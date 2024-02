Bergstrasse

Viernheim: Sattelzug kollidiert auf A 6 mit Vorwarntafel und Leitplanke

Viernheim (ots) – Ein 37 Jahre alter Sattelzugfahrer aus Nordrhein-Westfalen

geriet am Mittwochvormittag (14.02.), gegen 10.20 Uhr, auf der A 6, zwischen dem

Autobahnkreuz und dem Autobahndreieck Viernheim nach rechts von der Fahrbahn und

kollidierte dabei mit einer Vorwarntafel und etwa 200 Metern Leitplanke. Nach

ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt am Auflieger als

Unfallursache in Betracht kommen.

Nach Schätzung der Polizei entstand insgesamt ein Schaden von rund 50.000 Euro.

Verletzt wurde niemand. Die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle dürften noch

geraume Zeit in Anspruch nehmen. Derzeit staut sich der Verkehr aut etwa zwei

Kilometern in Richtung Mannheim. Die rechte Fahrspur ist gesperrt. Der Verkehr

läuft aber auf der mittleren und linken Fahrspur an der Unfallstelle vorbei.

Fürth-Erlenbach: Schulbus rollt los/Schüler und Busfahrer verletzt

Fürth (ots) – Ein Schulbus ist am Mittwochvormittag (14.02.), gegen 7.40 Uhr, an

einer Bushaltestelle im Mittershäuser Weg wenige Meter losgerollt und

anschließend auf einer nahegelegenen Wiese wieder zum Stillstand gekommen.

Mehrere Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 10 und 15 Jahren sind daraufhin

aus dem wegrollenden Bus gesprungen. Hierbei wurden nach derzeitigem

Ermittlungsstand 12 Personen, darunter auch der Busfahrer verletzt. Fünf

Schülerinnen und Schüler mussten an der Unfallstelle vom Rettungsdienst

behandelt werden. Zwei davon, im Alter von 11 und 12 Jahren, wurden vorsorglich

in ein Krankenhaus eingeliefert. Alle übrigen Verletzten konnten anschließend

die Unfallstelle eigenständig verlassen.

Der 71 Jahre alte Busfahrer hatte nach derzeitigem Ermittlungsstand aufgrund

eines technischen Defekts den Bus verlassen. Warum das Fahrzeug anschließend

losrollte, ist nun Gegenstand weiteren Ermittlungen, in die auch ein

Unfallsachverständiger einbezogen wurde.

Darmstadt

Ober-Ramstadt: +++KORREKTUR+++ 46-Jährige bei Angriff schwer verletzt

Ein 46 Jahre alter Mann steht im Verdacht seine Ex-Frau bei einem Angriff schwer verletzt zu haben. Gegen 14.15 Uhr hatten Zeugen über Notruf Polizei und Rettungsdienst alarmiert und eine Auseinandersetzung sowie eine schwer verletzte Frau in einem Anwesen in der Schafgrabengasse gemeldet. Ersten Erkenntnissen zufolge habe der Ex-Mann mit einer Axt auf die Frau eingeschlagen und diese dabei erheblich verletzt. Die 46 Jahre alte Frau kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Tatverdächtige flüchtete in einem Wagen vom Tatort. Die Fahndung nach dem Tatverdächtigen dauert derweil an.

Mit den Ermittlungen zum genauen Sachverhalt sowie dem Motiv des Verdächtigen ist das Kommissariat 10 der Darmstädter Kriminalpolizei betraut.

Neckarsteinach: Zigarettenautomat im Visier Krimineller

Zwei bislang unbekannte Täter hatten es in der Nacht zum Mittwoch (14.02.), gegen 2.00 Uhr, auf einen Zigarettenautomaten in der Burgenstraße in Neckarhausen abgesehen. Mit Gewalt versuchten sie den Automaten aufzubrechen und wurden dabei von einem Zeugen ertappt. Das kriminelle Duo flüchtete daraufhin zu Fuß vom Tatort. Die Männer waren beide etwa 1,75 Meter groß, schwarz gekleidet und trugen Kapuzen. Einer von ihnen wird als schlank, sein Begleiter als korpulent beschrieben.

Das Kommissariat 41 der Polizei in Wald-Michelbach hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden unter der Rufnummer 06207/9405-0 entgegengenommen.

Unfall zwischen Fußgänger und Straßenbahn neben dem Fuß- und Radweg in Richtung Griesheim

Darmstadt (ots) – Am Dienstagabend (13.02.) ereignete sich gegen 22:55 Uhr ein

Unfall im Gleisbett der Linie 9. Ein 55-Jähriger Griesheimer überquerte aus

bisher unbekannten Gründen den Gleiskörper in Höhe der Überführung BAB 672.

Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer aus Richtung Griesheim kommenden

Straßenbahn. Der Fußgänger wurde hierbei schwer verletzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden

gebeten, sich beim 2.Polizeirevier in Darmstadt unter 06151-969-41210 zu melden.

Schwerer Verkehrsunfall auf dem Martin-Luther-King-Ring

Darmstadt (ots) – Am Dienstag (13.02.) ereignete sich gegen 12:05 Uhr ein

Verkehrsunfall auf dem Martin-Luther-King-Ring, bei dem drei Personen verletzt

wurden. Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhr eine 72-jährige Darmstädterin den

Martin-Luther-King-Ring aus Richtung Frankfurter Straße kommend in Richtung

Arheilger Straße. Aus noch ungeklärter Ursache kam die Fahrerin in den

entgegenkommenden Verkehr und kollidierte dort zunächst mit dem Pkw einer

77-jährigen Darmstädterin. Nach der ersten Kollision kam es zu einem weiteren

Zusammenstoß mit einem nachfolgenden Pkw eines 40-jährigen Darmstädters. Durch

den Unfall erlitten alle unfallbeteiligten Fahrer leichte Verletzungen und

wurden nach medizinischer Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser

eingeliefert. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten

durch Abschleppdienste von der Unfallstelle entfernt werden. Der Sachschaden

wird auf ca. 32.000 EURO geschätzt.

Im Zuge der Unfallaufnahme und nachfolgenden Reinigungs- und Aufräumarbeiten kam

es im Bereich des Martin-Luther-King-Ring für etwa 1 Stunde zu

Verkehrsbehinderungen. Neben einer Streife des 3. Polizeireviers waren die

Berufsfeuerwehr Darmstadt, drei Rettungswagen sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug

eingesetzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden

gebeten, sich beim 3. Polizeirevier Darmstadt unter 06151- 969-41310 zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Ober-Ramstadt: 45-Jährige bei Angriff schwer verletzt

Ober-Ramnstadt (ots) – Ein 46 Jahre alter Mann steht im Verdacht seine Ex-Frau

bei einem Angriff schwer verletzt zu haben. Gegen 14.15 Uhr hatten Zeugen über

Notruf Polizei und Rettungsdienst alarmiert und eine Auseinandersetzung sowie

eine schwer verletzte Frau in einem Anwesen in der Schafgrabengasse gemeldet.

Ersten Erkenntnissen zufolge habe der Ex-Mann mit einer Axt auf die Frau

eingeschlagen und diese dabei erheblich verletzt. Die 45 Jahre alte Frau kam mit

einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Tatverdächtige flüchtete in einem

Wagen vom Tatort. Die Fahndung nach dem Tatverdächtigen dauert derweil an.

Mit den Ermittlungen zum genauen Sachverhalt sowie dem Motiv des Festgenommen

ist das Kommissariat 10 der Darmstädter Kriminalpolizei betraut.

Dieburg: Geldbörse und Kopfhörer entwendet / Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Dieburg (ots) – In gleich zwei Fällen, die sich am Dienstagabend (13.2.) in der

Straße „Markt“ zugetragen haben, ermittelt die Kriminalpolizei unter anderem

wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung und sucht in diesem Zusammenhang

Zeugen.

Bei dem ersten Fall sollen sich nach derzeitigem Kenntnisstand kurz vor 21 Uhr

zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren in einem dortigen Park

aufgehalten haben, als plötzlich eine Gruppe von bislang Unbekannten auf diese

losging. Hierbei entwendeten sie die Geldbörse des 16-Jährigen, in der sich

unter anderem persönliche Ausweisdokumente befanden. Die beiden jungen Männer

wurden nach aktuellem Stand mit leichten Verletzungen in umliegende

Krankenhäuser gebracht.

Einer der Angreifer soll zwischen 14 und 20 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,80

Meter groß gewesen sein. Seine Statur soll kräftig gewesen sein.

Im zweiten Fall soll nach aktuellen Ermittlungen zufolge ein 15-Jähriger gegen

21 Uhr bei einem dortigen Festzelt von mehreren Personen geschubst worden sein.

Unter Androhung von Gewalt forderten sie die Herausgabe seiner mitgeführten

Gegenstände. Als der 15-Jährige der Forderung nachkam, entwendete einer der

Unbekannten dessen Kopfhörer und schlug ihm ins Gesicht. Im Anschluss suchten

sie das Weite. Nach derzeitigem Stand sollen die Unbekannten Basecaps, unter

anderem der Marke „Gucci“, getragen haben. Weitere Beschreibungen zu den

Personen liegen der Polizei aktuell nicht vor.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 10 in Darmstadt sind mit

beiden Fällen betraut und fragen: Wer hat die Taten beobachtet und kann Hinweise

zu den Angreifern geben? Zeugen oder Anwohner werden gebeten, sich bei den

Beamtinnen und Beamten unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Neckarsteinach: Zigarettenautomat im Visier Krimineller

Neckarsteinach (ots) – Zwei bislang unbekannte Täter hatten es in der Nacht zum

Mittwoch (14.02.), gegen 2.00 Uhr, auf einen Zigarettenautomaten in der

Burgenstraße in Neckarhausen abgesehen. Mit Gewalt versuchten sie den Automaten

aufzubrechen und wurden dabei von einem Zeugen ertappt. Das kriminelle Duo

flüchtete daraufhin zu Fuß vom Tatort. Die Männer waren beide etwa 1,75 Meter

groß, schwarz gekleidet und trugen Kapuzen. Einer von ihnen wird als schlank,

sein Begleiter als korpulent beschrieben.

Das Kommissariat 41 der Polizei in Wald-Michelbach hat die Ermittlungen

übernommen und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise

geben können. Diese werden unter der Rufnummer 06207/9405-0 entgegengenommen.

Schaafheim-Radheim: Aufmerksamer Zeuge beobachtet kriminelles Treiben / Polizei nimmt 15 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig fest

Schaafheim-Radheim (ots) – Nachdem ein aufmerksamer Zeuge am Dienstagabend

(13.2.), gegen 19.30 Uhr, den Schein einer Taschenlampe und verdächtige

Geräusche auf einem Gelände in der Klein-Umstädter Straße feststellte,

alarmierte er umgehend die Polizei.

Ersten Ermittlungen zufolge wurde unter anderem versucht, ein dortiger Container

gewaltsam zu öffnen. Insgesamt entstanden Schäden, die auf über 1000 Euro

geschätzt werden.

Gerade als der Tatverdächtige die Örtlichkeit verlassen wollte, konnte die

Polizei diesen vorläufig festnehmen. Der 15 Jahre alte Tatverdächtige wurde im

Anschluss in die Obhut seiner Eltern gegeben. Er wird sich nun in einem

Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Dieburg: Umfangreiche Kontrollen rund um den Umzug

Dieburg (ots) – Damit alle Besucher sicher zum Umzug gelangen, den Umzug

genießen können und problemlos die Heimfahrt antreten können, haben Streifen der

Polizeistation Dieburg am Dienstag (13.2.) umfangreiche Kontrollen durchgeführt.

Im Fokus standen dabei besonders die Fahrtüchtigkeit der Autofahrer bei An- und

Abreise sowie die Kontrolle des Jugendschutzes während des Umzuges.

Insgesamt nahmen die Polizistinnen und Polizisten 43 Autos in die Kontrolle.

Dabei stellten die Ordnungshüter 31 Überschreitungen der zulässigen

Höchstgeschwindigkeit sowie mehrere Gurtverstöße fest. Bei acht Autos bemerkten

sie zudem verschiedene Mängel, welche von den jeweiligen Haltern nun beseitigt

werden müssen.

Erfreulicherweise stellten die Beamten bei ihren Kontrollen keine

alkoholisierten oder berauschten Autofahrer fest.

Weiterstadt: 13-Jähriger bei Unfall tödlich verletzt

Weiterstadt (ots) – In der Nacht zum Mittwoch (14.2.) ereignete sich ein

tragischer Unfall, bei dem ein 13 Jahre alter Junge tödlich verletzt wurde.

Gegen 2 Uhr verständigte die Rettungsleitstelle die Polizei und meldeten den

Bahnunfall auf der Strecke bei Weiterstadt. Ersten Erkenntnissen zufolge war der

13-Jährige zu Fuß entlang der Bahnstrecke unterwegs und wurde von einem Güterzug

erfasst. Nach den Ermittlungen der Darmstädter Kriminalpolizei ist von einem

tragischen Unfall auszugehen. Die Strecke blieb bis 5.40 Uhr komplett gesperrt.

Gross-Gerau

Nauheim: Nach mehreren Autoaufbrüchen/Verdächtiger festgenommen

Nach mehreren Autoaufbrüchen in jüngster Vergangenheit in Nauheim kann die Polizei nun einen Ermittlungserfolg vermelden. Bei einer der Taten erbeutete der Täter auch ein Tablet. Die Ortung des Geräts durch die geschädigte Autobesitzerin führte die Ermittler am Dienstag (13.03.) auf die Spur eines 23 Jahre alten Mannes. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten nicht nur das entwendete Tablet, sondern auch mehrere Mobiltelefone und persönliche Dokumente, die zurückliegenden Autoaufbrüchen zugeordnet werden konnten. Zudem fanden die Ermittler bei dem 23-Jährigen einen mit Süßigkeiten vollgepackten Rucksack. Wie sich anschließend herausstellte, dürften die Naschwaren kurz zuvor in einem Einkaufsmarkt in Nauheim gestohlen worden sein.

Der 23-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste diverse polizeiliche Maßnahmen über sich ergehen lassen. Er wurde nach Abschluss der Maßnahmen zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt und wird sich nun in Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls zu verantworten haben. Die Polizei prüft außerdem, ob er auch noch für weitere Straften in Betracht kommt.