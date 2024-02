Brand eines Gartenhaueses (Foto)

Fischbach (ots) – Am Dienstag 13.02.2024 kam es kurz nach 20:00 Uhr, in Fischbach bei Kaiserslautern, zum Brand eines Gartenhauses an der Bundesstraße 48. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand das Objekt bereits in Vollbrand. Die Feuerwehren der VG Enkenbach-Alsenborn waren mit insgesamt 45 Kräften im Einsatz.

Zur Unterstützung befand sich auch ein Tanklöschwagen der Berufsfeuerwehr Kaiserslautern vor Ort. Gegen 22 Uhr wurden die Löscharbeiten abgeschlossen. Ein Übergreifen des Feuers auf eine in der Nähe des Brandobjektes befindlichen Tankstelle konnte zu jeder Zeit ausgeschlossen werden.

Die Am Brandort vorbeiführende Bundesstraße war in der Zeit von 20:15 Uhr, bis zur Beendigung der Nachlöscharbeiten gegen 23:00 Uhr, voll gesperrt. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise Niemand. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. |pvd

Unfall mit Personenschaden

Ramstein-Miesenbach (ots) – Ein Kradfahrer kommt beim Befahren der Auffahrt zur A6 in Fahrtrichtung Kaiserslautern in Folge einer Fahrbahnverschmutzung zu Fall. Durch den Sturz zieht sich der Kradfahrer einen Knochenbruch zu. Die Auffahrt der L363 zur A 6 war in diesem Bereich zum Unfallzeitpunkt großflächig, vermutlich mit Altspeiseöl, verschmutzt.

Es konnten am Unfallort zwei größere Flaschen davon festgestellt werden. Nach ersten Ermittlungen müssen diese von der Ladefläche eines Fahrzeuges aufgrund nicht gesicherter Ladung bei der Kurvenfahrt heruntergefallen sein. Der Unfall ereignete sich am 13.02.2024 gegen 14:30 Uhr, im Bereich der L363/A6.|pilan

Zeugen des Unfalles bzw. des Ladungsverlustes werden dringend gebeten sich bei den Beamten der Polizeiinspektion Landstuhl unter 06371 805-0 zu melden.

Fundsache sucht seinen Eigentümer

Mehlingen (ots) – Bereits im März 2023 wurden durch Spaziergänger auf einem Waldweg hinter dem FCK-Nachwuchs Trainingszentrum zwischen der Landesstraße 395 und L401 mehrere Gegenstände aufgefunden. Die Polizei stellte sie sicher und überprüfte, ob diese aus einem Diebstahl stammen könnten. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass es sich vermutlich um verlorene Gegenstände handelt.

Sie konnten mit keiner Straftat in Verbindung gebracht werden. Daher sucht die Polizei nun die Eigentümer? Wer erkennt die Bilder oder die Gegenstände? Hinweise zu der Herkunft der Gegenstände nimmt die Pressestelle des Polizeipräsidium Westpfalz unter der Telefonnummer 0631 369-1080 oder unter ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de entgegen. |pet

Kaiserslautern

Mit Vorderlader bedroht

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zu Mittwoch ging bei der Polizei ein Notruf ein. Gemeldet wurde ein Mann, der in der Pariser Straße 2 Bauarbeiter mit einer Schusswaffe bedrohen würde. Bei der Ankunft der Beamten war der Unbekannte nicht mehr vor Ort. Aufgrund einer Personenbeschreibung konnte der Mann in der Spitalstraße angetroffen und kontrolliert werden.

Die beschriebene Waffe lag unweit von dem 32-Jährigen auf dem Boden. Eine Überprüfung der Faustfeuerwaffe ergab, dass der Vorderlader nicht funktionsfähig war. Nach Abschluss aller Maßnahmen musste der mutmaßliche Angreifer die Polizisten zur Dienststelle begleiten.

Dort verbrachte er die Nacht im Gewahrsam, zur Verhinderung weiterer Straftaten. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. Der 32-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts der Bedrohung rechtfertigen. |kfa

Alkoholisiert Personen angepöbelt

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zu Mittwoch rief ein 20-jähriger Stadtbewohner die Polizei in die Mozartstraße. Er und ein Begleiter wurden dort gegen 01:30 Uhr von einem 68-jährigen Mann angesprochen. Laut den Mitteilern war der Unbekannte direkt aggressiv und beleidigte die zwei Männer.

Eine Polizeistreife traf den Beschriebenen in der Eisenbahnstraße an. Bei der Kontrolle fiel den Beamten auf, dass der 68-Jährige alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einer Promille. Dem Mann wurde ein Platzverweis ausgesprochen, welchem er auch nachkam. Der 68-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts der Beleidigung rechtfertigen. |kfa

Einhandmesser bei 14-Jährigem gefunden

Kaiserslautern (ots) – Ein 14- und 15-Jähriger wurden am Dienstagnachmittag, 13. Februar, von einer Fußstreife auf dem Willy-Brandt-Platz kontrolliert. Bei beiden Minderjährigen fanden die Beamten eine E-Zigarette vor und stellten diese sicher. Der 14-Jährige führte zusätzlich ein verbotenes Einhandmesser mit sich.

Nach Rücksprache mit den Erziehungsberechtigen wurden die Verdampfer vernichtet und die Jugendlichen nach Hause geschickt. Das Einhandmesser stellten die Beamten sicher. Der 14-Jährige muss sich wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz rechtfertigen. |cla

Unfallflucht beschäftigt die Polizei

Kaiserslautern (ots) – Der Polizei wurde am Dienstag 13.02.2024, eine Unfallflucht in der Bleichstraße gemeldet. Nachdem die Beamten die Ermittlungen aufgenommen haben, werden jetzt Zeugen gesucht. Nach Mitteilung eines 24-jährigen Mannes, parkte er seinen Peugeot 206 mit Ludwigshafener Kennzeichenschild am Freitag um 08 Uhr am Straßenrand.

Als er am Dienstag um 13 Uhr an den Wagen zurückkam, bemerkte er einen größeren Schaden an der Fahrzeugfront. Die Polizei geht davon aus, dass ein unbekannter Fahrzeugführer gegen den Peugeot fuhr und sich dann unerlaubt von dem Unfallort entfernte. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegengenommen. |kfa

Unfall verursacht und davongefahren

Kaiserslautern (ots) – Wegen einer Verkehrsunfallflucht ermittelte die Polizei am Mittwochmorgen in der Friedrich-Karl-Straße. So wie der 72-jährige Fahrzeughalter mitteilte, stand sein Skoda Fabia von 9:45 Uhr bis 11 Uhr auf einem Parkplatz vor der Hausnummer 10. Bei der Rückkehr an sein Auto bemerkte er einen Schaden, welcher sich über beide Türen auf der Fahrerseite erstreckte.

Die Polizei geht davon aus, dass ein unbekannter Fahrzeugführer den Unfall verursachte und sich im Anschluss von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kaiserslautern (ots) – Ein 43-Jähriger fuhr am Dienstagnachmittag, 13. Februar, von der Europaallee kommend in Richtung Mannheimer Straße. Der Autofahrer wollte an der Kreuzung des Hauptfriedhofs nach links in Richtung Hochspeyer abbiegen. Allerdings war die Ampel ausgefallen und der Mercedes-Fahrer missachtete die Vorfahrt eines 71-jährigen Pkw-Fahrers. Auf der Kreuzungsmitte kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der Senior wurde durch den ausgelösten Airbag leicht im Gesicht verletzt. Die eingesetzten Rettungskräfte versorgten den 71-Jährigen vor Ort. Auf den Unfallverursacher kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung zu. |cla