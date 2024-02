Wiesbaden: Die Polizei-News

Brennende Mülltonnen

Wiesbaden, Brunhildenstraße, Sieglindeweg, 13.02.2024, 23:50 Uhr

(pj) Gleich zweimal brannten in der vergangen Nacht Mülltonnen in der

Wiesbadener Innenstadt. Zwischen 23:50 Uhr und 23:57 Uhr am Dienstagabend wurden

im Sieglindeweg und in der Brunhildenstraße Feuer gemeldet. Das Feuer im

Sieglindeweg brach in einer Papiermülltonne aus, sprang auf eine Hecke sowie

einen Gartenzaun über. In der Brunhildenstraße, nur wenige Hundert Meter

entfernt, brannten gleich mehrere Mülltonnen vor einer Schule komplett aus. Es

entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der

Telefonnummer 0611 / 345 0 entgegen.

PKWs zerkratzt

Wiesbaden, Bingertstraße, Hasengartenstraße, 12.02.2024, 09:00 Uhr bis

13.02.2024 09:00 Uhr

(pj) Unbekannte Täter haben in Wiesbaden zwischen Montag- und Dienstagmorgen

erheblichen Schaden an zwei PKW verursacht. In der Bingertstraße wurde ein

schwarzer Mercedes zerkratzt. Dem gleichen Schicksal erlag ein schwarzer BMW,

der in der Hasengartenstraße parkte. Auch hier wurden gleich mehrere

Karosserieteile durch Vandalen zerkratzt. Es entstand jeweils Sachschaden in

Höhe mehrerer Tausend Euro. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Diese nimmt

die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer 0611 / 345 2140 entgegen.

Mann beschädigt Streifenwagen

Wiesbaden, Bertramstaße, 14.02.2024, 06:25 Uhr

(pj) Am Platz der Deutschen Einheit beschädigte ein Mann in den frühen

Morgenstunden eine Laterne sowie einen Streifenwagen. Offenbar in einem

psychischen Ausnahmezustand trat ein 32-Jähriger zunächst eine Laterne aus.

Anschließend entledigte er sich seiner Oberbekleidung und sprang auf einen

Streifenwagen. Dadurch wurde die Frontscheibe beschädigt. Der Streifenwagen ist

nicht mehr einsatzbereit. Der Mann wurde festgenommen und zur Behandlung in eine

psychiatrische Einrichtung verbracht.

Sachbeschädigung auf Friedhof

Wiesbaden, Friedhof Kostheim, 12.02.2024 bis 13.02.2024, 09:30 Uhr

(pj) Unbekannte haben vermutlich zwischen Montagabend und Dienstagmorgen ein

Grab auf dem Friedhof in Kostheim beschädigt. Bei Arbeiten auf dem Friedhof im

Mittleren Sampelweg stellten Beschäftigte einer Gärtnerei ein Grab fest, welches

verwüstet wurde. Dabei wurde die Ruhestätte betreten, Blumen, Kerzenhalter sowie

die Dekoration beschädigt. Täterhinweise liegen nicht vor. Diese nimmt das 2.

Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345 2240 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbrecher unterwegs,

Geisenheim-Johannisberg, Johannes-de-Laspee-Straße, Festgestellt: Sonntag,

11.02.2024, 12:00 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen scheiterten Einbrecher in der

Johannes-de-Laspee-Straße im Geisenheimer Stadtteil Johannisberg bereits an der

Eingangstür ein Einfamilienhaus. Diese wies am Sonntagmittag entsprechende

Hebelspuren auf, welche auf einen Einbruchsversuch zurückzuführen sind. Den

Unbekannten war es jedoch nicht gelungen, die Tür zu öffnen. Demnach hatten sie

sich geschlagen geben müssen und die Flucht angetreten. An der Tür entstand ein

Schaden von etwa 750 Euro.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion

Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Erfolglos gehebelt,

Niedernhausen-Königshofen, Am Sägewerk, Sonntag, 11.02.2024, 11:45 Uhr bis

Dienstag, 13.02.2024, 08:50 Uhr

(fh)Zwischen Sonntag und Dienstag verursachten Einbrecher in

Niedernhausen-Königshofen zwar einen hohen Schaden, an ihr Ziel gelangten sie

jedoch nicht. Ersten Ermittlungen zufolge näherten sich die Täter einem

Mehrparteienhaus in der Straße „Am Sägewerk“ und kletterten auf einen Balkon.

Dort versuchten sie mehrfach unterschiedliche Balkontüren aufzuhebeln und

verursachten dabei einen Schaden von knapp 4.000 Euro. Die Türen hielten jedoch

stand, sodass die Täter unverrichteter Dinge das Weite suchen mussten.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion

Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Diebe suchen Baustelle auf,

Eltville-Rauenthal, Martinsthaler Straße, Montag, 12.02.2024, 16:15 Uhr bis

Dienstag, 13.02.2024, 07:00 Uhr

(fh)Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen haben Diebe eine Baumaschine

von einer Rauenthaler Baustelle mitgehen lassen. Am Dienstagmorgen mussten

Verantwortliche der Baustelle in der Martinsthaler Straße feststellen, dass eine

Rüttelplatte im Wert von mehreren Tausend Euro spurlos verschwunden war. Die

Polizei wurde hinzugezogen, welche derzeit von einem Diebstahl der Baumaschine

ausgeht. Aufgrund des Gewichts des Arbeitsgeräts müssen die Täter ein

entsprechendes Transportfahrzeug genutzt haben.

Verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Baustelle, insbesondere zur

Nachtzeit, werden von der Polizeistation Eltville unter der Rufnummer (06123)

9090-0 entgegengenommen.

Gegen Gartenzaun gefahren und geflüchtet, Schlangenbad-Georgenborn,

Georgsweg, Festgestellt: Sonntag, 11.02.2024, 17:30 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen ist ein größeres Fahrzeug in

Schlangenbad-Georgenborn gegen einen Zaun gestoßen und trotz eines entstandenen

Schadens davongefahren. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der Fahrer oder die

Fahrerin eines Fahrzeugs, welches größer als ein Pkw gewesen sein muss, den

Georgsweg in Richtung Kirchenpfad und stieß dabei mit dem Gartenzaun der

Hausnummer 44 zusammen. Die verantwortliche Person missachtete jedoch ihre

erforderlichen Pflichten und entfernte sich unerkannt vom Unfallort. Der

entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

(06124) 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwabach in Verbindung zu setzen.