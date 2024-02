Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Münzenberg: Wohnung durchwühlt –

In der Kuno-von-Hagen-Straße stiegen Diebe in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Am Dienstag, zwischen 12.10 Uhr und 22.20 Uhr, brachen die Täter ein Fenster auf und kletterten in die Wohnung. Auf der Suche nach Wertsachen durchwühlten sie Schränke und Kommoden. Angaben zur Beute können derzeit noch nicht gemacht werden. Die Reparatur des Fensters wird etwa 200 Euro kosten. Hinweise zu den Einbrechern nehmen die Ermittler der Butzbacher Polizei unter Tel.: (06033) 70430 entgegen.

Gedern: In Pizzeria eingestiegen –

In der Nacht von Montag auf Dienstag brach ein Unbekannter in den Gastraum einer Pizzeria in der Lauterbacher Straße ein. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Einbrecher sich gegen 00.10 Uhr gewaltsam über ein Fenster Zutritt verschaffte. Im Thekenbereich suchten er in verschiedenen Schubladen nach Beute. Nach ersten Erkenntnissen fiel ihm Bargeld in noch nicht bekannter Höhe in die Hände. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Einbrecher gegen 00.10 Uhr an der Pizzeria beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.

Butzbach – Pohl-Göns: Fußgänger nötigt Radfahrerin Geld herauszugeben / Polizei bittet um Mithilfe –

Nach einem Vorfall zwischen Butzbach und Pohl-Göns bittet die Butzbacher Polizei um Mithilfe. Gestern Abend, gegen 19.30 Uhr war das 40-jährige Opfer mit einem Mountainbike auf dem Radweg unterwegs. Am Ortseingang Pohl-Göns kam der Frau ein Fußgänger entgegen. Der Mann brüllte die Butzbacherin an, dass ihn das Radlicht blenden würde und stoppte die Bikerin. Er forderte sie unmissverständlich auf, Geld auszuhändigen und erwähnte in diesem Zusammenhang, dass er ein Messer habe. Die 40-Jährige übergab dem Unbekannten 20 Euro – ein Messer nahm sie während der gesamten Situation nicht wahr. Der Täter ging in Richtung Butzbach davon. Der Mann war ca. 170 cm groß und zwischen 30 und 40 Jahre alt. Er hatte einen dunklen Teint, schwarze Haare, dunkle Augen und ein rundes bzw. ovales Gesicht. Dem Opfer fiel ein Muttermal auf einer der Wangen des Täters auf. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung und sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall mit der Radfahrerin und dem Fußgänger gestern Abend, gegen 19.30 Uhr am Ortseingang von Pohl-Göns beobachtet? Wer kann weitere Angaben zu dem unbekannten Täter machen? Hinweise erbittet die Polizeistation in Butzbach unter Tel.: (06033) 70430.

Ober-Mörlen: Nach Kopfnuss sucht Polizei Zeugen –

Am vergangenen Sonntag verletzte ein Unbekannter in der Taunusstraße einen 34-jährigen Butzbacher. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu dem flüchtigen Täter geben können. Das Opfer meldete sich gegen 18.25 Uhr bei den Butzbacher Ordnungshütern. Er hielt sich kurz zuvor in Höhe der Hausnummer 5 auf. Dort habe er ohne erkennbaren Grund von einem Unbekannten eine Kopfnuss erhalten. Der 34-Jährige trug eine blutende Wunde davon, die von Rettungssanitätern erstversorgt wurde. Zur weiteren medizinischen Abklärung wurde er in ein Krankenhaus gefahren. Der Täter war ca. 25 Jahre alt und trug zur Tatzeit ein Spiderman-Kostüm. Eine genauere Beschreibung ist dem Opfer nicht möglich. Zeugen, die den Vorfall am Sonntag, gegen 18.20 Uhr in der Taunusstraße beobachteten oder die weitere Angaben zu dem Täter im Spiderman-Kostüm machen können, werden gebeten sich unter (06033) 70430 an die Polizeistation in Butzbach zu wenden.

Bad Vilbel: Schmuck erbeutet –

Mit Schmuck von noch nicht bekanntem Wert suchten Einbrecher in der Bergstraße das Weite. Die Diebe hebelten die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und suchten in allen Räumen nach Beute. Eine genaue Auflistung der gestohlenen Wertsachen liegt der Polizei noch nicht vor. Zeugen, die die Täter am Dienstag, zwischen 16.45 Uhr und 20.00 Uhr in der Bergstraße beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06101) 54600 mit der Polizeistation in Bad Vilbel in Verbindung zu setzen.