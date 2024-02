Falscher Bankmitarbeiter erbeutet ca. 3800 EUR

Frankenthal (ots)- Wie erst jetzt bekannt wurde, meldete sich am 12.02.2024 telefonisch ein falscher Bankmitarbeiter bei einer 45-jährigen Frankenthalerin. Der Bankmitarbeiter forderte die Geschädigte auf, sich in Ihr Online-Banking Programm einzuwählen, um dort einen Sicherheitscheck durchzuführen. Es sei zu einem Hacking-Versuch gekommen. Darauffolgend wurden ca. 3.800 EUR vom Konto der Frankenthalerin abgebucht. Die Ermittlungen wegen Betruges wurden eingeleitet.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an.

Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte!

Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit den Worten „Rate mal, wer hier spricht!“ oder ähnlichen Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen.

Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Geben Sie bei Rückfragen an die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst über die Tasten ein.

Erstatten Sie Anzeige, falls Sie Opfer geworden sind!

Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei!

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema

Suche nach Geschädigter nach Diebstahl eines Hundes

Frankenthal (ots) – Am Montag 12.02.2024 gegen 08:15 Uhr, lief ein bislang unbekanntes ca. 12 bis 13-jähriges Mädchen mit ihrem Hund an der Leine die Mörscher Straße, zwischen Wormser Straße und Nordring entlang. Der 22-jährige Beschuldigte, welcher später durch Polizeikräfte im Nahbereich festgestellt werden konnte, nahm dem Mädchen die Leine ab und lief mit dem Hund davon.

Nachdem ein aufmerksamer Passant dem Mädchen half, gab der 22-Jährige den Hund dem Kind zurück. Das Kind verschwand noch vor Eintreffen der Polizeikräfte. Gegen den Beschuldigten wird nun wegen Diebstahl ermittelt.

Wer kann Angaben zum bislang unbekannten Mädchen oder dem Tathergang machen? Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.