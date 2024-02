Der Umzug in ein neues Zuhause ist vor allem eine organisatorische Herausforderung, bei der viele Menschen schnell in Hektik und Stress geraten.

So gibt es eine Menge Aufgaben zu bewältigen, wenn man eine Wohnung räumen muss und gleichzeitig den Einzug in die neuen vier Wände planen muss. Damit beim Wohnungswechsel nicht das pure Chaos herrscht, haben wir Ihnen hier eine Checkliste mit nützlichen Tipps und Tricks zusammengestellt.

So gelingt der Umzug garantiert stressfrei!

Bis zum Einzug in die neue Wohnung müssen eine Vielzahl von wichtigen Entscheidungen und Vorbereitungen getroffen werden. Damit man zeitlich nicht ins Hintertreffen gerät, sollte man rechtzeitig mit den Planungen für den Umzug beginnen.

Bereits nach der Unterschrift unter dem neuen Mietvertrag oder dem Kaufvertrag sollte man den Wechsel in das neue Zuhause vorbereiten. Um den Tag des finalen Umzugs tatsächlich völlig stressfrei umziehen zu können, kommt es vor allem auf die richtige Vorbereitung an.

Frühzeitig mit den Umzugsplanungen beginnen

Ein kluges Zeitmanagement ist beim Wohnungswechsel die halbe Miete. Dabei kommt es schon darauf an, ob man den Wechsel in das neue Zuhause auch zeitlich mit Beendigung des Mietvertrags abstimmen kann. Um nicht noch doppelt Miete für das neue Zuhause und alte Zuhause zu zahlen, ist eine gute Planung alles.

Steht dem Wechsel in die neue Wohnung nichts mehr im Wege und hat man vielleicht so gar schon den Wohnungsschlüssel erhalten, lassen sich verschiedene Vorarbeiten in aller Ruhe angehen.

Professionelle Helfer ersparen eine Menge Zeit und Arbeit

Es ist manchmal schwierig ausreichend Helfer aus dem eigenen Freundeskreis und der Verwandtschaft zusammenzubekommen, so dass ein Umzugsunternehmen eine logische Alternative darstellt. Die professionellen Umzugshelfer transportieren wertvolles Mobiliar und persönliche Gegenstände nicht nur sicher in die neue Wohnung, sondern übernehmen vor allem das Schleppen von schweren Möbeln und Kisten. Die Kosten für ein Umzugsunternehmen hängen dabei an verschiedenen Faktoren wie den Standort, der Lage der beiden Wohnung und die Entfernung beim Transport.

Der Auftrag an ein Umzugsunternehmen kann für eine große Zeitersparnis sorgen und den Umzug wesentlich komfortabler gestalten. Völlig stressfrei und ganz ohne Schweiß auf der Stirn kann man die eine Wohnung abschließen und die andere Wohnung aufschließen, so dass sich der Umzugstag ganz entspannt erleben lässt.

Umzugskartons packen und sorgfältig schließen

Schon einige Wochen vor dem endgültigen Umzugstag sollte man mit Packen von Umzugskartons beginnen. Dabei sollten die Kartons nicht nur zusammengefaltet werden, sondern mit speziellem Paketklebeband verstärkt werden. Nachdem ein Karton voll gepackt wurde, sollte er ebenfalls mit Klebeband verschlossen werden, um den Inhalt am Umzugstag zu schützen.

Nicht alles muss mit in die neue Wohnung!

Besonders, wenn man sich im neuen Domizil modern und platzsparend einrichten möchte, empfiehlt es sich nicht sämtliches Inventar aus der alten Wohnung mitzunehmen. So sollte man sich großzügig von Möbeln und alten Ansammlungen trennen. Schließlich ist der Umzug in eine neue Wohnung auch immer mit einem neuen Lebenskapitel verbunden, so dass Altlasten aussortiert werden sollten.

Renovierungsarbeiten möglichst vor dem Einzug erledigen

In vielen Fällen erhalten neue Mieter bereits einige Wochen vor dem offiziellen Beginn des Mietverhältnisses einen Schlüssel ausgehändigt.

So können bereits vor dem Einzug einige Renovierungsarbeiten in der Wohnung erledigt werden. Das Streichen von Decken und Wänden, sowie das Verlegen von Fußböden gelingt wesentlich einfacher, wenn eine Wohnung komplett ausgeräumt ist.