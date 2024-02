Main-Taunus: Die Polizei-News

Betrüger erbeuten fünfstelligen Betrag – weitere Schockanrufe verzeichnet, Eschborn, Niederhöchstadt, Friedhof, Kelkheim (Taunus), Donnerstag, 15.02.2024, 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr

(jn)Eine Seniorin aus Eschborn ist am Donnerstag von Kriminellen mittels eines „Schockanrufes“ hinters Licht geführt worden. Sie wurde derartig manipuliert, dass sie Schmuck im Wert von mehr als 10.000 Euro übergab. Auch am heutigen Freitag meldeten sich Betrüger bei zahlreichen Personen, schwerpunktmäßig aus Kelkheim. Heute reagierten die Angerufenen in sämtlichen bisher bekanntgewordenen Fällen völlig richtig, indem sie die Gespräche beendeten und die Polizei kontaktierten.

Die Betrüger meldeten sich am Telefon bei der Frau und gaben sich als Polizisten aus, die ihren Sohn infolge eines schweren Verkehrsunfalles festgenommen hatten. Diesen habe er verursacht, weshalb nun eine Kaution notwendig sei, um die Haft abzuwenden. Letztlich führte der psychische Druck, den die Kriminellen auf die Geschädigte ausübten, dazu, dass sie hochwertigen Schmuck in eine Einkaufstasche packte und unter Schock das Haus verließ. Anschließend fuhr sie zum Friedhof in Niederhöchstadt, wo sie den Schmuck zwischen 19.30 Uhr und 20.30 Uhr an einen knapp 1,80 Meter großen, etwa 40 bis 45 Jahre alten Mann mit heller Haut, dunklen Haaren und einem osteuropäischen Aussehen übergab. Der Abholer soll eine weiße Daunenjacke mit Musterung getragen und ein gepflegtes Erscheinungsbild gehabt haben. Wenig später stellte sie den Betrug fest und alarmierte die Polizei.

Wie leider in diesen Fällen üblich, wurde die Angerufene in dem Telefonat von den rhetorisch äußerst geschickt agierenden Tätern so sehr geschockt und psychologisch beeinflusst, dass sie der Geschichte Glauben schenkte. Grundsätzlich gilt, dass deutsche Behörden von Ihnen NIEMALS eine Kautionszahlung am Telefon verlangen. Beenden Sie solche Gespräche immer sofort und wählen sie den Notruf. Im vorliegenden Fall bittet die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0 um Hinweise.

Bewohnerin überrascht Einbrecher,

Bad Soden am Taunus, Elsterweg, Donnerstag, 15.02.2024, 18.18 Uhr

(jn)Zwei Einbrecher wurden am Donnerstagabend von der Bewohnerin eines Einfamilienhauses in Bad Soden überrascht. Als sie die Geschädigte bemerkten, flüchteten sie unerkannt und konnten auch bei einer Fahndung der Polizei nicht mehr angetroffen werden. Um 18.18 Uhr war das kriminelle Duo auf das Grundstück des Wohnhauses im Elsterweg gestiegen, wo es sich gewaltsam an einer Eingangstür zu schaffen machten. Infolge der verdächtigen Geräusche war die Frau, die sich zur Tatzeit im Haus aufhielt, auf die Täter aufmerksam geworden und hatte auf sich aufmerksam gemacht. Daraufhin flüchteten die Unbekannten und ließen einen dreistelligen Schaden an der Tür zurück. Einer der Beiden wurde als 15 bis 18 Jahre alter Jugendlicher mit schwarzer Kleidung beschrieben.

Weitere Hinweise zu den Tätern nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer 06196 / 2073 – 0 entgegen.

Mülltonnenbrand,

Hofheim am Taunus, Marxheim, Königsberger Weg, Donnerstag, 15.02.2024, gegen 16 Uhr

(jn)Am Donnerstagnachmittag brannte im Hofheimer Stadtteil Marxheim eine Mülltonne. Um kurz vor 16 Uhr waren Feuerwehr und Polizei von einem Zeugen alarmiert worden, der die brennende Mülltonne im Königsberger Weg entdeckt hatte. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden, Hinweise auf die Brandursache ergaben sich bis dato nicht. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06196 / 2073 – 0 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Scheibe von Blumengeschäft beschädigt, Eschborn, Rödelheimer Straße, Mittwoch, 14.02.2024, 19 Uhr bis Donnerstag, 15.02.2024, 7 Uhr

(jn)In der Nacht zum Donnerstag beschädigten unbekannte Täter die Glasscheibe der Eingangstür eines Geschäftes in Eschborn. Derzeitigen Erkenntnissen nach ist ein versuchter Einbruch nicht auszuschließen. Dabei näherten sich der oder die Täter dem Blumengeschäft in der Rödelheimer Straße und versuchten, wohl mit der Absicht in das Geschäft einzudringen, die Glasscheibe mit einem unbekannten Gegenstand zu zerstören. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro und die Täter flüchteten unverrichteter Dinge.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0.

Zahlreiche Kontrollen der Polizei,

Hofheim am Taunus, Vincenzstraße, Bundesstraße 519 zwischen Kelkheim und Hofheim sowie zwischen Weilbach und Marxheim, Kelkheim (Taunus), Münster, Zeilsheimer Weg, Lise-Meitner-Straße, Flörsheim am Main, Opelbrücke, Hochheim am Main, Am Daubhaus, Donnerstag, 15.02.2024 bis Freitag, 16.02.2024

(jn)Am Donnerstag und in der Nacht zum Freitag fanden im Kreisgebiet zahlreiche Verkehrskontrollen der Polizeidirektion Main-Taunus statt. Schwerpunktmäßig waren die Polizistinnen und Polizisten zur Verunsicherung potentieller Straftäter sowie zum Erkennen berauschter Autofahrerinnen und Autofahrer im Einsatz. Im Rahmen der Kontrollen am Hofheimer Ortsausgang in der Vincenzstraße, auf der B 519 zwischen Hofheim und Kelkheim sowie zwischen Weilbach und Marxheim, im Industriegebiet im Bereich der Lise-Meitner-Straße in Kelkheim, an der Opelbrücke in Flörsheim und „Am Daubhaus“ in Hochheim wurden mehr als 100 Fahrzeuge sowie deren Fahrzeuginsassen überprüft und teilweise durchsucht.

Bei einem 22-Jährigen aus Flörsheim sowie einer 33-Jährigen aus Hattersheim reagierten Drogenvortests auf gleich mehrere Substanzen positiv. Beide müssen sich nun nach Blutentnahmen auf strafrechtliche Konsequenzen einstellen. Zudem wurden bei der 33-Jährigen Drogen aufgefunden sowie ein Führerschein, der einen gefälschten Eindruck machte, wobei die Ermittlungen diesbezüglich noch anhalten. Aufgrund des Anfangsverdachtes wurden gegen sie auch Verfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Darüber hinaus wurde eine weitere Person ohne gültigen Führerschein ertappt sowie weit über ein Dutzend Ordnungswidrigkeiten festgestellt.

Fußgängerin verursacht Sturz von Fahrradfahrer und geht weiter, Kelkheim (Taunus), Zeilsheimer Straße, Freitag, 16.02.2024, 07.16 Uhr

(jn)Eine bislang unbekannte junge Fußgängerin mit Kopfhörern auf den Ohren hat am Freitagmorgen in Kelkheim einen Unfall mit einem verletzten Fahrradfahrer verursacht. Um 07:16 Uhr befuhr der 41-jährige Fahrradfahrer aus Flörsheim die Zeilsheimer Straße aus Richtung der Flörsheimer Straße kommend in Fahrtrichtung Kapellenstraße, als die unbekannte Frau im Bereich der Hausnummer 6 auf die Straße trat, um diese in Richtung des Hornauer Bahnhofes zu queren. Dabei übersah sie den Radler, der somit ausweichen musste, um eine Kollision mit der Fußgängerin zu vermeiden. Infolgedessen stürzte er und zog sich Verletzungen zu, die zunächst vor Ort und im Anschluss auch in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. An dem Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Indes setzte die 14 bis 17 Jahre alte, etwa 1,70 Meter große Frau ihren Weg unbeirrt fort, ohne den Pflichten einer Unfallbeteiligten nachzukommen. Sie soll dunkle „Over-Ear-Kopfhörer“, einen dunklen Rucksack sowie eine dunkle Wollmütze getragen haben.

Die Unfallfluchtgruppe der Polizei ermittelt und bittet die Frau sowie weitere Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 zu melden.

Autofahrer fährt Fahrradfahrerin beim Überholen an, Bundesstraße 40, zwischen Wicker und Weilbach, Freitag, 16.02.2024, 06.08 Uhr

(jn)Heute Morgen kam es auf der B 40 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 20-jähriger VW-Fahrer sowie eine 37-jährige Fahrradfahrerin beteiligt waren. Die Frau wurde verletzt und in einem Krankenhaus behandelt. Der Unfallaufnahme zufolge befuhr der 20-Jährige aus Hattersheim um 06.08 Uhr die B 40 von Wicker kommend in Fahrtrichtung Weilbach und beabsichtigte, die vorausfahrende 37-Jährige aus Wiesbaden zu überholen. Hierbei hielt er den erforderlichen Mindestabstand nicht ein und touchierte das Fahrrad mit seinem VW. Daraufhin verlor die Geschädigte die Kontrolle, stürzte in den Straßengraben und verletzt sich. Sie kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Sowohl an dem Pkw als auch an dem Velo entstand Sachschaden.

Geparktes Fahrzeug bei Unfallflucht beschädigt, Kelkheim (Taunus), Am Kirchplatz, Mittwoch, 14.02.2024, 14 Uhr bis Donnerstag, 15.02.2024, 11.30 Uhr

(jn)Am Kirchplatz in Kelkheim-Münster kam es zwischen Mittwoch- und Donnerstagmorgen zu einer Unfallflucht. Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen oder Zeugen. Das später beschädigte Fahrzeug, ein schwarzer Mercedes GLA, parkte ab 14 Uhr an oben genannter Anschrift. Als der Geschädigte tags darauf zurückkehrte, fand er einen Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro vor, der augenscheinlich beim Ein- oder Ausparken eines weiteren Kfz entstanden war. Von dem Fahrer oder der Fahrerin des Wagens fehlte jede Spur.

Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall erbittet die Unfallfluchtgruppe der Polizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.