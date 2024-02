Raubdelikt in Innenstadt – Zeugen und Helfer gesucht

Bingen (ots) – Am vergangenen Fastnachtfreitag 09.02.2024, zwischen 21-21:45 Uhr ereignete sich vor dem Anwesen „Vorstadt 3“ in der Binger Innenstadt eine Raubtat. Schräg gegenüber des Kiosk wurde ein junger Mann, in Begleitung einer jungen Frau, von zwei dunkel gekleideten, vom Bahnübergang kommenden Männern, direkt nach dem Verlassen des Anwesens Vorstadt 3 körperlich angegangen und auf die Fahrbahn gezogen.

Im Anschluß wurde die am Körper befindliche Umhängetasche mit Geldbörse entrissen und entwendet. Aus dem Kiosk kamen nach Zeugenangaben eine Frau und ein Mann dem Opfer zu Hilfe. Die Angreifer flüchteten daraufhin in Richtung Bahnübergang.

Im Anschluss wurde das männliche, verletzte Opfer von einer noch unbekannten Person in die Notaufnahme des Heilig-Geist-Krankenhauses Bingen verbracht. Die beiden Helfer und die Person, die den Verletzten und seine Begleiterin ins Krankenhaus gebracht haben sind aktuell namentlich unbekannt. Daher an dieser Stelle die Bitte der Polizei Bingen sich zu melden.

Fahrerin unter Drogeneinfluss

Bingen (ots) – Am 13.02.2024 gegen 22 Uhr, werden Polizeibeamte im Rahmen ihrer allgemeinen Streifentätigkeit in der St.Johanner Straße in Sprendlingen auf einen silbernen Audi aufmerksam. Bei der Durchführung der Verkehrskontrolle können bei der 57-jährigen Fahrerin merkliche Anzeichen für einen Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden.

Der diesbezüglich durchgeführte Drogentest reagiert sogleich auf mehrere Stoffgruppen. Zwecks Blutentnahme wird die Fahrerin zur Polizeiinspektion Bingen verbracht. Der Fahrzeugschlüssel wird durch die Polizeikräfte präventiv sichergestellt. Gegen die 57-Jährige wird nun u.a. ein Ermittlungsverfahren wegen einer Trunkenheitsfahrt nach dem Straßenverkehrsgesetz eingeleitet.

Der Fahrerin droht nun ein Fahrverbot sowie ein Bußgeld.

Mainz

Verfolgungsfahrt mit Motorrad

Mainz – Neustadt (ots) – Am Dienstag gegen 19:00 Uhr bemerkten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Mainz 1 in der Kaiserstraße ein Motorrad, bei welchem die Heckleuchte defekt zu sein schien. Als sich die Streifenwagenbesatzung zu einer Verkehrskontrolle entschloss und hierzu Blaulicht und das „Stopp Polizei“ Signal einschalteten, gab der Motorradfahrer Gas und versuchte zu flüchten.

Der 19-Jährige Ingelheimer „schlängelte“ sich durch den Verkehr und überfuhr sogar rot zeigende Ampeln. An einem Parkhaus in der Nähe des Hauptbahnhofs befuhr er dann einen Fußgänger/Fahrradweg, sodass die Einsatzkräfte ihren Streifenwagen parken und aussteigen mussten.

Sie konnten dem Fahrer dann zu Fuß den Weg abschneiden und ihn festnehmen. Der Grund für die Flucht war dann auch schnell gefunden. Das Fahrzeug war nicht zugelassen, der Fahrer besitzt keine Fahrerlaubnis, hatte dafür aber Betäubungsmittel dabei. Da er mutmaßlich auch noch unter dem Einfluss Selbiger stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und das Motorrad sichergestellt. Der Ingelheimer hat nun gleich mit mehreren Strafverfahren zu rechnen.

Unfall zwischen PKW und Fußgänger

Mainz-Weisenau (ots) – Am Dienstag gegen 08 Uhr, kam es an der Kreuzung Weberstraße/ Max-Hufschmidt-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fußgänger.Eine 47-jährige Mainzerin befuhr die Weberstraße und wollte bei grün zeigender Ampel nach links in die Max-Hufschmidt-Straße abbiegen.

Dort überquerte jedoch gerade ein 18-jähriger Wiesbadener die ebenfalls grün zeigende Fußgängerampel und es kam zur Kollision. Das Fahrzeug wurde durch eine Delle in der Motorhaube beschädigt, während der Fußgänger vermutlich leichte Verletzungen davontrug. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Das war es wieder einmal mit Fastnacht

Mainz (ots) – Fastnacht ist ja nicht nur der Rosenmontagszug in Mainz, sondern findet auch von Altweiberdonnerstag bis Fastnachtsdienstag mit zahlreichen Veranstaltungen in und rund um Mainz, Bad Kreuznach und Worms statt. Bei rund 60 Umzügen/Veranstaltungen, 30 davon in Mainz, 15 jeweils im Raum Bad Kreuznach und Worms, setzte das PP Mainz in diesem Zeitraum über 2.100 Einsatzkräfte ein. Alleine 1.000 davon am Rosenmontag in Mainz.

Bei wahrscheinlich über einer Million Besucher bei allen Veranstaltungen kontrollierte die Polizei über 1.500 Personen, darunter zielgerichtet auch Jugendliche zur Verhinderung exzessiven Alkoholkonsums. 177 Jugendliche waren alkoholisiert und damit ähnlich viele wie im Vorjahr, als es 168 waren.

Das alle Veranstaltungen friedlich und ohne größere Störungen abliefen, zeigen die folgenden Zahlen. Insgesamt kam es zu 191 Straftaten (Vorjahr: 185 – Nachmeldungen von Diebstahlsdelikten sind möglich, da Geschädigte dies meist zeitverzögert melden. (Aufschlüsselung der Zahlen ist nicht möglich.

Bei den Delikten handelt es sich vornehmlich um Körperverletzungs- und Eigentumsdelikte, aber auch um Beleidigungen, Sachbeschädigungen, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz)

Am Rosenmontag in Mainz kam es z.B. nur zu 25 Körperverletzungsdelikten. Eine unglaublich niedrige Zahl angesichts über einer halben Million Menschen. Auch auffällig; die niedrige Anzahl von Gewahrsamnahmen. Lediglich 19 Personen (Vorjahr: 23) boten über alle Veranstaltungen hinweg keine Gewähr für sicheres Feiern und folgten Platzverweisen nicht. Sie wurden zeitweise in Gewahrsam genommen.

Zu schweren Unfällen oder Verletzungen ist es nicht gekommen. Bei 9 Widerstandsdelikten insgesamt wurden 7 Einsatzkräfte leicht verletzt. Davon zwei an Rosenmontag in Mainz (Vorjahr: 10 an RoMo. Vergleichszahl gesamt nicht möglich)

„Wir sehen, dass die Menschen ausgelassen und dabei friedlich feiern können. Dass es bei so großen Menschenmassen auch mal zu Konflikten kommt, ist menschlich. Dass es bei den oben genannten Zahlen blieb, ist nicht zuletzt dem engagierten und professionellen Auftreten der zahlreichen Polzisten zu verdanken. Das macht mich, als Polizeipräsident stolz.“, so Polizeipräsident Reiner Hamm am heutigen Aschermittwoch.