Widerstand mit Patient im Stadtklinikum

Frankenthal (ots) – In der Nacht zum 17.02.2024 meldete ein Frankenthaler, dass ein Mann mit einer blutenden Kopfverletzung eine Straße langlaufen würde. Der 56-jährige Geschädigte konnte von den Beamten angetroffen werden und gab an, dass ein unbekannter Täter ihn zuvor mit mehreren Gegenständen angegriffen und verletzte habe. Der Verletzte wurde aufgrund seiner Verletzungen in die Stadtklinik Frankenthal verbracht.

In der Stadtklinik wollte der 56-jährige Verletzte trotz Behandlungsbedürftigkeit die Notaufnahme verlassen. Durch die anwesenden Polizeibeamten wurde dies verhindert. Der Mann leistete dabei Widerstand. Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Das Körperverletzungsdelikt zu seinem Nachteil ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Die Polizei duldet keine Gewalt. Nicht gegen Bürgerinnen und Bürger und nicht gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte. Jedwede Gewaltanwendung wird strafrechtlich verfolgt! Bei einer Widerstandhandlung drohen dem Täter bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe.

Maskierter Täter in der Kleingartenanlage

Frankenthal (ots) – Am Freitag 16.02.204, zwischen 00:15-00:32 Uhr, gelangte ein bisher unbekannter, maskierter Mann unberechtigt in einen Kleingarten einer Kleingartenanlage im Bereich des Sauweidewegs.

Der 71-jährige Grundstückbesitzer konnte durch seine auf dem Grundstück installierte Kameras sehen, wie der Mann vermutlich mit einer Softair-Waffe auf die Kameras sowie einen Scheinwerfer schoss und diese beschädigte. In die Gartenhütte des Geschädigten gelangte der maskierte Täter jedoch nicht.