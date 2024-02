Schwerer Verkehrsunfall bei Sontra-Ulfen – Ergänzung

Eschwege (ots)

Zu dem bereits gemeldeten Verkehrsunfall werden folgende Details zu den Beschädigungen nachgemeldet:

Der unfallverursachende Lkw wurde im Bereich des linken Vorderrades, der linken Bordwand sowie des Tanks beschädigt. Der erste dem Unfallverursacher entgegenkommende Lkw wurde ebenfalls auf der linken Fahrzeugseite beschädigt.

Der dem Verursacher hinterherfahrende Pkw wurde durch umherfliegende Trümmerteile leicht beschädigt.

Die Gesamtschadenshöhe wird derzeit auf 122.500,00 EUR geschätzt.

Schwerer Verkehrsunfall bei Sontra-Ulfen – Abschlussmeldung

Eschwege (ots)

Bzgl. des bereits gemeldeten Verkehrsunfalls mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der B400 zwischen Blinde Mühle und Sontra-Ulfen ist mittlerweile der Unfallhergang bekannt.

So befuhr der 48-jährige Lkw-Fahrer aus Forchheim in Oberfranken (die ursprüngliche Altersangabe muss korrigiert werden) gefolgt von einem 57-jährigen Pkw-Fahrer aus Herleshausen die B400 aus Richtung Blinde Mühle bzw. Sontra-Wölfterode kommend in Fahrtrichtung Sontra-Ulfen. Kurz vor Ulfen kamen dem Lkw-Fahrer zwei weitere Lkws entgegen.

Aus bisher unbekannter Ursache kam der Fahrer des in Richtung Ulfen fahrenden unbeladenen Lkw nach links von seiner Fahrspur ab und kollidierte mit dem Lkw eines 50-Jährigen aus Stolin (Belarus) sowie einem weiteren Lkw eines 45-Jährigen aus Schwarzatal (Saalfeld-Rudolstadt). Diese beiden Lkw-Fahrer wurden zwar leicht verletzt, mussten jedoch nicht in ein Krankenhaus.

Der erste der beiden dem Unfallverursacher entgegenkommenden Lkw war mit 24 Tonnen Eisenbarren, der zweite mit Altpapier beladen. Die Seitenwand des Altpapier-Lkws wurde aufgerissen und das Altpapier großflächig an der Unfallstelle verteilt. Die Bergung der Lkws und inbesondere des verteilten Altpapiers gestalten sich aufwendig.

Die drei beteiligten Lkws müssen abgeschleppt werden, während der Pkw aus eigener Kraft die Fahrt fortsetzen konnte.

Die Vollsperrung der B400 wird noch bis in die späten Nachmittagsstunden andauern.

Schwerer Verkehrsunfall bei Sontra-Ulfen – Folgemeldung

Eschwege (ots)

Wie bereits berichtet ereignete sich in den Morgenstunden auf der B400 zwischen Sontra-Ulfen und Blinde Mühle ein schwerer Verkehrsunfall.

Nach neuen Erkenntnissen sind an dem Verkehrsunfall vier Fahrzeuge beteiligt, drei Lkw und ein Pkw. Zum genauen Unfallhergang kann noch nichts gesagt werden.

Bei dem Unfall ist mindestens ein Beteiligter verletzt worden. Dabei handelt es sich um einen 47-jährigen Lkw-Fahrer aus Forchheim, der mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Die Feuerwehr hat bereits mit der Fahrbahnreinigung begonnen. Die bestehende Vollsperrung wird noch einige Zeit andauern, da sich die Bergung und der Abstransport der verunfallten Fahrzeuge schwierig gestaltet. Die Straßenmeisterei hat entsprechende Beschilderungen aufgestellt. Das beauftragte Abschleppunternehmen geht davon aus, dass die Bergung bis in die späten Nachmittagsstunden dauern wird.

Weiterhin muss mit Betriebsstoffen kontaminiertes Erdreich ausgehoben werden. Die untere Wasserbehörde wurde verständigt.

Vorfahrt missachtet

Um 05:55 Uhr befuhr heute Morgen ein 42-Jähriger aus Eschwege den „Schützengraben“ in Eschwege und beabsichtigte im Kreuzungsbereich nach links auf die Niederhoner Straße abzubiegen. Zur Unfallzeit war die dortige Ampelanlage noch nicht in Betrieb. Beim Abbiegen übersah der 42-Jährige den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einem 20-jährigen Eschweger gefahren wurde, wodurch es zum Zusammenstoß mit einem Sachschaden von ca. 12.000 EUR kam. Die Fahrer bleiben unverletzt.

Gegen Laterne gefahren

Um 11:00 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 52-Jähriger aus Wanfried mit einem Lkw die B 452 von Reichensachsen kommend in Richtung Eschwege. Dabei geriet er in Höhe des Schwimmbades mit dem Lkw nach rechts von der Fahrbahn ab und gegen eine dortige Straßenlaterne. Die Laterne wurde dadurch zerstört, die Stadtwerke entsprechend informiert. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 8000 EUR.

Von Fahrbahn abgekommen

Um 12:15 Uhr befuhr gestern Mittag eine 41-Jährige aus Erfurt mit ihrem Pkw die B 7 zwischen Oetmannshausen und Bischhausen. Abgelenkt von einem mitfahrenden Kind, drehte sich die 41-Jährige um, wodurch sie zu weit nach rechts lenkte und mit dem Auto von der Fahrbahn abkam. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Unfallflucht

Auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Straße „In der Werraaue“ in Wanfried ereignete sich am gestrigen Vormittag eine Unfallflucht. Zwischen 07:00 Uhr und 13:00 Uhr wurde ein dort geparkter silberner VW Golf im Bereich des rechten Außenspiegels angefahren, wodurch ein Sachschaden von ca. 250 EUR entstand. Hinweise: 05651/9250.

Wildunfall

Um 19:14 Uhr befuhr gestern Abend ein 38-Jähriger aus der Gemeinde Ringgau mit einem Pkw die L 3245. In der Gemarkung von Weißenborn kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das durch den Aufprall tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Schriftlich angezeigt wurde eine Sachbeschädigung in der Unterführung der Bahnlinie / B 27 in der Bahnhofstraße in Bad Sooden-Allendorf. Unbekannte haben die dort gefliesten Wände mit politischen Parolen und Graffitis besprüht, wonach ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand. Der genaue Tatzeitpunkt steht nicht fest und dürfte bis Anfang Februar zurückliegen. Hinweise: 05652/9279430.

Illegale Abfallbeseitigung

Durch Zeugen wurden gestern Morgen in der Gemarkung von Bad Sooden-Allendorf eine Vielzahl von gebrauchten Babywindeln aufgefunden. Zwischen Bad Sooden-Allendorf und Orferode im Flurbereich „Am Brautbett“ haben Unbekannte ca. 60 gebrauchte Babywindeln neben einem Waldweg eine Böschung hinab geworfen. Die Polizeistreife fand zudem noch Feuchttücher und leere Capri-Sonne-Päckchen bei den entsorgten Windeln, die dort zwischen dem vergangenen Samstag (10.02.) und gestern Morgen dort beseitigt wurden. Durch die Polizei wird ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Hinweise: 05652/9279430.

Polizei Sontra

Fahren unter dem Einfluss illegaler Drogen

Um 17:30 Uhr wurde am gestrigen Nachmittag ein 29-Jähriger aus Sontra in der Straße „Niedertor“ in Sontra mit seinem Pkw angehalten und durch die Polizei kontrolliert. Dabei ergab sich der Verdacht auf den Konsum illegaler Drogen, der durch einen Test, der positiv auf THC verleif, bestätigt wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt; eine Blutentnahme angeordnet.

Sachbeschädigung

Um 18:56 Uhr wurde gestern Abend die Eingangstür des Bahnhofgebäudes beschädigt. Zur Tatzeit hielten sich ein Mädchen und ein Junge am Sontraer Bahnhof auf, wobei das Mädchen mehrfach gegen die Tür trat. Der Sachschaden wird mit ca. 100 EUR angegeben. Hinweise: 05653/97660.