Radfahrer stürzt auf Wilhelmshöher Allee wegen dunkler Limousine: Ermittler bitten um Hinweise auf unbekannten Verursacher

Kassel-Bad Wilhelmshöhe: Am frühen Donnerstagmorgen stürzte ein Radfahrer auf der Wilhelmshöher Allee in Höhe des Graf-Bernadotte-Platzes, weil nach eigenen Angaben beim Abbiegen eine dunkle Limousine sehr dicht an ihm vorbeifuhr. Bei dem Sturz zog sich der 33-jährige Zweiradfahrer aus Felsberg eine Verletzung am Knie zu, die anschließend im Krankenhaus behandelt wurde. Der Fahrer der dunklen Limousine war nach dem Vorfall ohne anzuhalten weitergefahren. Die nun mit dem Fall betrauten Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei bitten um Hinweise auf den mutmaßlichen Unfallverursacher. Zudem suchen sie die Fahrerin oder den Fahrer eines zur Unfallzeit entgegenkommenden silbernen VW Golfs als möglichen Zeugen.

Der Unfall hatte sich am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr ereignet. Der 33-Jährige war mit seinem Fahrrad auf der Wilhelmshöher Allee stadteinwärts unterwegs und wollte nach links in den Graf-Bernadotte-Platz abbiegen. Dazu befuhr er eigenen Angaben zufolge den linken der beiden stadteinwärts führenden Fahrstreifen, als ihn plötzlich die dunkle Limousine mit wenigen Zentimetern Seitenabstand rechts überholt habe. Dadurch habe er sich erschrocken und nach links gezogen, wo er auf den nassen Straßenbahngleisen wegrutschte und stürzte.

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den mutmaßlichen Unfallverursacher geben können, sowie die Fahrerin oder der Fahrer des entgegenkommenden silbernen VW Golf, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Nach Hinweis auf Drogendealer: Ermittler finden Heroin bei Wohnungsdurchsuchung

Kassel/ Fuldatal: Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung auf einen möglichen Drogenhandel in der Kasseler Innenstadt, der zu Beginn dieser Woche bei der Polizei eingegangen ist, haben Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe 4 der Kasseler Polizei am heutigen Freitag die Wohnung eines 59-Jährigen in Fuldatal durchsucht und elf Plomben Heroin sowie diverse Mobiltelefone beschlagnahmt. Der Tatverdächtige muss sich nun wegen gewerbsmäßigem Handels mit Betäubungsmitteln verantworten.

Nach Eingang des Hinweises nahmen die Beamten der EG 4 die Ermittlungen auf. Im weiteren Verlauf gelang es ihnen durch operative Maßnahmen, den Tatverdächtigen anhand der Personenbeschreibung bei regen Verkaufstätigkeiten rund um den Königsplatz zu identifizieren. Am heutigen Freitagmorgen durchsuchten die Polizisten auf Anordnung eines Richters schließlich die Wohnung des 59-Jährigen in Fuldatal und fanden die bereits verkaufsbereit abgepackten harten Drogen. Den Tatverdächtigen nahmen die Ermittler für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit auf die Dienststelle. Da keine Haftgründe vorlagen, wurde er anschließend auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Stadtpolizei stellt Exhibitionisten und nimmt gleichzeitig betrunkenen Autofahrer fest

Kassel-Mitte: Eine Streife der Stadtpolizei konnte am gestrigen Donnerstagabend in der Kasseler Innenstadt einen mutmaßlichen Exhibitionisten stellen und gleichzeitig einen Autofahrer festnehmen, der zuvor betrunken am Steuer gesessen haben soll. Die Stadtpolizisten waren gegen 20:40 Uhr in der Schomburgstraße, Ecke Werner-Hilpert-Straße, von einer 26-jährigen Frau aus Kassel angesprochen worden, die schilderte, dass sich auf dem Gehweg ein Mann vor ihr entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen hatte. Die Streife entdeckte den beschriebenen Täter in unmittelbarer Nähe auf einem Parkplatz und kontrollierte den 35-Jährigen aus Düren, der wie seine drei Begleiter erheblich alkoholisiert war. Nachdem die Stadtpolizisten eine Streife des Polizeireviers Mitte hinzugerufen hatten, stellte sich durch den Hinweis eines Zeugen heraus, dass einer der Begleiter zuvor mit einem VW Golf auf den Parkplatz gefahren war. Ein Atemalkoholtest bei dem mutmaßlichen Fahrer, einem 18-jährigen Mann aus Rumänien, der überhaupt keinen Führerschein besitzt, ergab 1,6 Promille. Genau den gleichen Wert hatte laut einem Test der 35-Jährige intus, weshalb beide Männer für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf das Revier gebracht wurden. Während sich der Ältere nun wegen exhibitionistischer Handlungen verantworten muss, wird gegen den 18-Jährigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Die Ermittlungen dauern an.

Ausgebüxte Pferde auf A 44 unterwegs: Nächtlicher Unfall mit Sattelzug und Vollsperrung

Schauenburg/ Baunatal/ Kassel-Bad Wilhelmshöhe: Vier Pferde sind in der vergangenen Nacht von einer umzäunten Koppel in der Korbacher Straße in Kassel ausgebüxt und sorgten auf der BAB 44 an der Anschlussstelle Kassel-Bad Wilhelmshöhe für einen Unfall. Ein 38-jähriger Sattelzugfahrer aus dem Landkreis Osnabrück, der in Richtung Kassel unterwegs war, konnte einen Zusammenstoß mit dem plötzlich auf dem rechten Fahrstreifen stehenden Pferd nicht mehr verhindern und stieß gegen das Hinterteil des Tiers. Das Pferd wurde nach bisherigem Kenntnissand leicht verletzt und lief nach dem Unfall gemeinsam mit den drei anderen Vierbeinern auf der Autobahn in Richtung Kreuz Kassel West, wo die Tiere schließlich bei Baunatal-Rengershausen die Autobahn verließen und an die Leine genommen werden konnten. Der Pferdehalter konnte schließlich ausfindig gemacht und informiert werden.

Mehrere Verkehrsteilnehmer, die auf der A 44 in Richtung Kassel unterwegs waren, hatten gegen 00:30 Uhr die Polizei wegen der Pferde alarmiert, die im Bereich der Anschlussstelle Bad-Wilhelmshöhe auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn unterwegs waren. Nahezu zeitgleich ging die Meldung über den Verkehrsunfall mit dem Sattelzug über den Notruf der Polizei ein. Sofort wurde eine Rundfunkwarnmeldung veranlasst, während zahlreiche Streifen nach dort eilten. Der Sattelzugfahrer blieb unverletzt, das Führerhaus seines Lkw wurde aber derart beschädigt, dass die Zugmaschine abgeschleppt werden musste. Während der Unfallaufnahme konnten die weiteren Streifen die in Richtung Kreuz Kassel West laufenden Pferde aufnehmen, weshalb für diese Fahrtrichtung vorübergehend eine Vollsperrung eingerichtet wurde. Gegen 1:45 Uhr konnten die Tiere schließlich bei Rengershausen eingefangen und vorübergehend bei einer hilfsbereiten Hofbesitzerin untergebracht werden, wo der Halter drei Tiere abholen konnte. Ein Pferd soll derzeit noch vermisst werden. Die Ermittlungen, wie die Pferde von der Koppel ausbrechen konnten, dauern an.

Einbruch in Autolackiererei in Kassel: Kripo sucht Zeugen

Kassel (Stadt): In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen drei unbekannte Täter in eine Autolackiererei in der Altmüllerstraße in Kassel ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die eventuell die Einbrecher in diesem Bereich gesehen haben.

Bei dem Einbruch hebelten die Täter ein Tor auf und durchsuchten im Anschluss die Räumlichkeiten. Dabei erbeuteten sie mehrere Werkzeuge und andere persönliche Gegenstände. Die drei unbekannten Täter waren alle männlich. Der Erste war dunkel gekleidet und führte einen schwarzen Rollwagen / Trolley mit sich. Auch der Zweite war ebenfalls dunkel gekleidet, trug weiße Turnschuhe und hatte einen hellen Streifen an der Hose, dabei trug er noch einen schwarzen Rucksack, der silberne Reflektoren hatte. Der dritte Komplize kann bisher nicht näher beschrieben werden. Die genaue Tatzeit ist noch nicht bekannt. Es wird aber davon ausgegangen, dass die Täter im Schutz der Dunkelheit agierten.

Wer den Ermittlern des für Einbruchsdiebstähle zuständigen Kommissariat 21/22 Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.