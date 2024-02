Frankfurt – Westend: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Frankfurt (ots) – (ha)In der Nacht von Sonntag (11.02.2024) auf Montag

(12.02.2024) kam es zu einem Widerstand gegenüber zwei Polizeibeamten. Die

beiden Polizisten verletzten sich dabei leicht.

Gegen 03:30 Uhr versorgte die Besatzung eines Rettungswagens einen 30-jährigen

Mann in der Straße „Wiesenau“. Er hatte vorher selbst den Rettungswagen

angefordert und um Hilfe gebeten. Eine Polizeistreife kam zur Unterstützung

dazu.

Während der Fahrt zu einem umliegenden Krankenhaus wurde der Mann immer

aggressiver, versuchte sich abzuschnallen und schlug mit seiner Faust in

Richtung der Einsatzkräfte. Im späteren Verlauf trat er einem der Beamten gegen

das Gesicht, den Anderen verletzte er leicht an der Schulter.

Beide Beamte konnten ihren Dienst weiterführen.

Der Mann wurde stationär aufgenommen, er muss sich jetzt wegen dem tätlichen

Angriff auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

Frankfurt – Heddernheim: Festnahme! – Mann trägt Hitler-Maske

Frankfurt (ots) – (lo) Die Polizei hat gestern Nachmittag (13. Februar 2024)

während des Fastnachtsumzugs „Klaa Paris“ einen Mann festgenommen, der das

Tragen einer Adolf-Hitler-Maske für ein angemessenes Faschingskostüm hielt.

Gegen 16.25 Uhr fiel den eingesetzten Polizeikräften in der Nassauer Straße ein

49-jähriger Mann auf, der eine Maske mit dem Gesicht von Adolf Hitler aufgesetzt

hatte.

Das Tragen der Maske allein genügte ihm nicht, weshalb er sich mit ihr

fotografieren ließ.

Die Polizei reagierte sofort und nahm den Mann unverzüglich fest.

Das Tragen und öffentliche Zurschaustellen einer solchen Verkleidung ist

strafbar und gilt als Verwendung volksverhetzender und verfassungsfeindlicher

Symbole, weshalb er sich nun wegen dieses Verdachts verantworten muss.

Frankfurt – Gutleutviertel: Festnahme von Fahrraddieb

Frankfurt (ots) – (lo) Gestern Abend (13. Februar 2024) kam es in der Karlsruher

Straße zu einem Fahrraddiebstahl. Die Polizei nahm den Fahrraddieb fest.

Ein 31-jähriger Mann stellte gegen 23:00 Uhr fest, dass sein Fahrrad, welches er

zuvor in der Nähe einer Gastwirtschaft abgestellt hatte, nicht mehr aufzufinden

war.

Aufgrund einer detaillierten Personenbeschreibung durch Zeugen, konnte der

Geschädigte den mutmaßlichen Fahrraddieb kurze Zeit später in der näheren

Umgebung antreffen, allerdings ohne das Fahrrad.

Er sprach den Unbekannten auf den Verbleib seines Rades an. Dieser reagierte

jedoch aggressiv und besprühte den Geschädigten mit Pfefferspray, bevor er in

Richtung Süden flüchtete.

Die alarmierte Polizei reagierte schnell und leitete eine Nahbereichsfahndung

ein. In der Nähe des „Untermainkai“ traf eine Streife auf einen Mann, auf den

die Täterbeschreibung zutraf und der ein Reizstoffsprühgerät bei sich trug. Nach

der Festnahme wurde der 35-jährige Tatverdächtige in die Haftzellen gebracht.

Der Mann muss sich nun wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls verantworten.

Frankfurt – Ostend: Verdacht der Brandstiftung

Frankfurt (ots) – (dr) In der Nacht zu Dienstag (13.02.2024) ereignete sich im

Ostend ein Brand, bei dem eine Holzhütte und ein Baum beschädigt wurden.

Gegen 02:30 Uhr teilte ein Bürger über den Polizeinotruf mit, dass in der

Lindleystraße ein Baum brennen soll. Als alarmierte Polizeistreifen an der

gemeldeten Örtlichkeit eintrafen, stellten diese eine Holzhütte fest, die in

Vollbrand stand sowie den besagten Baum, der teilweise brannte. Kräfte der

Feuerwehr löschten den Brand. Sowohl an der Hütte als auch am Baum entstand

Sachschaden, der auf mehrere tausend Euro geschätzt wird. Personen wurden nicht

verletzt.

Im Rahmen der Fahndung konnten keine verdächtigen Personen festgestellt werden.

Das Brandkommissariat der Frankfurter Polizei hat Ermittlungen wegen des

Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen.

Bereits in der Nacht zu Montag ereignete sich in der Lindleystraße ein Feuer,

bei dem ein leerstehendes Gebäude erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Auch hier war die Feuerwehr mit einer Vielzahl von Kräften im Einsatz. Ob ein

Zusammenhang zwischen den Bränden besteht, ist Gegenstand der laufenden

Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können oder etwas Verdächtiges

wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 / 755 – 10500

beim örtlich zuständigen 5. Revier oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu

melden.

Frankfurt – Niederrad: Festnahme eines Einbrechers auf frischer Tat

Frankfurt (ots) – (ha) In der Nacht von Montag (11.02.2024) auf Dienstag

(12.02.2024) wurde ein Mann, der gerade im Begriff war in eine Drogerie in der

Bruchfeldstraße einzubrechen, von einer Polizeistreife festgenommen.

Aufmerksame Zeugen beobachteten den 37-jährigen Mann bei dem Versuch, zunächst

die Scheibe einer Drogeriefiliale zu beschädigen. Er endschied sich dann um und

versuchte über die Eingangstür in das Gebäude zu gelangen. Die zwischenzeitlich

eingetroffene Polizeistreife nahm den Mann im Nahbereich des Objektes fest.

Der wohnsitzlose Tatverdächtige wurde in das zentrale Polizeigewahrsam gebracht.

Er wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Frankfurt / Offenbach – Bundesautobahn 661: Verkehrsunfall – Unfallverursacher flüchtig

Frankfurt (ots) – (ha) Gestern Vormittag (13.02.2024) kam es auf der

Bundesautobahn 661 im Bereich der Ausfahrt zu dem Parkplatz „Buchrain“ zu einem

Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. Der Verursacher flüchtete zu Fuß.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein bislang noch unbekannter Mann mit

seinem Nissan Yuke gegen 11:35 Uhr die BAB 661 in Fahrtrichtung Oberursel. In

Höhe der Ausfahrtsspur des Parkplatzes „Buchrain“ überholte er zunächst mehrere

Fahrzeuge auf der rechten Spur und wechselte dann auf den mittleren

Fahrstreifen. Im Zuge dieses Manövers prallte er ungebremst auf das Fahrzeugheck

eines VW Caddy.

Durch den Aufprall wurde der Nissan an die Mittelschutzplanke geschleudert, der

VW Caddy prallte rechts gegen einen LKW, der auf der rechten Fahrspur fuhr. Die

64-jährige LKW-Fahrerin blieb unverletzt.

Gemäß Zeugenangaben stieg der Verursacher aus seinem Fahrzeug und entfernte sich

zu Fuß in Richtung Autobahnkreuz Offenbach.

Eine Fahndung, auch unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers, verlief

erfolglos. Die Ermittlungen dauern an.

Die 59-jährige Fahrerin des VW Caddy erlitt einen Schock und wurde erstversorgt.

Es entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang oder dem Verursacher

geben können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der

Rufnummer 069 / 755 46400 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in

Verbindung zu setzen.

Kontrolleur in der S-Bahn geohrfeigt

Neu Isenburg (ots) – Am Dienstagabend kam es kurz vor Mitternacht bei einer

Fahrscheinkontrolle in einer S-Bahn der Linie 3 zu einer zuerst verbal geführten

Auseinandersetzung die letztlich mit einer Ohrfeige für den Kontrolleur endete.

Beim Halt im Bahnhof Neu Isenburg wurde bei der Fahrscheinkontrolle eine

56-jährige Frau aus Dreieich ohne gültigen Fahrschein angetroffen. Als sie sich

gegenüber dem Kontrolleur ausweisen sollte, kam es zu einem heftigen Streit

infolge dessen die Frau dem 31-jährigen Kontrolleur mit der flachen Hand ins

Gesicht schlug. Hiervon zog sich der Kontrolleur eine starke Rötung zu, die aber

nicht weiter behandelt werden musste. Beamte der Bundespolizei konnten die

beiden Kontrahenten trennen. Nach Feststellung ihrer Personalien wurde die Frau

noch vor Ort wieder entlassen. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen

Körperverletzung eingeleitet.

Erfolgreiche Fahndung – Festnahme nach nur einem Tag

Frankfurt am Main (ots) – Nachdem am Montag im Frankfurter Hauptbahnhof ein

28-jähriger Reisender aus Eschborn von einem unbekannten Täter bestohlen wurde,

konnten Beamte der Bundespolizei nur einen Tag später die Fahndung nach dem

Unbekannten erfolgreich zum Abschluss bringen. Bestohlen wurde der Eschborner im

S-Bahnbereich des Hauptbahnhofes, wo der Täter, ein 36-jähriger wohnsitzloser

Mann, einen unbeobachteten Moment ausnutzte, um den Rollkoffer des Geschädigten

zu entwenden. Erst als der Täter den Bereich verlassen hatte, stellte das Opfer

den Verlust fest. Nachdem er den Diebstahl bei der Bundespolizei meldete,

konnten Beamte bei der Auswertung von Videoaufzeichnungen Bilder des Täters

sichern und eine Fahndung einleiten. Nur knapp 24 Stunden später konnten

Zivilfahnder der Bundespolizei den Täter wiedererkennen, festnehmen und zur

Wache bringen. Dort wurde nach Feststellung seiner Personalien ein

Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Der entwendete Koffer konnte

nicht wieder aufgefunden werden und der Täter wollte sich weder zu dem Diebstahl

noch zum Verbleib des Koffers äußern.

Nach Abschluss der Ermittlungen wird der Täter heute dem Haftrichter vorgeführt.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Straßenraub – Polizei sucht Zeugen

Frankfurt (ots) – (yi) In den frühen Morgenstunden des gestrigen Tages (13.

Februar 2024) beraubten drei unbekannte Täter einen 28-Jährigen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich der Geschädigte gegen 05:00 Uhr im

Bereich der Niddastraße, als ihn eine dreiköpfige Personengruppe, ansprach und

ihn unvermittelt mit Pfefferspray besprühte. Daraufhin stahlen sie ihm seine

Jacke samt Inhalt und flüchteten in Richtung Taunusstraße.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Weiblich, ca. 165cm, kräftige Statur, schulterlange schwarze Haare, Tätowierung

am Hals mit einem gewirbelten Muster

Täter 2:

Männlich, groß, schmale Statur; dunkle Mütze

Täter 3:

Männlich, ca. 170cm; dunkel gekleidet

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen und / oder zum

Tathergang geben können, werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier unter der

Rufnummer 069 / 755 10400 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in

Verbindung zu setzen.

Frankfurt – Gallus: Taschendiebstahl – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (yi) Gestern (13. Februar 2024) am späten Nachmittag kam es in

der Mainzer Landstraße zu einem Taschendiebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich die 38-jährige Geschädigte gegen 15:45

Uhr in einer Drogeriefiliale, als der Unbekannte sie anrempelte und sich

kurzerhand ihr Smartphone der Marke „Apple“ aus der Jackentasche schnappte.

Daraufhin verließ der Dieb das Geschäft und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 25-30 Jahre alt, dunkle Haare; trug einen dunklen Adidas

Sportanzug, dunkle Gummistiefel und eine graue Mütze.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich beim 4. Polizeirevier

unter der Rufnummer 069 / 755 – 10400 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle

zu melden.