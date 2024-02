Zapfsäule beschädigt – Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Erst jetzt wurde bekannt, dass in der Zeit von Freitag (09.02.), 14 Uhr, bis Montag (12.02.), 7.30 Uhr, ein unbekannter Fahrzeugführer gegen eine LPG-Zapfsäule auf einem Tankstellengelände in der Rudolf-Diesel-Straße stieß und dadurch einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro verursachte. Der unbekannte Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Bad Hersfeld. In der Zeit vom Montag (12.02.), 18 Uhr, bis Dienstag (13.02.), 5.35 Uhr, parkte eine 22-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld ihren schwarzen VW Up ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Straße „Am Lappenlied“ Höhe Hausnummer 81. Ein unbekannter Fahrzeugführer stieß gegen das geparkte Fahrzeug und beschädigte dieses. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kollision zwischen Pkw und Zweirad

Philippsthal. Am Mittwoch (14.02.), gegen 14.50 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Pkw-Fahrer aus Philippsthal mit seinem Fahrzeug die Südstraße aus Richtung B62 in Richtung Krähenweg. Ein 15-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrads aus Philippsthal befuhr zeitgleich den Krähenweg in Richtung Südstraße. An der Einmündung bog der 15-Jährige nach aktuellen Informationennach rechts in die Südstraße ab und kollidierte dabei aus noch unbekannten Gründen mit dem entgegenkommenden Pkw. Dabei wurde er leicht verletzt und kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Zusammenstoß zweier Pkw

Friedewald. Am Mittwoch (14.02.), gegen 15.30 Uhr, beabsichtigte ein 46-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld den Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Hersfelder Straße zu verlassen. Ein 85-jähriger Pkw-Fahrer hielt ebenfalls auf dem Parkplatz am Seitenrand, um diesen zu verlassen. Hierbei kam es zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

10.000 Euro Sachschaden

Neuenstein. Am Mittwoch (14.02.), gegen 18.50 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Fahrer aus Spanien mit seinem Lkw über 3,5 t die B324 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Aua. Ein 49-jähriger Fahrer aus Polen befuhr mit seinem Lkw die entgegengesetzte Richtung. Beim Befahren einer Linkskurve in der Ortschaft Untergeis kam das Heck des Anhängers des spanischen Lkws über die Fahrbahnmitte und stieß gegen die vordere linke Fahrzeugecke des entgegenkommenden Lkw. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Fahrzeuge nach Crash nicht mehr fahrbereit

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (14.02.), gegen 19.20 Uhr, befuhr eine 39-jährige Pkw-Fahrerin aus Bebra die Straße „Am Obersberg“ in Richtung B62 und wollte über die Kolpingstraße auf die B62 auffahren. Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld befuhr die Kolpingstraße aus Richtung Aqua Fit kommend in Richtung Hohe Luft. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, die anschließend nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 7.500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Auffahrunfall

Lauterbach. Am Mittwoch (14.02.), gegen 14.15 Uhr, befuhr ein 83-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Audi A3 die Straße „Cent“ vom Kreisverkehr am Konrad-Adenauer-Platz herkommend in Richtung Stadtmitte. In Höhe der Hausnummer 8 musste er verkehrsbedingt mit seinem Fahrzeug anhalten. Eine nachfolgende 20-jährige Pkw-Fahrerin erkannte dies derzeitigen Erkenntnissen zufolge zu spät und fuhr mit ihrem Suzuki Swift leicht auf. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von 700 Euro.

Zusammenstoß

Angersbach. Am Donnerstag (15.02.), gegen 7:30 Uhr, wollte ein 55-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Suzuki Ignis von einem Grundstück auf die Straße „Am Rück“ einfahren. Dabei kollidierte er aus noch unklarer Ursache mit dem Renault Megan eines 54-jährigen Pkw-Fahrers, welcher zeitgleich die Straße „Am Rück“ in Richtung Lauterbacher Straße befuhr. Da bei dem 55-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Bei dem Unfall blieben glücklicherweise beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von circa 2.750 Euro.

Baumaschinen gestohlen

Rotenburg a.d. Fulda. In der Nacht zu Mittwoch (14.02.) entwendeten Unbekannte aus einer abgeschlossenen Box in einer Lagerhalle in der Straße „Alte Lehmkaute“ Baumaschinen im Gesamtwert von circa 8.000 Euro. Nach aktuellem Kenntnisstand handelt es sich bei den gestohlenen Maschinen um einen Föhnautomaten für Flachdächer. Es entstand außerdem geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Handtaschendiebstahl

Bad Hersfeld. Unbekannte stahlen am Donnerstag (15.02.), zwischen 8.15 Uhr und 8.30 Uhr, die Handtasche einer 69-jährigen Frau aus Bad Hersfeld. Zur Tatzeit befand sich die Dame in einem Geschäft in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl

Bebra. Einen Parfumflakon im Wert von rund 40 Euro stahlen zwei bislang Unbekannte am Donnerstagnachmittag (15.02.), gegen 15 Uhr, aus einer Drogerie in der Nürnberger Straße. Augenscheinlich handelte es sich bei den beiden Tätern um Minderjährige. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wohnhausbrand

Schenklengsfeld. Am Donnerstag (15.02.) kam es zum Brand eines Fachwerkhauses in der Konroder Straße.

Nach aktuellem Kenntnisstand informierten die Bewohner die Rettungskräfte über eine starke Rauchentwicklung und das Feuer. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich die Hausbewohner bereits eigenständig und unverletzt aus dem Gebäude begeben. Die Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten, wodurch ein Übergreifen auf andere Gebäude verhindert werden konnte. An dem Wohnhaus entstand durch den Brand jedoch erheblicher Sachschaden. Die genaue Schadenshöhe, ist derzeit jedoch noch unklar. Auch inwieweit das Haus weiterhin bewohnbar sein wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht geklärt.

Die Kriminalpolizei in Bad Hersfeld hat nun die Ermittlungen aufgenommen und in diesem Zusammenhang den Brandort begutachtet. Wie genau es zu dem Brand kommen konnte, ist momentan allerdings noch unklar.

Fahrrad entwendet

Neuhof. Unbekannte Täter entwendeten am Mittwoch (14.02.), zwischen 18 und 19 Uhr, ein mittels Schloss vor einem Geschäft in der Straße „Am Stockgraben“ gesichertes Pedelec im Wert von rund 5.000 Euro. Bei dem Zweirad handelt es sich um ein graues Mountainbike des Herstellers „Focus“. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Gartenhütte

Hosenfeld. Drei unbekannte Täter stiegen in der Nacht zu Freitag (16.02.), zwischen 1.55 Uhr und 3.55 Uhr, unerlaubt in eine Gartenhütte im Steinhauckweg in Hainzell ein. Derzeitigen Erkenntnissen nach wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen – Verdacht der Volksverhetzung

Hersfeld-Rotenburg

Rotenburg. Im Rahmen der Ermittlungen in einem Verfahren wegen möglicher fremdenfeindlicher Gesänge bei einer Feier am Abend des 23. Januar 2024 auf dem Gelände eines Studienzentrums in Rotenburg wurde die Studienortleitung – nach erfolgter Sensibilisierung der Anwärter durch die Fachbereichsleitung im Hinblick auf die Meldung etwaiger fremdenfeindlicher Äußerungen oder Handlungen – durch zwei Zeuginnen über mögliche rassistische Äußerungen eines Anwärters im Zeitraum September/Oktober 2023 in Kenntnis gesetzt. Diese informierte daraufhin die Ermittlungsbehörden, die ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung gegen den entsprechenden 33-jährigen Beamtenanwärter im allgemeinen Justizdienst (Justizsekretäranwärter) einleiteten.

Die Ermittlungen in dem benannten Verfahren dauern an. Insbesondere stehen noch zahlreiche Zeugenvernehmungen zur Konkretisierung der Tatzeiten und des genauen Wortlauts der Äußerungen aus.

Da es sich um ein laufendendes Ermittlungsverfahren handelt, bitten wir um Verständnis, dass wir uns derzeit nicht weiter äußern.