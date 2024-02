17-Jähriger und Polizeibeamter durch Hundebisse verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 15.02.2024 gegen 22:00 Uhr, riss sich ein Hund beim Spaziergang in der Saarlandstraße von seiner 52-jährigen Hundehalterin los und biss einen vorbeilaufenden 17-jährigen Fußgänger. Beim Eintreffen der Polizeikräfte griff der Rottweiler zudem einen 30-jährigen Polizeibeamten an. Durch einen Schuss aus der Dienstwaffe konnten weitere Angriffe durch den Hund verhindert werden.

Der Hund überlebte den Schuss, konnte gesichert und an den Kommunalen Vollzugsdienst übergeben werden. Ein Atemalkoholtest bei der Hundehalterin ergab einen Wert von 1,8 Promille. Der 17-Jährige erlitt mehrere Bisswunden am Körper und wurde in einem Krankenhaus aufgenommen. Der 30-jährige Polizeibeamte erlitt leichte Verletzungen, die ambulant versorgt wurden.

Körperverletzung durch Pfefferspray – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 15.02.2024 gegen 20:10 Uhr, kam es an der Straßenbahnhaltestelle am Berliner Platz zu Streitigkeiten zwischen einem 38-Jährigen und einer Gruppe von vier bis sechs Personen. Im Zuge der Streitigkeiten sprühte ein junger Mann aus der Gruppe Pfefferspray in Richtung des 38-Jährigen. Dieser, sowie eine unbeteiligte 19-Jährige und ein 24-Jähriger wurden hierdurch leicht verletzt. Die Personengruppe entfernte sich im Anschluss zu Fuß in Richtung Rheinufer.

Der Mann, der das Pfefferspray einsetzte, wurde als ca 18-20 Jahre alt, ca 1,70 Meter groß und schlank beschrieben. Er war dunkel bekleidet und trug einen Drei-Tage-Bart.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise auf die Personen geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Zigarettenautomat aufgebrochen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – In der Nacht auf Dienstag 13.01.2024 gegen 24 Uhr, brachen Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Hans-Böckler-Straße auf und entwendeten Bargeld.Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 760 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 9632403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Auto aufgebrochen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 15.02.2024, brachen Unbekannte einen in der Riedlangstraße abgestellten Audi A4 Kombi und entwendeten die Außenspiegelgläser des Fahrzeuges. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 15.02.2024 gegen 18 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte in der Bürgermeister-Kutterer-Straße einen 33-jährigen Autofahrer. Während der Kontrolle konnten Hinweise auf Drogenkonsum durch den 33-Jährigen erlangt werden. Ein freiwilliger Urintest reagierte positiv auf Amphetamin. Der Mann wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

Traktor verliert Rote Bete

Ludwigshafen (ots) – Heute am Freitag 16.02.2024 verlor ein Traktor gegen 11:20 Uhr auf der L 527 zwischen Maxdorf und Ludwigshafen-Ruchheim Teile seiner Ladung (Rote Bete). Die Rüben verteilten sich auf einer Strecke von rund 800 Metern auf der Fahrbahn und verwandelte diese teilweise in eine „Rutschbahn“. Die Straße musste vorübergehend zur Reinigung gesperrt werden.

Durch die vom Traktor fallenden Rüben wurden zwei Pkw leicht beschädigt.

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 9632403 oder per

E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.