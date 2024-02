Schwalmstadt – Mofa vor Schule gestohlen

Tatzeit: Donnerstag, 15.02.2024, 07:10 Uhr bis Donnerstag, 15.02.2024, 11:00 Uhr

Unbekannte haben ein abgestelltes Mofa vor dem Schulgebäude im Fünftenweg in Schwalmstadt gestohlen.

Bei dem gestohlenen Mofa handelt es sich um eine Herkules vom Typ Prima 5 in dunkelgrün. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war das Versicherungskennzeichen HNU-422 an dem Mofa angebracht. Das Mofa wurde gegen 07:10 Uhr an einem dortigen Zweiradparkplatz vor der Schule abgestellt, wobei auch das Lenkerschloss eingerastet wurde.

Laut Zeugen soll bereits kurze Zeit später eine männliche Person im Alter von 18-20 Jahren an dem Mofa gesehen worden sein. Die Person war von kräftiger Statur, trug einen grünen Kapuzenpullover und eine schwarze Hose. Weiterhin soll die Person möglicherweise Werkzeug mitgeführt haben.

Die Polizeistation Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefon 06691/943-0.

Raubüberfall – Bargeld und Mobiltelefon entwendet

Tatzeit: Donnerstag, 15.02.2024, 19:10 Uhr

Am frühen Donnerstagabend kam es zu einem Raubüberfall auf einen Jugendlichen und einen Heranwachsenden aus dem Schwalm-Eder-Kreis.

Die zwei 15- und 19-jährigen Geschädigten befanden sich zum Zeitpunkt des Überfalls im Bereich des Stadtparks in Neukirchen. Als sie gerade einen Fußweg parallel zur Birkenallee entlang gingen, wurden sie plötzlich von zwei derzeit unbekannten Tätern attackiert. Die Geschädigten wurden durch die Angreifer geschlagen und getreten, wobei den Geschädigten hierbei auch ein Mobiltelefon und Bargeld gestohlen wurde. Kurz darauf flüchteten die Angreifer in unbekannte Richtung. Der 15-jährige Geschädigte wurde durch den Angriff leicht verletzt. Der 19-jährige Geschädigte blieb nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt.

Die unbekannten Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, 1,75 m, komplett dunkel gekleidet. Täter 2: männlich, 1,80 m, komplett dunkel gekleidet.

Beide unbekannten Täter trugen zur Tatzeit eine dunkle Maskierung und sprachen Deutsch mit ausländischem Akzent.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter der Telefonnummer 05681/774-0.

Schwalmstadt – Schwerer Verkehrsunfall zwischen Auto und Motorrad – tödlich verletzte Person

Unfallzeit: Donnerstag, 15.02.2024, 15:37 Uhr

Am Donnerstagnachmittag waren Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei im Einsatz, da sich ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad in der Innenstadt von Schwalmstadt ereignete.

Beide Fahrzeuge befuhren zum Unfallzeitpunkt die Friedrich-Ebert-Straße aus Ziegenhain kommend in Fahrtrichtung Wiera. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen setzte der Motorradfahrer kurz nach einem dortigen Kreisverkehr zum Überholen an, woraufhin beide Fahrzeuge miteinander kollidierten. Der 46-jährige Motorradfahrer aus dem Schwalm-Eder-Kreis wurde durch den Aufprall lebensgefährlich verletzt und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Der 30-jährige Autofahrer aus dem Schwalm-Eder-Kreis blieb durch den Unfall unverletzt.

Der geschätzte Gesamtsachschaden beläuft sich auf 38.000,- EUR. Auch zwei am Unfallort geparkte Autos wurden durch den Unfall in Mitleidenschaft gezogen und beschädigt.

Insgesamt waren zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Rettungshubschrauber „Christoph“ aus Gießen vor Ort im Einsatz.

Der Bereich der Unfallstelle musste über mehrere Stunden vollgesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Zur weiteren Klärung des Unfallhergangs wurde durch die zuständige Staatsanwaltschaft Marburg auch ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern derzeit an.

Die Polizei Schwalmstadt bittet darum, dass sich Verkehrsteilnehmende, die sich in unmittelbarer Nähe zum Unfallgeschehen befanden, unter der Telefonnummer 06691/943-0 melden.