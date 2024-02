Randaliererin in Gewahrsam nach Angriff auf Polizei

Bad Kreuznach (ots) – Am Samstag gegen 08:30 Uhr wird eine randalierende, deutlich alkoholisierte Person in einem Supermarkt in der Salinenstraße gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Streife verhält sich die 28-jährige polizeibekannte Dame nach kurzer Zeit hochaggressiv gegenüber den eingesetzten Kräften, sodass sie zum Verhindern unmittelbar zu erwartender körperlicher Angriffe fixiert werden muss.

Hierbei versucht sie die Einsatzkräfte zu beißen und zu treten. Glücklicherweise wird dadurch niemand verletzt. Letztendlich erfolgt nach hinzuziehen von Unterstützungskräften unter der Erduldung mannigfaltiger Beleidigungen, die Mitnahme der Störerin in den Gewahrsam hiesiger Dienststelle.

Auf die Beschuldigte warten nun u.a. Strafanzeigen wegen Beleidigung und tätlicher Angriffe gegen Vollstreckungsbeamte.

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fußgängerin

Waldböckelheim (ots) – Am Freitag 16.02.2024 gegen 18:50 Uhr, befuhr eine 58-jährige Renault-Fahrerin die Kreuznacher Straße in Waldböckelheim von der B41 aus kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte. Im Bereich des Rathauses überquerte eine 73-jährige Fußgängerin die Fahrbahn von der Gemeindehalle aus.

Hierbei wurde sie von der herannahenden Renault-Fahrerin erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Durch die Kollision zog sich die Fußgängerin mittelschwere bis schwere Kopfverletzungen zu. Die Renault-Fahrerin blieb unverletzt. An dem Fahrzeug entstand lediglich geringer Sachschaden.

Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die verletzte Dame. Ein Notarzt kam per Rettungshubschrauber zur Unfallstelle. Letztendlich wurde die 73-Jährige mittels Rettungswagen in ein Kreuznacher Krankenhaus verlegt.

Durch die Feuerwehr Waldböckelheim wurde die Kreuznacher Str. zum Zwecke der Versorgung und der Unfallaufnahme für knapp 2 Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.