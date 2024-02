Räuberischer Diebstahl in Supermarkt – Mitarbeiterin verletzt

Ludwigshafen-West (ots) – Am Freitag 16.02.2024, gegen 09:40 Uhr kam es in einer Penny-Filiale in der Frankenthaler Straße zu einem räuberischen Diebstahl. Hierbei wurde eine Mitarbeiterin der Filiale leicht verletzt. Diese hatte den unbekannten Täter zuvor aufgrund des Verdachtes eines Diebstahls angesprochen.

Der Beschuldigte soll der Mitarbeiterin unter anderem mehrfach ins Gesicht geschlagen haben und sei dann samt Diebesgut in Richtung Valentin-Bauer-Straße geflüchtet. Der Täter konnte im Nahbereich nicht mehr festgestellt werden. Eine Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Der Täter war 17-19 Jahre alt, 175-180 cm groß und schlank. Er trug eine dunkle Jacke und einen roten Rucksack.

Zeugen werden gebeten sich bei der PI Ludwigshafen 2 unter 0621/963-2222 oder per Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Wohnungsbrand in Hochhaus

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am 17.02.24 gegen 24 Uhr in der Bertolt-Brecht-Straße in einem Mehrfamilienhaus zu einem Wohnungsbrand. Durch die Feuerwehr Ludwigshafen wurde das Haus geräumt und das Feuer gelöscht, bevor es auf andere Wohnungen übergreifen konnte.

3 Bewohner wurden zur Beobachtung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die betroffene Wohnung brannte vollständig aus. Der Sachschaden wird auf 200.000-300.000 EUR geschätzt. Die betroffene und fünf weitere Wohnungen sind aktuell nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner der unversehrten Wohnungen konnten noch in der Nacht in diese zurückkehren.

Während der Löscharbeiten musste die Bertolt-Brecht-Straße für ca. vier Stunden gesperrt werden.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.