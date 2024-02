Jugendliche Schläger attackieren 19-Jährigen in der Bahn

Neuental-Schlierbach (Schwalm-Eder-Kreis) (ots) – Mit einem Faustschlag ins

Gesicht und einer Attacke mit einem Teleskopschlagstock endete die

Auseinandersetzung von zwei 15- und 17-Jährigen aus Felsberg mit einem

19-Jährigen aus Neuental-Schlierbach. Bereits vor der Abfahrt mit dem Zug der

Hessischen Landesbahn (HLB) von Schwalmstadt in Richtung Kassel gerieten die

jungen Männer aneinander.

Der Vorfall soll sich bereits am Samstag, dem 10. Februar, gegen 22 Uhr,

ereignet haben.

Die beiden Jugendlichen sollen den 19-Jährigen zunächst verbal angegangen sein.

Danach sei die Situation eskaliert. Im weiteren Verlauf hätte der 17-Jährige

mittels eines Schlagstockes dem Opfer das Smartphone aus der Hand geschlagen und

ihn an den Hals gegriffen.

Der 15-Jährige soll dem Schlierbacher anschließend einen Faustschlag ins Gesicht

verpasst haben. Der 19-Jährige erlitt dadurch eine Platzwunde im Gesicht und

stieg in Schlierbach aus dem Zug. Danach erstattete er Strafanzeige bei der

Polizei in Homberg.

Die beiden Tatverdächtigen wären im Zug geblieben und weiter Richtung Kassel

gefahren.

Diebstahl von Stromkabel

Tatzeit: Freitag, 09.02.2024, 11:00 Uhr bis Montag, 12.02.2024, 07:00 Uhr

Unbekannte haben ein Starkstromkabel von einer Baustelle gestohlen.

Die unbekannten Täter entwendeten ein verbautes Starkstromkabel von einer Baustelle zwischen Fritzlar und Obermöllrich (Brückenbaustelle BAB 49). Das Starkstromkabel versorgte die Baustelle mit Strom und war an einem Kran in einer Höhe von annähernd 50 Metern angebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen stiegen die unbekannten Täter an dem Kran hoch und lösten das Kabel aus der dortigen Befestigung. Zuvor wurde das Kabel durch die unbekannten Täter aus dem auf der Baustelle befindlichen Stromaggregat gelöst.

Das entwendete Starkstromkabel mit einer Länge von 50 Metern hat einen Wert von circa 400,- EUR.

Aussagen über mögliche Sachschäden können derzeit nicht getätigt werden.

Die Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte über Telefon 05622/9966-0.

Diebstahl von Dieselkraftstoff

Tatzeit: Freitag, 09.02.2024, 14:00 Uhr bis Sonntag, 11.02.2024, 14:00 Uhr

Unbekannte entwendeten von einer Baustelle in Wabern Dieselkraftstoff aus Baufahrzeugen.

Die unbekannten Täter zapften hierbei aus zwei Baggern knapp 700 Liter Dieselkraftstoff im Wert von 1200,- Euro ab und entwendeten diesen. Die Baustelle befindet sich zwischen Wabern und Harle im Bereich des Lerchenwegs.

Die Höhe des möglichen Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden.

Die Polizeistation Fritzlar ermittelt in dem Fall.

Hinweise bitte unter Telefon 05622/9966-0.

Diebstahl aus Pkw

Tatzeit: Freitag, 10.02.2023, 17:00 Uhr bis Samstag, 11.02.2023, 09:00 Uhr

44-jähriger Tatverdächtiger nach Diebstahl aus Pkw identifiziert und vorläufig festgenommen.

Im Tatzeitraum öffnete der Tatverdächtige mehrere unverschlossene Pkw im Finkenweg in Felsberg-Gensungen und entwendete aus dem Fahrzeuginnenraum verschiedene Wertgegenstände. Hierbei handelte es sich unter anderem um ein Fernglas, ein Mobiltelefon, aber auch um geringe Mengen an Bargeld.

Aufgrund von Zeugenaussagen konnte zeitnah ein 44-jähriger Mann aus Felsberg als Tatverdächtiger identifiziert werden. Bei einer anschließenden richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung konnten verschiedene Beweismittel aufgefunden und sichergestellt werden.

In der Folge wurden Strafanzeigen wegen des Verdachts des Diebstahls, aber auch wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den 44-jährigen Felsberger vorgelegt.

Der Tatverdächtige wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Polizeistation Melsungen ermittelt in den Fällen.

Weitere Hinweise bitte unter Telefon 05661/7089-0.

Zeit: Montag, 12.02.2024, 14:00 Uhr

Anlässlich der Karnevalsfeierlichkeiten fand zum wiederholten Male der traditionelle Rosenmontagsumzug durch die Fritzlarer Innenstadt statt.

Der Umzug startete in der Geismarstraße und führte anschließend durch die Innenstadt von Fritzlar. Hierbei verlief die Zugstrecke über die Schildererstraße, Marktplatz, Gießener Straße (B450), Am Hospital, Allee-Kreuzung, Kasseler Straße, bevor er im Hellenweg endete. Insgesamt säumten circa 9000 Zuschauer die Umzugsstrecke und verfolgten in friedlicher Atmosphäre das bunte Treiben.

Nach dem Rosenmontagsumzug verblieb ein großer Teil der Zuschauer im Bereich der Innenstadt und feierte ausgelassen den Karneval auf den Straßen. Auch in der neu umgebauten Stadthalle fand eine große Karnavalsparty statt. Insgesamt verliefen die Feierlichkeiten aus polizeilicher Sicht ohne besondere Vorkommnisse.

Jedoch war es auch erforderlich mehrere polizeiliche Platzverweise gegen vereinzelte Personen auszusprechen. Im Rahmen von Identitätsfeststellungen kam es in zwei Fällen zu Widerstandshandlungen gegen eingesetzte Polizeikräfte. Woraufhin ein 27-jähriger Mann aus Weimar (Thüringen) zum Zwecke der Ausnüchterung in Polizeigewahrsam genommen werden musste. Entsprechende Strafanzeigen wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wurden gefertigt.