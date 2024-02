Versuchter Einbruch und Vandalismus auf Feuerwehrgelände, Runkel, Schadecker Straße, Montag, 12.02.2024, 20:00 Uhr bis Dienstag, 13.04.2024, 07:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte versucht in das Gebäude der Runkeler Feuerwehr einzudringen und auf dem Gelände randaliert. Die Täter betraten unbefugt das Grundstück in der Schadecker Straße und versuchten mehrere Türen des Gerätehauses einzutreten, was aber misslang. Am Vereinsheim des Feuerwehr Vereins wurde dann ein Brunnen umgetreten, ein Lichtschalter und ein Aschenbecher beschädigt. Einen angrenzenden Schuppen öffneten die Unbekannten gewaltsam, entwendeten eine Dose Brennpaste und schmierten den Inhalt an das Gerätehaus der Feuerwehr. Anschließend verschwanden die Vandalen wieder. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Einbrecher in Vergnügungspark,

Bad Camberg, Waldgemarkung, Montag, 12.02.2024, 18:00 Uhr bis Dienstag, 13.02.2024, 08:00 Uhr

(wie) Einbrecher haben in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Adventurepark bei Bad Camberg heimgesucht. Die Unbekannten begaben sich zu einem Gebäude am Baumwipfelpfad, der sich im Wald nahe der L 3031 in Richtung Waldems befindet. Aus einem Schlüsselkasten entwendeten die Täter den Schlüssel eines Radladers und dann die Batterie aus diesem. Weiter verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zugang zu mehreren Werkräumen und einem weiteren Raum, aus dem sie eine Baustehlampe entwendeten. Mit ihrer Beute verschwanden die Unbekannten anschließend. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Bauchtasche gestohlen,

Limburg, Grabenstraße, Dienstag, 13.02.2024, 20:50 Uhr

(wie) Am Dienstagabend hat ein Mann in Limburg eine kurz abgelegte Bauchtasche gestohlen. Eine 26-Jährige war mit Freunden in der Limburger Innenstadt feiern. Gegen 20:50 Uhr wollte die Gruppe ein gemeinsames Bild vor einer Weinbar in der Grabenstraße machen. Hierzu legte die Frau ihre Bauchtasche kurz auf dem Bürgersteig ab. Plötzlich näherte sich ein Mann und ergriff die Tasche. Der Dieb blieb noch ein paar Minuten in der Nähe und ergriff erst beim Erblicken eines Streifenwagens die Flucht in Richtung Altstadt. Er wurde beschrieben als circa 20 Jahre alt und recht klein. Bekleidet war er mit einer schwarzen Daunenjacke mit hellem Fellbesatz und einer schwarzen Basecap mit Löwenemblem, die er bei seiner Flucht verlor. Zudem hatte er einen grünen Rucksack dabei. Die Polizei stellte die Kappe sicher und fahndete nach dem Täter, er konnte allerdings nicht mehr ausfindig gemacht werden. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Mann niedergeschlagen,

Villmar, Peter-Paul-Straße, Sonntag, 11.02.2024, 21:15 Uhr

(wie) Zwei Männer haben am Sonntagabend einen Mann in Villmar angegriffen und verletzt. Der 58-Jährige befand sich gegen 21:15 Uhr auf dem Nachhauseweg, als er in der Peter-Paul-Straße auf Höhe des Rathauses von zwei Männern angegriffen und niedergeschlagen wurde. Einer der Angreifer soll dann auch noch auf den am Boden liegenden Mann eingetreten haben. Erst als eine Frau dazwischen ging, ließen die Täter von dem Mann ab und verschwanden. Der Verletzte fuhr anschließend mit einem Taxi nach Hause. Die Polizei informierte der 58-Jährige erst am Dienstag über den Vorfall. Die Angreifer beschrieb er als circa 25 Jahre alt und um die 185 cm groß. Der etwas kleinere Täter, der zugetreten haben soll, sei zudem kräftig gebaut gewesen und habe blaue Augen sowie blonde, gelockte Haare gehabt. Die helfende Frau wurde als circa 23 Jahre alt, ungefähr 175 cm groß und mit dunkelblonden Haaren beschrieben. Hinweise erbittet die Weilburger Polizei unter der Rufnummer 06471/ 9386-0. Insbesondere die unbekannte Frau wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Mit Auto in Weil gelandet,

Weilmünster, Weilstraße, Dienstag, 13.02.2024, 15:40 Uhr

(wie) Am Dienstagnachmittag landete ein Pkw nach einem Unfall in Weilmünster in der Weil und musste aufwendig geborgen werden. Eine 57-Jährige befuhr mit einem Fiat die Königsberger Straße in Richtung Weilstraße. Im Kreuzungsbereich fuhr sie ungebremst gegen das Heck eines Ford, der von einem 47-Jährigen in der Weilstraße gefahren wurde. Durch den Aufprall wurde der Ford gedreht, während der Fiat weiter geradeaus und einen Hang hinunter bis in die Weil fuhr. Bei dem Unfall wurden beide Beteiligte verletzt, der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die stark beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt, wobei der Fiat zuerst mit einem Kran aus der Weil geborgen werden musste. Unfallursächlich war wahrscheinlich ein körperlicher Mangel der 57-Jährigen. Die Polizei ermittelt, der Sachschaden wird auf 15.000 EUR geschätzt.

Bei Unfall im Kreuzungsbereich verletzt, Brechen, Landesstraße 3022, Dienstag, 13.02.2024, 08:20 Uhr

(wie) Bei einem Unfall auf einer Kreuzung bei Brechen ist am Dienstagmorgen eine Person verletzt worden. Ein 52-Jähriger befuhr mit einem Ford die Bahnhofstraße von Niederbrechen in Richtung L 3022. Beim Einbiegen auf die Landesstraße übersah er einen vorfahrtsberechtig von links und somit aus Werschau herannahenden Opel, der von einer 68-Jährigen gefahren wurde. Es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich, bei der die Opelfahrerin verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte die Frau zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Polizei musste die Unfallstelle absichern, da viele Verkehrsteilnehmer vor Eintreffen der Polizei rücksichtslos durch die Trümmer und auslaufenden Betriebsmittel gefahren waren, obwohl der Rettungsdienst bereits arbeitete. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über 12.000 EUR.

Gegen parkenden Anhänger gefahren,

Hadamar-Niederzeuzheim, Kapellenstraße, Dienstag, 13.02.2024, 09:25 Uhr

(wie) Am Dienstagvormittag ist in Niederzeuzheim ein Mann verletzt worden, als er mit seinem Pkw gegen einen parkenden Anhänger fuhr. Ein 18-Jähriger befuhr mit einem Hyundai die Kapellenstraße von Dornburg kommend in Richtung Ortsmitte Niederzeuzheim. Hierbei übersah er einen teils auf dem Gehweg stehenden VW mit Anhänger und kollidierte mit dem Hindernis. Bei dem Aufprall wurde der 18-Jährige leicht verletzt, er konnte nach einer Behandlung im Rettungswagen wieder entlassen werden. An beiden Fahrzeugen und dem Anhänger entstand Sachschaden, der Hyundai musste abgeschleppt werden.