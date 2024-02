Amphetamin an der Nase

Edenkoben (ots) – Anhaftungen von Amphetamin an der Nase überführten am Dienstag (13.02.20224, 22.45 Uhr) bei einer Verkehrskontrolle in der Staatsstraße einen 20 Jahre alten Autofahrer. Die Beamten stellten bei der Kontrolle fest, dass der Fahrer sehr nervös war und ständig seine „Nase hochzog“. Während eines Schnelltests gab er zu, vor der Kontrolle Amphetamin konsumiert zu haben.

Die Blutprobe wurde angeordnet und die Fahrzeugschlüssel einkassiert. Bei der Personendurchsuchung konnte weiteres Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

12 Autofahrer zu schnell

Edesheim (ots) – Bei einer Geschwindigkeitskontrolle gestern Abend (13.02.2024, 19 Uhr bis 21 Uhr) in der Staatsstraße mussten 12 Autofahrer sanktioniert werden, weil sie sich nicht an die vorgeschriebenen 30 km/h hielten. Der Schnellste rauschte mit 61 km/h durch den Ortsbereich.

Er muss mit einem Bußgeld von 260 Euro, 2 Punkten in Flensburg sowie einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. 13 Autofahrer wurden mit einer Kontrollaufforderung belegt, da ihre Fahrzeuge technische Mängel aufzeigten.

Fensterscheiben an Vereinsheimen beschossen

Silz (ots) – In der Zeit von 06.02. bis 10.02.2024, wurden mehrere Fensterscheiben an den Vereinsheimen des Tennis- und des Fußballvereins am Silzer See, durch das Beschießen mit einem Luftgewehr beschädigt. Der angerichtete Sachschaden wird mit mehr als 2.000 Euro beziffert.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder per Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Überwachung Nachtfahrverbot – Zwei Unberechtigte müssen wenden

B10 (ots) – Bei einer Überwachung des Nachtfahrverbots auf der B10 wurde ein bulgarischer Sattelzug angehalten und kontrolliert. Da der Fahrer keine Berechtigung für das Befahren der B10 vorweisen konnte, musste er eine Sicherheitsleistung von 125€ leisten, anschließend wenden und die B10 verlassen.

Ein weiterer Kraftfahrer aus dem Landkreis Roth (Bayern) musste ebenfalls zurückfahren, weil er keine entsprechende Genehmigung vorzeigen konnte. Auch er wurde mit einem Bußgeld sanktioniert.