrbahn über mehrere hundert Meter mit Betriebsstoffen verschmutzt.

Ein Beauftragter der Kreisverwaltung war am Samstagmorgen vor Ort. Nach derzeitigem Stand muss das verunreinigte Erdreich mit einem Bagger entnommen und anschließend fachgerecht entsorgt werden. Der finanzielle Schaden liegt vermutlich deutlich im 5-stelligen Bereich. Die Polizei leitet gegen die Verkehrsteilnehmerin ein Strafverfahren ein. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.|re