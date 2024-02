Randalierer wird festgenommen und inhaftiert

Speyer (ots) – Am Freitag 16.02.2024 gegen 22 Uhr, meldet ein Mitarbeiter des Diakonissenkrankenhauses einen stark alkoholisierten Mann, welche sich nach der Einlieferung renitent verhalten würde.

Die Polizeibeamten vor Ort konnten im Rahmen der Sachverhaltsklärung und Identitätsprüfung des Mannes feststellen, dass gegen den diesen ein offener Haftbefehl bestand. Auf Grund Zahlungsunfähigkeit wurde der Mann durch die Beamten in die Justizvollzugsanstalt nach Frankenthal verbracht.

Serie von Diebstählen aus PKWs

Speyer (ots) – Am Samstag 17.02.2024 gegen 24 Uhr, meldet eine Zeugin der Polizei, dass sie eine verdächtige Person in der Kettelerstraße wahrgenommen habe, welche sich an ihrem PKW zu schaffen mache. Der Mann sei durch die Straße gelaufen und habe an den Türgriffen der geparkten PKWs gezogen, um diese nach Möglichkeit zu öffnen.

Auf Grund der durch die Zeugin abgegebene Beschreibung konnte ein Tatverdächtiger durch die Polizeibeamten im Nahbereich festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Der Mann konnte keine plausiblen Angaben zu seinem Aufenthalt in der Nähe der Tatörtlichkeit machen.

Die Beamten konnten in der Nacht insgesamt drei geöffnete und durchwühlte PKWs feststellen. Aus einem dieser PKWs sei nach Angaben eines Geschädigten Bargeld in Höhe von 100 Euro entwendet worden.

Eingeschlagene Heckscheibe an PKW

Speyer (ots) – Am Freitag 16.02.2024 kurz vor 07 Uhr wurde der Polizei durch eine Anwohnerin ein lautes Geräusch in der Steingasse gemeldet. Die eingesetzten Beamten konnten vor Ort einen am Straßenrand geparkten PKW feststellen, dessen Heckscheibe eingeschlagen wurde.

In unmittelbarer Nähe konnte durch die Zeugin eine dunkel gekleidete Person wahrgenommen werden, welche sich augenscheinlich schwankend von der Tatörtlichkeit entfernte. Die Person konnte durch die Polizeibeamten vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.