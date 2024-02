Bundespolizei nimmt Taschendiebe aus Nachtzug fest

Fulda (ots) – Aufmerksame Mitreisende und das Zugpersonal eines Nachtzuges

(Nightjet 458) ermöglichten Bundespolizisten in der vergangenen Nacht (14.2.,

2:30 Uhr) die Festnahme von zwei tatverdächtigen Taschendieben.

Diebstahl verhindert

Zwei 16 und 22 Jahre alte Männer aus Algerien sollen in dem Nachtzug, während

der Fahrt von Erfurt nach Fulda, versucht haben, eine 23-Jährige aus der Schweiz

zu bestehlen. Die Männer hatten es offensichtlich auf eine Tasche der

Eidgenossin, samt Laptop, Smartphone und Geldbeutel abgesehen (Gesamtwert: rund

1500 Euro).

Zeugen schritten ein

Mitreisende, die das Treiben der Männer beobachtet hatten, wirkten verbal auf

die Tatverdächtigen ein und informierten zeitgleich das Zugpersonal. Die

ertappten Langfinger ließen von der Tat ab und versteckten sich in der

Zugtoilette. Der Zugbegleiter hielt den Kontakt zu den beiden Verdächtigen und

verständigte die Bundespolizei.

Die Mitreisenden haben besonnen und richtig reagiert. Durch ihr lautes, verbales

Einschreiten haben die Zeugen das Umfeld auf die Situation aufmerksam gemacht

und die Täter damit verunsichert.

Festnahme bei der Ankunft in Fulda

Beamte vom Bundespolizeirevier Fulda stiegen nach Ankunft in der Domstadt zu und

nahmen das Diebesduo fest. Beide Männer mussten die Bundespolizisten zur Wache

begleiten. Der Jugendliche kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die

Obhut einer Fuldaer Jugendeinrichtung. Der 22-Jährige blieb auf freiem Fuß.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen beide Tatverdächtigen jeweils ein

Strafverfahren u. a. wegen versuchtem Diebstahl sowie Erschleichens von

Leistungen eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise sind unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 erbeten. Wer in dem

Nachtzug eventuell auch Opfer eines Diebstahls geworden ist, wird gebeten, sich

ebenfalls bei der Bundespolizei zu melden.

Festnahme nach tätlichem Angriff auf Rettungsdienstmitarbeiter und Polizisten – Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Petersberg. Die Polizei Fulda nahm am Samstagabend (10.02.) zwei männliche Personen im Alter von 14 und 18 Jahren, nach dem Angriff auf die Besatzung eines Rettungswagens und auf Polizeibeamte, fest.

Gegen 23 Uhr meldeten sich Rettungsdienstmitarbeiter, die gerade bei einem Einsatz im Kreuzgrundweg waren, bei der Polizei und baten dringend um Unterstützung. Nach derzeitigen Erkenntnissen zeigte sich dort eine behandlungsbedürftige 14-jährige Person plötzlich aggressiv, beleidigte einen Rettungsdienstmitarbeiter, stieß diesen gegen die Brust und warf eine Getränkedose nach ihm. Glücklicherweise konnte der Helfer der Dose noch ausweichen. Der 14-Jährige flüchtete daraufhin in Richtung einer nahegelegenen Tankstelle. Dort trafen Beamte der Polizei Fulda ihn kurze Zeit später an. Er war mittlerweile in Begleitung eines 18-Jährigen. Beide zeigten sich gegenüber den Polizeibeamten äußerst aggressiv und beleidigten diese. Die Personen rannten im Anschluss davon, woraufhin die Beamten zu Fuß die Verfolgung aufnahmen. Nach einigen Metern stoppen die Flüchtigen und der 14-Jährige versuchte einen Polizisten anzugreifen. Dies konnte durch den Einsatz von Pfefferspray verhindert werden. Bei der anschließenden Festnahme des Jugendlichen schlug der hinzukommende 18-Jährige dem festnehmenden Beamten zweimal gegen den Oberkörper. Einem dritten Schlag in Richtung Kopf konnte der Polizist ausweichen. Auch gegen den 18-Jährigen wurde durch einen Beamten Pfefferspray eingesetzt, woraufhin er kurzzeitig die Flucht ergriff. Bereits einige Minuten später konnte er aber durch eine weitere Streife in unmittelbarer Nähe festgenommen werden. Dabei leistete er Widerstand. Bei den folgenden polizeilichen Maßnahmen spuckte der 14-Jährige dann noch zwei Polizeibeamten ins Gesicht.

Im Zuge der Festnahmen wurde ein Beamter leicht verletzt.

Der 14-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an einen Erziehungsberechtigten übergeben. Der 18-Jährige wurde zwecks Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam eingeliefert und am darauffolgenden Sonntagmorgen entlassen.

Die Polizei Fulda ermittelt nun wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen, des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, der Beleidigung und der Bedrohung gegen beide Personen.

Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Fulda. Am Montagabend (12.02.) kam es in der Bahnhofstraße zu einer Körperverletzung.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen lief ein 20-jähriger Mann aus Bad Hersfeld gegen 21.50 Uhr in Richtung des Bahnhofs, als zwei bislang unbekannte Männer den Bad Hersfelder plötzlich und unvermittelt schlugen. Die beiden Unbekannten flüchteten im Anschluss an die Tat stadteinwärts. Der 20-Jährige wurde schwer im Gesicht verletzt. Er informierte die Polizei am darauffolgenden Tag.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Korrekturmeldung zu: Vorfahrtsmissachtung im Kreuzungsbereich fordert hohen Sachschaden (veröffentlicht am 10.02.24)

Fulda (ots)

Großenlüder. Am Donnerstagnachmittag (08.02.) befuhr, gegen 15:44 Uhr, ein 76-jähriger Pkw-Fahrer die Straße „Goldgrube“ in Fahrtrichtung „Am Habersberg“ und wollte im Kreuzungsbereich „Bergstraße“ diese überqueren um in die Straße „Am Habersberg“ einzufahren. Eine 47-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die „Bergstraße“ aus Fahrtrichtung „Bahnhofstraße“ kommend und wollte diese weiter geradeaus befahren. Im Kreuzungsbereich „Goldgrube / Bergstraße / Am Habersberg“ übersah die 76-Jährige die von rechts kommende 47-Jährige und es kam zu Zusammenstoß. Am Unfallort gilt die Verkehrsregel „Rechts vor Links“. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt rund 14.800 EUR.

Ursprungsmeldung:

Am Donnerstagnachmittag, 08.02.2024 befuhr gegen 15:44 Uhr ein 76-jähriger PKW Fahrer in Großenlüder die Straße Goldgrube und wollte die Bergstraße queren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 47-jährigen PKW Fahrerin, welche die Bergstraße in Richtung Bahnhofstraße befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei die VW Fahrerin abgeleitet wurde und auf ein benachbartes Grundstück fuhr. Hierbei wurden eine Hecke und mehrere Büsche beschädigt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 14800 EUR.

Illegale Müllentsorgung

Friedewald. In der Waldgemarkung „Revier Meckbach“ – zwischen Friedewald und Kathus – haben unbekannte Täter eine große Menge Eternitplatten widerrechtlich entsorgt. Diese wurden am Donnerstag, den 25. Januar, durch einen Forstwirtschaftsmeister entdeckt und dem Forstamt Bad Hersfeld bekannt. Der genaue Tatzeitpunkt der illegalen Müllentsorgung ist bislang nicht bekannt. Die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Verkehrsunfallflucht

Neuhof. Am Samstag (10.02.) wurde, zwischen 18.30 Uhr und 23 Uhr, ein roter Audi RS 6 beschädigt. Das Fahrzeug war nach aktuellem Kenntnisstand in der Rommerzer Straße in Höhe der Hausnummer 26a am Fahrbahnrand geparkt gewesen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hatte das abgestellte Auto vermutlich beim Vorbeifahren gestreift und beschädigt. Es entstand Sachschaden von rund 8.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeiposten Neuhof

HEF

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Dienstag (13.02.), in der Zeit von 13:20 Uhr bis 16:45 Uhr, parkte ein 20-jähriger Fahrer aus Bad Hersfeld seinen grauen Seat Ibiza auf dem Parkplatz einer Sporteinrichtung in der Max-Becker-Straße. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Ein- beziehungsweise Ausparken den Pkw des 20-Jährigen und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 850 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

58-Jähriger schlägt drei junge Männer

Alsfeld. In einer Gaststätte im Pfarrwiesenweg kam es am Freitag (09.02.), gegen 3.45 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde ein 20-Jähriger aus Antrifftal nach kurzer verbaler Streitigkeit mit einem 58-jährigen Alsfelder von diesem einmal ins Gesicht geschlagen. Ein 26-Jähriger aus Antrifftal wollte dem 20-Jährigen zur Hilfe eilen, woraufhin dieser ebenfalls durch Schläge und Tritte attackiert wurde. Der Mann kam schwer verletzt mit dem Rettungswagen in eine Klinik. Ein 26-Jähriger aus Alsfeld, der dem gleichaltrigen, am Boden liegenden Geschädigten helfen wollte, wurde durch den 58-Jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Die Polizei hat nun die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen.

Elektrorollstuhl gestohlen

Alsfeld. Einen Elektrorollstuhl des Herstellers Meyra GmbH, Modell iChair Basic 1.609, stahlen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (13.02.). Zur Tatzeit stand der Krankenfahrstuhl im Wert von circa 4.800 Euro auf einem Grundstück eines Mehrfamilienhauses in der Straße Schnepfenhain und war mit einer Plane abgedeckt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de