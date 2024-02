Ramstein-Miesenbach (ots) – Ein 44-jähriger Mann steht im Verdacht, seit längerer Zeit mehrfach die mittlerweile jugendliche Stieftochter sexuell missbraucht zu haben. Nach Vernehmungen von Zeugen wurden durch die Polizei und die Staatsanwaltschaft Zweibrücken Durchsuchungsbeschlüsse beantragt und vollstreckt.

Die Beamten nahmen den Mann fest. Er wurde am Dienstag 13.02.2024, auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter am Amtsgericht Zweibrücken vorgeführt. Dieser ordnete aufgrund von Fluchtgefahr die Untersuchungshaft an. Der Verdächtige hat die Tatbegehung pauschal bestritten und keine weiteren Angaben gemacht. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Tat steht nach derzeitigem Ermittlungsstand in keinem Zusammenhang zu den kürzlich gemeldeten Kinderansprechern im Raum Ramstein-Miesenbach und Landstuhl. Auch hier dauern die Ermittlungen an. Die Mitteilung über einen der Vorfälle in Landstuhl stellte sich im Nachgang jedoch als Falschmeldung dar. |pet