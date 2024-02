Auseinandersetzung in einer Diskothek

Weinheim (ots) – Am frühen Sonntag 18.02.2024 gegen 03:30 Uhr, kam es in einer Weinheimer Diskothek zu einer Körperverletzung. Nach derzeitigem Kenntnisstand rempelte ein 21-Jähriger versehentlich einen anderen Gast an. Daraufhin schlug dieser Unbekannte dem jungen Mann mit der Faust ins Gesicht, worauf er auf den Boden fiel und bewusstlos liegen blieb. Anschließend schlug er einem 19-Jährigen mit der Faust in das Gesicht und flüchtete aus der Lokalität.

Der 21-Jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht und stationär aufgenommen. Der 19-Jährige, welcher nicht unerhebliche Verletzungen an zwei Zähnen erlitt, wurde nach ambulanter Behandlung in einem Krankenhaus wieder entlassen.

Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Weinheim zu melden unter: 06201-10030.

57-Jähriger gefährdet Verkehrsteilnehmer

St. Leon-Rot (ots) – Am Freitag 16.02.2024 gegen 18 Uhr, teilte ein Verkehrsteilnehmer der Polizei mit, dass in St. Leon-Rot ein Audi unterwegs sei, dessen Fahrer eine auffällige Fahrweise an den Tag lege. Die Fahrstrecke führte von der L546 weiter über die Walldorfer Straße, Hauptstraße und „An der Autobahn“. Hierbei fiel auf, dass der Fahrzeugführer extrem langsam und unsicher fuhr.

Des Weiteren bewegte er sich in Schlangenlinien, kam auf den Grünstreifen und geriet zeitweise sogar in den Gegenverkehr. In Höhe eines Veranstaltungszentrums kam er dabei soweit in den Gegenverkehr, dass ein dort fahrendes Fahrzeug sehr weit nach rechts ausweichen musste, um einen Unfall zu verhindern.

Im weiteren Verlauf konnte der 57-jährige Fahrzeugführer durch eine Polizeistreife einer Kontrolle unterzogen werden. Er verweigerte hierbei jegliche Maßnahmen. Auf der Dienststelle wurde dem Betroffenen eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Der Grund seiner auffälligen Fahrweise ist nun Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen. Das Polizeirevier Wiesloch bittet Zeugen und Geschädigte sich unter Tel: 06222-5709-0 zu melden.

Einsätze am Wochenende

Feuerwehr Weinheim (RM) – Die Weinheimer Feuerwehrabteilungen waren am Wochenende wieder im Einsatz. In Sulzbach musste eine Person aus dem Wald gerettet werden, am Weinheimer Bahnhof waren Personen eingeschlossen, im Hammerweg rief ein Rauchwarnmelder die Brandschützer auf den Plan.

Weinheim. Die Weinheimer Feuerwehr war auch am Wochenende wieder gefordert. Am Freitagabend unterstützte die Freiwilligte Feuerwehr Weinheim die Feuerwehr Birkenau mit Spezialgerät bei einem Brand in einem Spänebunker. Die Weinheimer stellten der hessischen Nachbarfeuerwehr eine Löschlanze zur Verfügung, bei der Brände in Innenräumen von außen bekämpft werden können. Vorteil dieser Löschtechnik ist, dass die Gefahr für die Feuerwehrleute bei der Brandbekämpfung deutlich reduziert wird.

Sulzbach. Zu einem medizinischen Notfall kam es am Samstagvormittag gegen 11:30 Uhr in der Nähe des Sulzbächer Hofs in der verlängerten Bachgasse. Der Rettungsdienst forderte die Feuerwehrabteilung Sulzbach zur Unterstützung nach. Die verletzte Person lag circa 150 Meter in unwegsamen Geländen im Wald. Nachdem der Rettungsdienst den Patienten für den Transport stabilisiert hatte, halfen die Feuerwehrangehörigen beim Transport auf den Waldweg. Von dort wurde die Person mit dem Kleineinsatzfahrzeug der Feuerwehr zum Rettungswagen gebracht, bis es dann zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus weiterging. Auch wenn die Personenrettung gemeinsam mit dem Rettungsdienst schnell und routiniert abgearbeitet werden konnte, hatte die Feuerwehr auf der Anfahrt Probleme. Der Wendehammer in der Bachgasse war durch zwei parkende Fahrzeuge blockiert. Auch an der Gabelung Bachgasse Schützenhaus gab es Behinderungen wegen eines falsch geparkten Transporters. Die Feuerwehr appelliert daher einmal mehr nur auf vorgesehen Parkflächen zu parken, damit die Rettungskräfte bei einem Notfall schnell und ohne Verzögerung ihre Einsatzorte erreichen.

Weinheim. Zur technischen Hilfeleistung rückte die Feuerwehrabteilung Stadt am Samstagnachmittag zum Weinheimer Hauptbahnhof aus. Drei Personen waren im Aufzug eingeschlossen und zwischen der Unterführung und dem Bahnsteig stecken geblieben. Die Einsatzkräfte sicherten den Fahrstuhl und befreiten die Personen über die Notsteuerung. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Der Fahrstuhl wurde ausser Betrieb genommen und muss von der Deutschen Bahn überprüft werden, bevor er wieder seinen Betrieb aufnehmen kann.

Waid. Kurz nach 5 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr mit den Abteilungen Lützelsachsen-Hohensachsen und Stadt in den Hammerweg gerufen. Hier hatte ein Rauchwarnmelder ausgelöst. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatten die Bewohner das Haus bereits verlassen. Die Wohnung, in der der Rauchwarnmelder ausgelöst hatte, war nicht bewohnt. Die Feuerwehr öffnete die Wohnungstür mit Spezialwerkzeug du erkundetet die Wohnung. Feuer und Rauch konnten nicht festgestellt werden, dafür aber der piepende Rauchwarnmelder. Dieser wurde deaktiviert und der Feuerwehreinsatz beendet,