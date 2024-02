Heidelberg: 49-Jähriger vermisst – Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Heidelberg (ots) – Seit Samstag, 23.09.2023 wurde der 49-jährige Stefan O.

vermisst. Die Öffentlichkeitsfahndung und die Sorge um seinen Gesundheitszustand

stützten sich insbesondere darauf, dass der Mann aus einem Heidelberger

Krankenhaus verschwunden war, in das er zuvor mit starken Brustschmerzen

eingeliefert worden war. Zwischenzeitlich bestand nun Kontakt mit dem Vermissten

und sein Gesundheitszustand habe sich verbessert, weshalb die

Öffentlichkeitsfahndung zurückgenommen werden kann. Medienvertreter werden

ebenfalls gebeten, das Bild aus ihren Beständen zu löschen.

Heidelberg: Auto in der Bahnstadt beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen der

Nacht des Samstags, 27. Januar bis zum frühen Nachmittag des 15. Februars

beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft ein Fahrzeug in der Bahnstadt.

An dem Mini, welcher in der Straße „Grüne Meile“ geparkt war, wurden die

Frontscheibe eingeschlagen und die Motorhaube sowie das Dach zerkratzt. Die

genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte

ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221-1857-0 zu melden

Heidelberg: Unbekannter pöbelt und greift junge Frau an – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Um kurz nach 7 Uhr pöbelte am Donnerstag ein Mann eine

19-Jährige an der Haltestelle Seegarten an. Als diese von dem aufdringlichen

Mann ein Foto mit dem Handy machen wollte, riss er ihr jenes aus der Hand.

Unmittelbar danach schlug er mit dem Gerät in Richtung ihres Kopfes. Die

19-Jährige konnte der Attacke zum Glück ausweichen. Ein 44-jähriger Passant

mischte sich in die Auseinandersetzung ein. Der Unbekannte beleidigte ihn,

entfernte sich dann aber in Richtung der Poststraße. Der Tatverdächtige wird als

ungefähr 45 Jahre alt und 180 cm groß beschrieben. Er war schlank, hatte ein

faltiges Gesicht mit einer auffällig dicken Unterlippe. Er trug blaue Jeans,

eine schwarze Jacke sowie eine helle Tasche mit Reißverschluss. Er entsprach dem

mitteleuropäischen Phänotyp und sprach Deutsch ohne Dialekt. Das Polizeirevier

Heidelberg-Mitte übernahm die weiteren Ermittlungen wegen der versuchten

gefährlichen Körperverletzung und Beleidigung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221-1857-0 zu melden.

Heidelberg: Rotlicht missachtet und Unfall verursacht; 80-jähriger Radfahrer leicht verletzt

Heidelberg (ots) – Am Donnerstag gegen 16:50 Uhr missachtete ein 80-jähriger

Radfahrer die für ihn rotzeigende Ampelanlage und kollidierte in der Folge mit

einem Linienbus, wodurch sich der Senior leicht verletzte. Zuvor fuhr der

80-Jährige den Radweg der Straße Adenauerplatz in Fahrtrichtung Sofienstraße

entlang. Der Linienbus befuhr die Friedrich-Ebert-Anlage in Fahrtrichtung

Kurfürsten-Anlage. Im Kreuzungsbereich Friedrich-Ebert-Anlage und der Straße

Adenauerplatz missachtete der Radfahrer die rote Ampelanlage und prallte gegen

den Linienbus. Der 80-Jährige stürzte daraufhin zu Boden. Durch den

Rettungsdienst wurde der Mann vor Ort medizinisch versorgt und anschließend in

ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an dem Linienbus wird

auf ca. 500 Euro geschätzt.