Grünstadt: Raubüberfall auf ein älteres Ehepaar

Grünstadt (ots) – Am Mittwoch, 14.02.2024, gegen 17:20 Uhr kam es im Westlichen Graben in Grünstadt zu einem Raubüberfall auf ein älteres Ehepaar.

Der Täter näherte sich von hinten an das Ehepaar an, entriss der 75-jährigen Frau die Handtasche und floh anschließend zu Fuß. Beim Versuch den Täter aufzuhalten, stürzte das Ehepaar zu Boden. Hierbei verletzte sich der 83-jährige Mann und musste in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden. Der Täter erbeutete Bargeld, ein Mobiltelefon sowie persönliche Gegenstände des Paares.

Das Ehepaar konnte folgende Angaben zum Täter machen:

Männlich

Dunkel gekleidet

Circa 1,90m groß

Falls Sie Hinweise zur Tat oder zum Tathergang haben, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Grünstadt.