Landau: Die Polizei-News

Rezeptfälscher unterwegs – Zeugen gesucht

Landau (ots) – Gleich in 2 Fällen versuchte am 15.02.2024 eine unbekannte Person gefälschte Rezepte in Apotheken in Landau einzulösen. Hierdurch sollten verschreibungspflichtige Medikamente erlangt werden. Der erste Fall ereignete sich gegen 11:35 Uhr in der Bahnhofsapotheke in der Ostbahnstraße, der zweite Fall gegen 11:50 Uhr in der Adler-Apotheke am Rathausplatz.

Strafverfahren wegen Urkundenfälschung wurden eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Unfallflucht geklärt

Landau (ots) – Am Donnerstag 15.02.2024 kam es beim Ausparken auf dem Parkplatz des Ärztehauses in der Max-Planck-Straße in Landau zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 800 Euro.

Ein aufmerksamer Zeuge konnte sich das Kennzeichen des Unfallverursachers notieren. Dieser konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Korrespondierende Schäden am PKW Mercedes des 77-Jährigen konnten festgestellt werden. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht verantworten müssen.