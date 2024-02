Reifenstecher unterwegs

Wörth (ots) – Am Samstag 10.02.24 zwischen 18-18.30 Uhr, wurden an einem PKW in Maximiliansau in der Eisenbahnstraße an einem PKW beide hinteren Reifen zerstochen. Der PKW stand zur Tatzeit in einem Hof. Ob die Reifenstechereien Teil einer Serie sind, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de an.

Rollerfahrer übersehen

Kandel (ots) – Ca. 10.000 Euro Sachschaden und eine leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am 13.02.24 gegen 13:50h in Kandel. Eine 29-jährige VW-Fahrerin wollte in der Lauterburger Straße nach links in einen Supermarkt abbiegen und übersah hierbei im Gegenverkehr einen herannahenden Rollerfahrer.

Beim Zusammenstoß wurde der Rollerfahrer über den PKW geschleudert. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Getunte Fahrzeuge im Visier

Germersheim (ots) – Am Dienstag 13.02.2024 kontrollierten Germersheimer Polizisten den Verkehr in der Rheinbrückenstraße. Dabei lag der Fokus auf getunten Fahrzeugen. Hier gingen den Beamten zwei Autofahrer ins Netz, die an ihren Fahrzeugen unerlaubte technische Veränderungen vorgenommen hatten. Zudem hatte ein Autofahrer während der Fahrt sein Handy am Ohr.