Kaiserslautern: B2Run am 16. Mai 2024 – „Wunsch nach mehr Fitness in der Bevölkerung“

Kaiserslautern – Aktuelle Umfragen zum Jahreswechsel ergaben, dass viele Menschen in 2024 mehr Sport treiben und ihre Fitness verbessern möchten. Zahlreiche Mitarbeiter/-innen in unterschiedlichen Firmen beginnen daher mit Lauftreffs bereits zu Jahresbeginn, um „Fit in den Frühling“ zu starten – und sich optimal auf den B2Run vorzubereiten. Dieser findet in diesem Jahr am 16. Mai 2024 zum 15. Mal in Kaiserslautern unter der neuen Schirmherrin Beate Kimmel, Oberbürgermeisterin von Kaiserslautern, statt. Er ist Bestandteil der Firmenlaufserie B2Run, die in 18 deutschen Städten ausgetragen wird. An allen Standorten leistet der Veranstalter einen Klimaschutz-Beitrag mit CO2-Zertifikaten.

Weg mit dem Winterspeck ist für viele am Ende des Winters eine Herausforderung. Regelmäßiges Laufen und Walken hilft, die überflüssigen Pfunde zu verlieren. Die ersten Sonnenstrahlen und angenehmere Temperaturen laden ein, sich an der frischen Luft zu bewegen – und „Fit in den Frühling“ zu starten. Eine gute Vorbereitung auch für den B2Run Kaiserslautern.

B2Run Kaiserslautern im Mai mit bewährtem Konzept

Auch 2024 präsentiert sich der B2Run Kaiserlautern mit einem bewährten, erfolgreichen Konzept: Der Startschuss – wie in den vergangenen Jahren durch Wellenstarts – fällt auf der Schneiderstraße und führt über eine 5 km lange Strecke durch die Innenstadt zum Zieleinlauf in der Karl-Marx-Straße, bevor es im Eventareal am Stiftsplatz zur Siegerehrung kommt. Im Ziel werden die Läufer/-innen mit einem kühlen Erdinger Alkoholfrei, frischem Obst und natürlich einer Medaille belohnt. Auf dem Stiftsplatz erwartet die Teilnehmer/-innen die After-Run-Party mit viel Action an verschiedenen Sport- und Mitmach-Aktivitäten sowie Partymusik.

„Für alle Läufer und Läuferinnen, die etwas für ihre Fitness machen möchten und jetzt buchen, bieten wir mit dem günstigen Frühbuchertarif eine zusätzliche Motivation.“ JOHANNA MENKE, STANDORTLEITERIN DES B2RUN KAISERSLAUTERN

Viele Unternehmen, die in den vergangenen Jahren mit großen Teams dabei waren, haben sich ihren Startplatz bereits gesichert. Dazu zählen die ALDI Kirchheim GmbH&Co.KG, die Westpfalz Klinikum GmbH sowie das Fraunhofer ITWM. Sie setzen damit ihre sportlichen Vorsätze in die Tat um.

Zusammen schwitzen schweißt zusammen

Der Veranstalter erwartet 2024 mehr als 6.500 Teilnehmer aus etwa 300 Unternehmen des Großraums Kaiserslautern. Unter dem Motto „Zusammen schwitzen schweißt zusammen“ bietet die Teilnahme am B2Run Kaiserslautern eine ideale Gelegenheit, Kolleg/-innen von einer anderen Seite und in lockerer Atmosphäre kennenzulernen.

„Vor allem durch die Entwicklung beim mobilen Arbeiten erhalten wir von vielen Unternehmen die Rückmeldung, dass gerade persönliche Begegnungen zum besseren Verständnis und zum Teambuilding notwendig sind.“ JOHANNA MENKE

Daher nutzen zahlreiche Firmen die Maßnahme auch zur Förderung des Zusammenhalts und der Motivation ihrer Mitarbeiter/-innen. Von Laufeinsteiger/-innen und Walkern bis zu ambitionierten Läufern/-innen – alle können mitmachen. Dabei spielen Team- und Firmengröße keine Rolle.

3-fach Sieger: Laufen, spenden, registrieren

Die DKMS ist auch in dieser Saison wieder beim B2Run mit von der Partie. In der vergangenen Laufzeit haben mehr als 11.000 Teilnehmer/-innen bei den verschiedenen Läufen die gemeinnützige Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, Blutkrebs zu besiegen, als Charity-Starter unterstützt. Dadurch sind insgesamt 55.000 Euro zusammengekommen, die für weitere Registrierungen potenzieller Stammzellspender/-innen genutzt werden. Damit haben noch mehr Teilnehmer/-innen des B2Run ein starkes Zeichen gegen Blutkrebs gesetzt als schon im Jahr 2022. An diesen Erfolg will B2Run zusammen mit der DKMS anknüpfen. Daher wird es auch bei den B2Run-Läufen der kommenden Saison erneut möglich sein, sich als DKMS Charity-Starter anzumelden und die DKMS so mit einem zusätzlichen Startbeitrag von fünf Euro im Kampf gegen Blutkrebs zu unterstützen.

Den Zusatzbeitrag leitet B2Run vollständig als Spende an die DKMS weiter und unterstützt damit die Arbeit der gemeinnützigen Organisation.