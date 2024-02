Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

„Steinheimer Tor“ durch blauen Audi beschädigt: Polizei sucht Zeugen – Seligenstadt

(cb) Die Polizei in Seligenstadt sucht nach dem unbekannten Fahrer eines blauen Audi, welcher mit seinem Fahrzeug am Donnerstagnachmittag durch das „Steinheimer Tor“ fuhr und dieses beschädigte. Bei seiner Fahrt in Richtung Steinheimer Straße touchierte er, gegen 14.10 Uhr, nicht nur das historische Bauwerk, sondern auch einen davorstehenden Sandsteinpfosten. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 3.000 Euro zu kümmern. Der blaue Audi A4 müsste Beschädigungen auf der Beifahrerseite aufweisen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 061828 930-0 an die Polizei in Seligenstadt zu wenden.

Zeugensuche: Radfahrer zeigte Autofahrerin „Hitlergruß“ – Gelnhausen

(cb) Eine 49-jährige Frau aus Gelnhausen war am Donnerstagmorgen in ihrem Auto im Herzbachweg unterwegs, als ihr ein Fahrradfahrer entgegenkam und dieser einen „Hitlergruß“ gezeigt haben soll. Die Gelnhäuserin wendete daraufhin und fuhr dem Radfahrer hinterher. Als sie den Radfahrer eingeholt hatte und das Gespräch suchen wollte, soll ihr dieser mehrfach den Mittelfinger gezeigt haben, bevor er mit seinem schwarzen Mountainbike davonfuhr. Der Radfahrer ist etwa 35 Jahre alt, ungefähr 1,75 Meter groß und hat eine normale Statur. Er trug eine orangefarbene Jacke und ein schwarzes Basecap auf dem Kopf; zudem führte er einen blauen Rucksack mit sich. Die Beamten der Staatsschutzabteilung in Offenbach haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Zeugensuche nach Unfallgeschehen in der Bahnhofstraße: 14-Jähriger schwer verletzt – Bad Soden-Salmünster/Salmünster

(fg) Nach einem Unfallgeschehen am Donnerstagnachmittag, gegen 16 Uhr, in der Bahnhofstraße in Salmünster ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Nach bisherigen Kenntnissen befuhr ein 35-Jähriger in seinem Toyota die geschotterte Verlängerung der Bahnhofstraße, die parallel zu den Bahngleisen in Richtung Spessartstraße verläuft. Im weiteren Verlauf habe der Wagen einen 14-Jährigen erfasst, der durch den Zusammenstoß schwer verletzt wurde; er kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Sein Begleiter, ein 11-Jähriger, wurde aufgrund eines Schocks in medizinische Obhut übergeben. Der mutmaßliche Toyota-Fahrer, gegen den nun strafrechtlich ermittelt wird, wurde in Unfallnähe auf einem Firmengelände angetroffen. Der Wagen sowie der Führerschein des Mannes wurden sichergestellt. Am Toyota entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro, da dieser zuvor gegen einen erhöhten Kanaldeckel geprallt war. Die Hintergründe es Unfallgeschehens sowie der Hergang an sich sind noch weitestgehend unklar, da die Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben machen. Die Polizei ist daher auf Zeugen angewiesen, die sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Bad Orb unter der Telefonnummer 06052 9148-0 melden.

Radfahrer beleidigte und bedrohte Autofahrer – Schlüchtern

(cb) Ein 46-jähriger Mann aus Schlüchtern befuhr am Donnerstagnachmittag mit seinem Fahrzeug die Breitenbacher Straße, als dieser einen hinter ihm fahrenden Radfahrer, welcher scheinbar laut fluchte und wild gestikulierte, bemerkte. Als das Fahrzeug und das Fahrrad, gegen 17.30 Uhr, an einer Ampel halten mussten, kam es zu einem kurzen Wortwechsel zwischen beiden Verkehrsteilnehmern. Der etwa 30 bis 35 alte Fahrradfahrer beleidigte daraufhin den 46 Jahre alten Fahrzeugführer verbal und drohte ihm. Der Radfahrer war etwa 1,70 Meter groß, hatte eine normale Figur und kurze helle Haare. Er war mit einer schwarzen Arbeitshose sowie Turnschuhen bekleidet. Er war auf einem schwarzen E-Mountainbike unterwegs und führte einen dunklen Rucksack mit sich. Die Polizei in Schlüchtern nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06661 9610-0 entgegen.

Blitzermeldung – Südosthessen

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 8. Kalenderwoche 2024

(fg/mw) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits an Wild- und Geschwindigkeitsgefahrenstrecken, Schulen, Unfallschwerpunkten sowie zum Zwecke des Lärmschutzes.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten: