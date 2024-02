Vereinzelte Störungen und Verkehrsbeeinträchtigungen bei Fußballspiel

Mannheim (ots) – Am Sonntag 18.02.2024, kam es im Bereich der Mannheimer Innenstadt zu Verkehrsbeeiträchtigungen und vereinzelten Störungen im Zusammenhang mit dem Fußballspiel des SV Waldhof Mannheim gegen den 1. FC Saarbrücken. So kam es im Bereich des Hauptbahnhofes und des Carl-Benz-Stadions zu Beeinträchtigungen im innerstädtischen Schienen- und Straßenverkehr.

Noch bei der Anreise wurde eine Zuschauerin aus Saarbrücken durch Pyrotechnik schwer an der Hand verletzt. Hierbei war auch ein Rettungshubschrauber eingesetz. Im weiteren Verlauf kam es zu vereinzelten Störungen, unter anderem zu mehreren Vermummungen. Die identifizierten Personen müssen nun einer Anzeige entgegen sehen.

Nach dem Spiel konnte vor dem Stadion das Aufeinandertreffen der beiden Lager vor dem Stadion verhindert werden. Die Polizei war mit starken Kräften der Bundespolizei, des Polizeipräsidiums Einsatz sowie des Polizeipräsidiums Mannheim im Einsatz.

Verkehrsstörungen durch Versammlung

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Samstag 17.02.2024 am Nachmittag und Abend, kam es in der Innenstadt zu Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund einer Versammlung. Die angemeldete Versammlung startete gegen 17 Uhr am Marktplatz und zog anschließend als Aufzug durch verschiedene Straßen in der Innenstadt und endete gegen 20 Uhr am Ehrenhof.

Am Marktplatz musste das Aufeinandertreffen der Versammlung mit einer spontanen Gegenversammlung durch eine Trennung mit Polizeikräften verhindert werden. Die Versammlung verlief, bis auf Beeinträchtigungen im Straßen- und Schienenverkehr, störungsfrei. In der Spitze nahmen etwa 500 Personen an dem Aufzug teil. Die Polizei war mit starken Kräften im Einsatz um den störungsfreien Verlauf zu sichern.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden beim Fahrstreifenwechsel

Mannheim (ots) – Am Samstag 17.02.2024 gegen 19:30 Uhr, fuhr eine 60-Jährige mit ihrem Volvo die Hafenbahnstraße auf dem rechten der beiden Fahrstreifen. Auf Höhe eines größeren Parkplatzes wollte diese auf den linken Fahrstreifen wechseln und übersah hierbei eine dort ordnungsgemäß fahrende 50-jährige VW-Fahrerin.

Infolge der Kollision entstand ein geschätzter Sachschaden von jeweils ca. 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch eine Fachfirma abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Verkehrsunfall wurde durch das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt aufgenommen.