Fünfstelligen Geldbetrag verloren

Kaiserslautern (ots) – Einem schlechten Rat ist ein junger Mann aus dem Stadtgebiet gefolgt und hat dadurch einen hohen 5-stelligen Geldbetrag verloren. Wie der 28-Jährige am Donnerstag 15.02.2024 bei der Polizei anzeigte, hatte er vor einigen Wochen über eine Online-Datingplattform Kontakt zu einer Frau aufgenommen. Es entwickelte sich ein Online-Chat, der dann auch über Handy weitergeführt wurde.

Die Frau empfahl dem 28-Jährigen vermeintlich lukrative Investitionen über zwei verschiedene Internet-Portale, denen der Mann leider auch folgte. Sie vermittelte den Kontakt zu einem Onlinehändler, der den 28-Jährigen „beriet“, so dass dieser von Ende November bis Anfang Februar nach und nach etliche zehntausend Euro investierte. Dafür nahm der Mann sogar unter anderem einen Kredit auf und lieh sich auch Geld von seiner Mutter. Ihn lockte der versprochene Anteil von 15 Prozent der monatlichen Gewinne.

Erst nachdem er eine hohe „Versicherungssumme“ für sein Depot sowie zusätzlich eine „Ablösesumme“ für die Auszahlung der angelegten Gelder bezahlt hatte, realisierte der 28-Jährige, dass er auf Betrüger hereingefallen ist. Deshalb entschloss er sich nun zur Anzeige. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Mehrere Container aufgebrochen

Kaiserslautern-Siegelbach (ots) – Auf dem Gelände einer Baustelle sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 15.02.2024, mehrere Container aufgebrochen worden. Am Morgen stellten Mitarbeiter der verantwortlichen Baufirma fest, dass sich unbekannte Täter zwischen 16.15-07.15 Uhr an vier der sechs aufgestellten Container zu schaffen gemacht und diese gewaltsam geöffnet haben.

Allerdings ist der angerichtete Sachschaden durch die aufgebrochenen Türen deutlich höher als der Wert der Beute. Ersten Überprüfungen zufolge wurden „lediglich“ mehrere Akkus von elektrischen Werkzeugmaschinen inklusive der dazugehörigen Ladekabel sowie eine Tüte mit Schokoriegeln gestohlen. Der Gesamtschaden liegt bei rund 1.500 Euro.

Die Ermittler suchen nun Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |cri

Hupen wird zum Verhängnis

Kaiserslautern (ots) – Sein ungeduldiges Hupen ist einem Autofahrer am Donnerstag gegen 20:45 Uhr, im Stadtgebiet zum Verhängnis geworden. Der Mann fuhr hinter einem Dienstfahrzeug der Hundestaffel durch die Wilhelmstraße. Als der Hundeführer seinen Wagen am Kreisverkehr am Adolph-Kolping-Platz verkehrsbedingt stoppen musste, hupte der Fahrer des nachfolgenden Wagens sofort.

Der Polizeibeamte stieg aus und sprach den Mann am Steuer auf sein Verhalten an. Weil der Fahrer bei der anschließenden Kontrolle keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen konnte, wurden seine Daten überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass eine Fahrerlaubnis-Sperre eingetragen ist. Auf den Mann kommt deshalb jetzt ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu. |cri

Unbezahltes Mittagessen im Supermarkt

Kaiserslautern (ots) – Ein 23-Jähriger bediente sich am Donnerstag 15.02.2024, in einem Supermarkt am Stiftsplatz in den Lebensmittelregalen und verzehrte die Nahrungsmittel an Ort und Stelle. Nach seiner Mahlzeit ging er zur Kasse und bezahlte lediglich ein alkoholisches Getränk. Ein Ladendetektiv beobachtete allerdings das „illegale Mittagessen“ im Markt und sprach den Mann im Kassenbereich an.

Anschließend zitierte er diesen in sein Büro und informierte die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten erzählte der Detektiv, dass der 23-Jährige bereits ein Hausverbot hat. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige zu. |cla

Unerlaubt von Unfallstelle entfernt (FOTO)

Kaiserslautern (ots) – Am Donnerstag 15.02.2024 gegen 12.25 Uhr, meldete sich ein 51-Jähriger bei der Polizei, um eine Unfallflucht anzuzeigen. Nach Angaben des Mannes parkte er seinen Ford Tourneo für wenige Minuten auf dem Parkplatz eines Tiermarktes in der Mainzer Straße 65. Als er nach dem Einkauf zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er, dass sein Auto in der Zwischenzeit beschädigt wurde: Auf der Fahrerseite war ein frischer Streifschaden an beiden Türen und dem Trittbrett zu erkennen.

Anscheinend hatte ein anderer Verkehrsteilnehmer mit einem weißen Pkw beim Ein- oder Ausparken den stehenden Ford touchiert und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Geschätzter Sachschaden: rund 1.500 Euro. Wer hat den Vorfall beobachtet? Die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 nimmt Hinweise unter der Telefonnummer: 0631 369 2150 entgegen. |cla

Wer hat rosafarbene Lackspuren hinterlassen?

Kaiserslautern (ots) – Ein 28-Jähriger parkte von Mittwoch 14.02.2024 ab 21:10 Uhr bis Donnerstag 15.02.2024 um 14 Uhr, mit seinem Auto ordnungsgemäß in der Straße Am Höfchen in Morlautern. Als er am Donnerstag zu seinem Toyota zurückkam, bemerkte er eine große Delle sowie einen auffälligen rosafarbenen Streifschaden an der Hintertür der Fahrerseite.

Offensichtlich verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer den Schaden. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Wer hat die Unfallflucht beobachtet? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter: 0631 369-2150 zu melden. |cla

Ein Auto ist kein Tresor!

Kaiserslautern (ots) – Eine Handtasche mit 1.000 Euro Bargeld hat eine Frau aus dem Landkreis Kusel am Donnerstag 15.02.2024 in ihrem Auto zurückgelassen. Diebe nutzten die Gelegenheit, drangen in den Wagen ein und stahlen die Tasche samt Inhalt.

Wie die 44-Jährige bei der Polizei anzeigte, müssen die Diebe am Vormittag auf einem Firmenparkplatz im unteren Bereich der Merkurstraße zugeschlagen haben. Den Pkw hatte sie gegen 05.55 Uhr abgestellt und die Handtasche auf dem Beifahrersitz zurückgelassen.

Als die Frau gegen 11 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie fest, dass die Scheibe auf der Beifahrerseite zerstört wurde und die Tasche verschwunden ist. Neben dem 4-stelligen Bargeldbetrag befanden sich in der Tasche auch Personalausweis, Führerschein, EC-Karten, Krankenkassenkarten, Schlüssel sowie eine Sonnenbrille mit geschliffenen Gläsern. Die EC-Karten wurden umgehend gesperrt, von den restlichen Sachen fehlt jede Spur.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter: 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Kette aus Pkw gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Am Donnerstagmorgen meldete ein Anwohner eine Person der sich in der Mozartstraße ungewöhnlich verhalten würde. Die Beamten trafen dort einen 25-jährigen Mann an. Der Verdächtige war der Polizei im Verlauf der Nacht bereits mehrmals negativ wegen Ruhestörungen aufgefallen.

Als die Polizisten den Mann durchsuchten fanden sie eine Kette auf, welche er bei den letzten Einsätzen noch nicht bei sich führte. Letztendlich konnte ermittelt werden, dass der 25-Jährige den Schmuck aus einem unverschlossene Auto in der Mozartstraße gestohlen hatte. Der 64-jährige Eigentümer der Kette wurde ermittelt.

Der alkoholisierte 25-Jährige musste die Beamten auf die Dienststelle begleiten. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. |pet

Kreis Kaiserslautern

Betrunken mit Auto überschlagen

Queidersbach (ots) – Eine Vollsperrung und 9.000 Euro Sachschaden sind unter anderem das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstag 15.02.2024 gegen 07 Uhr. Ein 51-jähriger Mann fuhr mit seinem Mercedes-Benz durch die Barbarossastraße. Auf Höhe Hausnummer 31 kollidierte er mit einem geparkten Opel und schob dadurch diesen auf einen weiteren davor geparkten Opel.

Durch den Aufprall überschlug sich der Mercedes-Benz und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer verletzte sich leicht und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizeibeamten stellten zudem fest, dass der 51-Jährige mit 1,72 Promille Atemalkohol erheblich alkoholisiert war.

Der Führerschein wurde sichergestellt und dem Mann eine Blutprobe entnommen. Zur Unfallaufnahme musste die Barbarossastraße gesperrt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. |pet

Glück im Unglück

Schallodenbach (ots) – Gerade noch einmal glimpflich ist ein Überholmanöver am Donnerstag 15.02.2024 auf der L382 zwischen Niederkirchen und Schallodenbach ausgegangen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen war eine 41-Jährige gegen 15 Uhr mit ihrem Audi in Richtung Schallodenbach unterwegs, als ihr ein anderer Pkw auf ihrer Spur entgegenkam.

Die 56-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Fahrzeugs überholte in einem unübersichtlichen Kurvenbereich einen Lkw und kam direkt auf die Audi-Fahrerin zu. Diese wich nach rechts aus, streifte dabei den Bordstein und machte eine Vollbremsung, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Schließlich fuhren alle 3 Fahrzeuge nebeneinander her.

Glück im Unglück: Lediglich am Fahrzeug der 41-Jährigen entstand ein Sachschaden am Reifen, den Felgen und dem Kotflügel auf der Beifahrerseite. Die Schadenshöhe liegt bei geschätzten 2.000 Euro. Die Unfallverursacherin muss nun wegen Überholens trotz unklarer Verkehrslage mit einem Bußgeld in 3-stelliger Höhe rechnen. |cla