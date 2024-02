Wiesbaden: Die Polizei-News

Falscher Handwerker bestiehlt Dame,

Wiesbaden, Meißener Straße, 14.02.2023, 09:30 Uhr bis 10:00 Uhr

(pj) Als Handwerker getarnt, verschaffte sich ein Dieb Zugang zur Wohnung einer

älteren Frau und stahl ihre Handtasche. Die, in einem Seniorenwohnheim in der

Meißener Straße wohnende, 85-Jährige fiel am Mittwochvormittag auf einen

Trickdieb herein. Dieser gab vor, Arbeiten in ihrer Wohnung durchführen zu

müssen, wodurch er sich den Einlass erschlich. In einem unbeobachteten

Augenblick stahl er die Handtasche der Dame. Im Anschluss hob er noch Geld vom

Konto der Geschädigten ab. Diese konnte den Täter beschreiben. Er war etwa 40

Jahre alte, 1,70 Meter, vermutlich Deutscher, hatte kurzes blondes Haar, eine

schmale Statur, ein schmales Gesicht und trug dunkle Kleidung mit einer grauen

Jacke. Täterhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der

Telefonnummer 0611 / 345 0 entgegen.

Wiederholt Zigarettenautomat aufgebrochen, Wiesbaden, Beethovenstraße,

16.02.2024, 03:00 Uhr bis 05:00 Uhr

(pj) Erneut wurde im Wiesbadener Stadtgebiet ein Zigarettenautomat aufgebrochen.

Die Automatenaufbrecher schlugen im aktuellen Fall in der Nacht von Donnerstag

auf Freitag in der Beethovenstraße zu. Sie hebelten den Automaten auf und

stahlen Tabakwaren. In jüngster Vergangenheit kam es in Wiesbaden zu

mittlerweile über zehn gleichgelagerten Fällen. Die Täter hebelten dabei die

Automaten mit Brechwerkzeug auf oder nutzten Trennschleifer. Die Tatzeiten

variieren, ebenso die Tatorte. Die Bevölkerung wird daher um Mithilfe gebeten.

Bitte zögern Sie nicht bei verdächtigen Wahrnehmungen, Beobachtungen oder

Geräuschen, unmittelbar die Polizei über den polizeilichen Notruf 110 zu

verständigen.

Mehrere Fahrzeuge zerkratzt,

Wiesbaden, Stadtgebiet, 14.02.2024, 19:00 Uhr bis 15.02.2024, 11:30 Uhr

(pj) Zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag wurden im Stadtgebiet

Wiesbaden gleich drei PKW beschädigt. In der Hauberisserstraße wurde ein

schwarzer Mercedes zerkratzt. Ebenso erging es einem grauen Mercedes am Kurt

Schumacher-Ring. Hier wurde der Lack auf der kompletten Beifahrerseite

beschädigt. Einen silbernen Ford erwischte es in der Armenruhstraße, auch bei

hier wurde durch unbekannte Täter der Lack zerkratzt. Es entstand jeweils

Sachschaden in Höhe mehrerer Tausend Euro. Hinweise zu den Tätern liegen derzeit

noch nicht vor. Diese nimmt die Polizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer

0611 / 345 0 entgegen.

Zugangstor gestohlen,

Wiebaden, Bierstadt, Haideweg, 05.02.2024 bis 12.02.2024

(pj) Unbekannte Täter entwendeten das Zufahrtstor des Wasserturms in Bierstadt.

Indem die Diebe vermutlich mit einem Winkelschleifer die Haltebolzen

durchtrennten, stahlen sie das Tor des Grundstücks im Haideweg in Bierstadt. Der

Tatzeitraum lässt sich lediglich auf die Woche zwischen Montag den 05.02.2024

bis Montag den 12.02.2024 eingrenzen. Der Schaden beträgt etwa 2.000 Euro.

Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor. Diese nimmt das 4. Polizeirevier in

Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345 2440 entgegen.

E-Bike gestohlen,

Wiesbaden, Kostheimer Landstraße, 15.02.2024, 20:00 Uhr

(pj) Am frühen Donnerstagabend wurde einer Wiesbadnerin ihr Pedelec vor einem

Supermarkt gestohlen. Die 42-Jährige stellte ihr Rad gegen kurz vor 20:00 Uhr in

der Kostheimer Landstraße vor einem Einkaufsmarkt ab. Als sie kurze Zeit später

zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein Fahrraddieb zugeschlagen hatte.

Das Ganze ereignete sich innerhalb weniger Minuten und obwohl das E-Bike

angeschlossen war. Das aufgebrochene Fahrradschloss wurde am Tatort

zurückgelassen. Das gestohlene Pedelec hat einen Wert von 4.000 Euro.

Täterhinweise nimmt die Polizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345

2440 entgegen.

Fünf Verletzte bei Unfall auf A 3,

Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Donnerstag, 15.02.2024, 20:20 Uhr

(wie) Am Donnerstagabend sind bei einem Verkehrsunfall auf der A 3 bei Wiesbaden

fünf Menschen verletzt worden. Ein 57-Jähriger befuhr mit einem Skoda die

Autobahn von Frankfurt in Richtung Köln auf dem mittleren der drei Fahrstreifen.

Zwischen der Tank- und Rastanlage Medenbach und der Anschlussstelle

Niedernhausen wechselte er auf den linken Fahrstreifen, ohne auf den

herannahenden Verkehr zu achten. So prallte ein von hinten kommender 41-Jähriger

mit einem Mercedes gegen den Skoda und schob diesen seitlich gegen einen dort

fahrenden Mini, der von einer 41-Jährigen gefahren wurde. Anschließend prallte

der Skoda noch gegen die Mittelschutzplanke und blieb schließlich wieder auf dem

mittleren Fahrstreifen stehen. Der Mercedes blieb nach dem Unfall auf der linken

Spur liegen, die 41-Jährige konnte den Mini noch bis auf den Standstreifen

steuern. Alle fünf Insassen des Skoda und des Mercedes wurden bei der Kollision

verletzt und mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden.

Aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die

Autobahnpolizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 90.000 EUR.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Zwei Einbrecher steigen in Weinladen ein +++ In Lagerhallen

von Asylbewerberunterkunft eingebrochen +++ Automat beschädigt +++

Besitzer von Moncler-Jacke gesucht +++ Brand in Wohnhaus

Bad Schwalbach – 1. Zwei Einbrecher steigen in Weinladen ein,

Eltville-Erbach, Erbacher Straße, Freitag, 16.02.2024, 04:00 Uhr bis 04:18 Uhr

(fh)Im Eltviller Stadtteil Erbach ist vergangene Nacht erneut in einen Weinladen

eingebrochen worden. Zwischen 04:00 Uhr und 04:18 Uhr suchten zwei Einbrecher

das nahe der Bundesstraße 42 gelegene Geschäft in der Erbacher Straße auf und

versuchten zunächst eine Seiteneingangstür aufzuhebeln. Dieser Versuch schlug

jedoch fehl, sodass sie sich an dem Fenster zur Küche zu schaffen machten. Hier

war ihr Versuch von Erfolg gekrönt, sodass sie durch das Fenster den Weinladen

betreten und durchsuchen konnten. Dabei wurde auch eine Zwischentür von den

Unbekannten aufgehebelt. Letztlich flüchteten die beiden ohne Diebesgut vom

Gelände in unbekannte Richtung. Der Schaden am Gebäude beläuft sich auf

schätzungsweise 4.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0

mit der Polizeistation Eltville in Verbindung zu setzen.

In Lagerhallen von Asylbewerberunterkunft eingebrochen, Heidenrod-Kemel,

Bäderstraße, Dienstag, 13.02.2024, 16:30 Uhr bis Donnerstag, 15.02.2024, 11:15

Uhr

(fh)Zwischen Dienstag und Donnerstag sind Unbekannte in Lagerräume einer

Asylbewerberunterkunft in Kemel eingebrochen. An Beute gelangten sie dabei

jedoch nicht. Den aktuellen Ermittlungen zufolge begaben sich die Einbrecher

aufs Gelände der Unterkunft in der Bäderstraße und traten dort die Scheiben

zweier Lagergebäude ein. Durch die so entstandenen Öffnungen betraten sie die

Hallen, um diese zu durchsuchen. Da sich dort zu diesem Zeitpunkt aber keine

Gegenstände von Wert befanden, ergriffen die Täter unverrichteter Dinge die

Flucht. An den Gebäuden entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizeistation Bad

Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0.

Parkscheinautomat beschädigt,

Lorch, Rheinuferstraße, Mittwoch, 14.02.2024, 22:00 Uhr

(fh)In Lorch haben Vandalen am Mittwochabend einen Parkscheinautomaten

beschädigt. Der in einer Unterführung an der Rheinuferstraße aufgestellte

Automat wies gegen 22:00 Uhr erhebliche Beschädigungen auf, die auf rohe Gewalt

zurückzuführen sind. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die

Hintergründe der Tat sowie der genaue Tatzeitpunkt sind unbekannt.

Die Polizeistation Rüdesheim ermittelt und nimmt Hinweise unter der

Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

Hochwertige Moncler-Jacke bei Ermittlungen aufgefunden – Besitzer gesucht,

Geisenheim, Donnerstag, 08.02.2024, 20:40 Uhr

(fh)Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens nach einem angezeigten Raubdelikt vom

Donnerstagabend, 08.02.2024 (Siehe hierzu die Pressemeldung vom 09.02.2024,

Titel: Jacke und Handy abgenommen), ist eine weitere, hochwertige braune Jacke

der Marke Moncler aufgetaucht, die bislang keinem Besitzer zugeordnet werden

konnte. Es besteht der Verdacht, dass diese während der Faschingsveranstaltung

in Geisenheim entwendet wurde.

Daher bittet die Polizei in Rüdesheim den Besitzer, sich mit entsprechenden

Eigentumsnachweisen unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 zu melden.

Brand in Einfamilienhaus,

Eltville-Erbach, Hauptstraße, Donnerstag, 15.02.2024, 11:00 Uhr

(fh)In Eltville-Erbach hat am Donnerstagvormittag ein Wohnhaus gebrannt. Die

Ursache scheint ein technischer Defekt gewesen zu sein. Gegen 11:00 Uhr mussten

Rettungs- sowie Einsatzkräfte in die Hauptstraße ausrücken, da dort Rauch aus

einem Wohnhaus stieg. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt schon nicht

mehr im Gebäude. Der Feuerwehr gelang es den Brand, welcher in einer Küche

lokalisiert werden konnte, umgehend zu löschen. Es kamen keine Personen zu

schaden. Aktuellen Erkenntnissen zufolge ist der Brand auf einen technischen

Defekt zurückzuführen.