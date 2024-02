Verkehrsunfall zwischen Taxifahrer und Fußgänger

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Dienstag 13.02.2024 auf Mittwoch 14.02.2024, gegen 24 Uhr, transportierte ein Taxifahrer 2 Fahrgäste in seinem Taxi. Einer der beiden, ein 30-Jähriger, stieg in der Wredestraße aus dem Fahrzeug aus. Als der Taxifahrer seine Fahrt fortsetzen wollte, fuhr er dem zuvor ausgestiegenen Fahrgast mit dem Taxi über den Fuß. Der 30-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt.

38-Jähriger leicht verletzt nach Unfall

Ludwigshafen (ots) – Auf dem Schänzeldamm kam es Dienstag 13.02.2024 gegen 14:40 Uhr, zu einem Auffahrunfall bei dem ein 38-Jähriger eines Leichtkraftrads leicht verletzt wurde. Ein 80-jähriger Autofahrer, der unmittelbar vor dem 38-Jährigen fuhr, war verkehrsbedingt zum Stehen gekommen. Dies bemerkte der Fahrer des Leichtkraftrads zu spät woraufhin es zur Kollision kam. Es entstand ein Sachschaden, der derzeit auf 850 Euro geschätzt wird.

Sachschaden durch Einbrüche

Ludwigshafen (ots) – Zwischen Montagabend (12.02.2024, 21 Uhr) und Dienstagmorgen (13.02.2024, 08:30 Uhr) wurde ein Geräteschuppen auf einem Vereinsgelände in der Abteistraße aufgebrochen. Im Innern des Schuppens wurden weitere Türen beschädigt. Hierdurch entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 3.000 Euro.

Entwendet wurde nichts. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet um Zeugenhinweise. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise bitte an Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Um Hinweise bittet die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 auch im Falle von einem Einbruch in zwei Kleingärten in der Buchenstraße. Unbekannte hebelten die Türen der Hütten auf und verursachten hierdurch einen Schaden von insgesamt rund 400 Euro. Entwendet wurde nichts.

Am Steuer eingeschlafen

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 14.02.2024 um 04:20 Uhr, verursachte ein 27-jähriger Fahrer eines Maserati auf der B44 einen Verkehrsunfall. Der 27-Jährige, der nach eigenen Angaben während der Fahrt eingeschlafen war, stieß in einer Linkskurve mit einer Leitplanke zusammen. Durch den Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Der Gesamtschaden beträgt rund 4.500 EUR. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Brennende Augenlider, häufiges Gähnen und unwillkürliches Frösteln gehören zu den klassischen Anzeichen für Müdigkeit. Schon 17 Stunden ohne Schlaf beeinträchtigen das Reaktionsvermögen wie 0,5 Promille Alkohol im Blut, 22 Stunden ohne Schlaf wirken schon wie 1,0 Promille. Müdigkeit beeinträchtigt so das Gefahrenbewusstsein, das Reaktionsvermögen und die Konzentrationsfähigkeit auch im Straßenverkehr. Die aktuelle Geschwindigkeit, sowie zurückgelegte und künftige Entfernungen können falsch eingeschätzt werden.

Wer beispielsweise für drei Sekunden einschläft legt bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h 80 Meter im Blindflug und damit ohne Kontrolle zurück. Das Risiko eines Unfalles ist dabei extrem hoch. Dennoch unterschätzen viele diese Gefahr. Wir geben Ihnen Tipps, um dem Sekundenschlaf vorzubeugen: