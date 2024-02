Beim Parken PKW beschädigt – Unfallflucht

Speyer (ots) – Am Donnerstag 15.02.2024 gegen 09:30 Uhr, beobachte eine Zeugin im Wilhelm-Busch-Weg einen dunkelblauen PKW, der in eine Parklücke am Fahrbahnrand einparkte und dabei gegen den dahinter geparkten PKW, einen schwarzen Audi Kleinwagen, stieß und diesen dabei beschädigte. Anschließend sei der Fahrer des unfallverursachenden PKW ausgestiegen und in ein Gebäude im Wilhelm-Busch-Weg gegangen. Eine Beschreibung des Fahrers liegt aktuell nicht vor.

Der Schaden am Audi Kleinwagen beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem dunkelblauen PKW geben? Zeugen und der oder die Fahrerin des dunkelblauen PKW selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Speyer (ots) – Am Donnerstag 15.02.2024 gegen 23:30 Uhr, meldete eine Sicherheitsfirma einen ausgelösten Bewegungsmelder auf einem Gelände eines Reisemobilhändlers in der Franz-Kirrmeier-Straße. Im Rahmen der Absuche auf dem komplett umzäunten Gelände wurden die eingesetzten Beamten durch Bewohner eines angrenzenden, in der Straße Im Sterngarten ansässigen Einfamilienhauses angesprochen.

Die Bewohner teilten den Polizisten mit, dass sie zuvor eine menschliche Silhouette vor ihrem Schlafzimmerfenster wahrgenommen hatten und kurz darauf, bei einem Blick aus dem Fenster, eine Person auf einem Fahrrad in Richtung der Sackgasse fahren sahen. Im Nahbereich wurden keine Personen mehr festgestellt.

Anhand der Spurenlage wurde festgestellt, dass der unbekannte Täter vergeblich versuchte in das Einfamilienhaus einzudringen. Die Art und der Umfang der Spuren sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wer hat zu oben genannten Zeiträumen in den Straßen Franz-Kirrmeier-Straße, Im Sterngarten oder Ziegelofenweg verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de .

Alleinunfall von alkoholisiertem Kleinkraftradfahrer

Speyer (ots) – Am Donnerstag 15.02.2024 kurz nach 06 Uhr, wurde der Polizei durch Zeugen ein Roller in der Friedrich-Profit-Straße gemeldet, der zunächst Schlangenlinien fahrend aufgefallen und nach einer Berührung des Bordsteins zu Fall gekommen war. Der Fahrer hatte bei dem Sturz seinen Helm verloren, verletzte sich am Kopf und entfernte sich fußläufig von der Unfallstelle.

Die Beamten trafen den 57-jährigen Fahrer im Nahbereich an und kontrollierten ihn. Dabei stellten sie bei ihm Atemalkoholgeruch fest, der anschließende Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille.

Bei dem Sturz hatte sich der 57-Jährige am Kopf und am Knie verletzt, weshalb er für weitere Untersuchungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht wurde. Im Krankenhaus wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und durch die Polizei der Führerschein sichergestellt. Zu einem Fremdschaden oder Gefährdung anderer kam es nicht.