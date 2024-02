Auseinandersetzung zwischen Fussball-Anhängern

Mainz-Neustadt (ots) – Bis zu 100 Personen sollen am Samstagmittag im Stadtteil Neustadt in eine Auseinandersetzung involviert gewesen sein. Gegen 11:35 Uhr berichteten unbeteiligte Menschen über den Notruf der Polizei von schwarz gekleideten und zum Teil auch vermummten Personen in der Frauenlobstraße Ecke Hindenburgstraße, welche sich eine „Massenschlägerei“ liefern würden.

Erste Erkenntnisse ließen den Schluss auf den Zusammenhang auf die am Nachmittag stattfindende Bundesligabegegnung zwischen Mainz 05 und dem FC Augsburg zu. Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Mainz konnten die Lage kurz darauf unter Kontrolle bringen.

Insgesamt wurden bisher 28 Personen mit Bezug zu Augsburg festgehalten und einer Identitätsfeststellung unterzogen, mindestens 8 weitere Personen mit Bezug zu Mainz ebenfalls. Alle angetroffenen Personen erhalten einen Platzverweis für die Stadt Mainz. Die 28 Personen mit Bezug zu Augsburg wurden zum Hauptbahnhof begleitet und unter polizeilicher Aufsicht bis zur Abfahrt mit einem Zug.

Mittlerweile liegen der Polizei erste Fotos der Auseinandersetzung vor. Diese werden im Rahmen der nun folgenden Ermittlungen ausgewertet. Nach derzeitigem Kenntnisstand geht die Polizei von einer möglicherweise geplanten oder verabredeten Aktion aus und ordnet die Tat als schweren Landfriedensbruch ein.

Die Polizei bittet unbeteiligte Personen, die das Geschehen beobachtet haben sich zu melden. Hierzu stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. Wer von dem Geschehen selbst oder damit in Zusammenhang stehende Aktionen, wie z.B. Vorbereitungen oder Fluchtverhalten Videos gefertigt hat, wird darüber hinaus gebeten, diese Aufnahmen der Polizei zur Verfügung zu stellen. Für Uploads der Videos wurde ein Hinweisportal geschaltet.

Polizei RLP Hinweisportal: https://rlp.hinweisportal.de/

Polizei RLP Onlinewache: https://www.polizei.rlp.de/onlinewache

Telefonisch bei Polizeiinspektion Mainz 2: 06131 – 65 4210

Persönlich bei jeder Polizeidienststelle

Sachbeschädigungen und Schriftzug an Haus einer Burschenschaft

Mainz (ots) – In der Nacht auf Samstag haben bislang unbekannte Täter an dem Haus einer Burschenschaft in der Mainzer Oberstadt Schäden verursacht und ein Schriftzug an eine Außenwand gemalt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden um kurz nach Mitternacht Rolläden und Fenster sowie mindestens eine Tür an dem Haus durch Wurfgegenstände beschädigt.

An einer Außenwand wurde der Schriftzug „Nazi-Schweine“ in einer Breite von über 4 Metern und in grüner Farbe aufgemalt. Bewohner des Haues berichteten von 10-20 Personen, die für diese Taten verantwortlich seien.

Ein Schriftzug mit anderer Botschaft wurde bereits am Donnerstagmorgen an einer Schule im Stadtteil Neustadt festgestellt. Unbekannte Täter sprühten „Tod dem Zionismus“ in roter Farbe und mit einer Breite von über fünf Metern auf eine Außenmauer mit Zaunelementen.

Die Kriminalpolizei Mainz hat in beiden Fällen, aufgrund der erkennbaren politischen Motivation hinter den Taten, die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung, bzw. Landfriedensbruch aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, an die Kriminalpolizei Mainz unter 06131/65 3633 oder die Onlinewache der Polizei RLP.

Verdacht des Suizidversuch mittels Schusswaffe

Mainz (ots) – Am Freitag 16.02.2024 gegen 23:40 Uhr, meldete eine 55-jährige Mainzerin, dass es zum Streit mit ihrem 56-jährigen Ehemann gekommen war. Im Rahmen der Auseinandersetzung entnahm der Verantwortliche schließlich eine scharfe Schusswaffe aus dem in der Wohnung befindlichen Waffentresor und hielt sich diese selbst in suizidaler Absicht an den Hals.

Dabei forderte er gleichzeitig seine Ehefrau auf, das gemeinsame Haus zu verlassen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich keine weiteren Personen im Anwesen. Die ersten Polizeikräfte konnten die 55-Jährige vor Ort unverletzt antreffen und in Sicherheit bringen.

Aufgrund der Information, dass der 56-Jährige legal im Besitz von mehreren scharfen Schusswaffen ist, wurde das Spezialeinsatzkommando (SEK) angefordert. Den Spezialkräften gelang schließlich gegen 01:40 Uhr den alkoholisierten 56-jährige Mainzer widerstandslos und unverletzt festzunehmen. Dabei musste die Eingangstür gewaltsam geöffnet werden. Der 56-Jährige wurde im Anschluss an das Rechts- und Ordnungsamt der Stadt Mainz überstellt.

Eine Gefährdung von unbeteiligten Personen bestand während des Einsatzes zu keinem Zeitpunkt. Im Objekt konnten bei einer anschließenden Durchsuchung mehrere scharfe Schusswaffen und die dazugehörige Munition aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den 56-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Inwieweit sich dieser noch hinsichtlich etwaiger Verstöße nach dem Waffengesetz verantworten muss, wird im weiteren Verlauf der Ermittlungen durch die Polizei Mainz geprüft. Es kam zu kurzzeitigen Sperrungen der Straße „Am Obstmarkt“.