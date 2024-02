Raub

Flieden. Am Sonntagabend (11.02.) kam es in der Hauptstraße am Rande einer Fastnachtsveranstaltung zu einem Raub. Nach derzeitigen Erkenntnissen hielt sich ein 20-Jähriger aus Flieden gegen 17.45 Uhr dort im Bereich eines Reisebüros auf und sprach dort eine vierköpfigen Personengruppe an. Es entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung mit einer Person aus der Gruppe, in deren Verlauf der 20-Jährige ins Gesicht geschlagen wurde. Anschließend kamen die drei übrigen Personen dazu. Der 20-Jährige kam zu Fall und wurde am Boden liegend gegen den Oberkörper getreten. Kurz darauf verließen die Männer den Tatort. Der glücklicherweise nur leicht verletzte Mann aus Flieden stellte im Anschluss das Fehlen seiner Bauchtasche fest. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Wohnung

Fulda. Unbekannte brachen am Montagabend (12.02.), zwischen 19.30 Uhr und 22.30 Uhr, in eine Erdgeschosswohnung in einem Wohnhaus in der Petersberger Straße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Wohnräume nach Diebesgut. Sie stahlen Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Es entstand 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Lkw-Brand

Hünfeld. Am Dienstag (12.02.), gegen 9.45 Uhr, brannte auf dem Rastplatz Günterswald auf der A 7, in Fahrtrichtung Süd, ein Lkw.

Nach derzeitigen Erkenntnissen machte ein ukrainischer Lkw-Fahrer dort gerade Pause in seinem Fahrzeug, als er von einem Pkw-Fahrer auf einen entstehenden Brand auf der Ladefläche des Fahrzeugs aufmerksam gemacht wurde. Der Fahrer koppelte den Anhänger noch ab, parkte das Fahrzeug um und brachte sich in Sicherheit. Als die alarmierte Feuerwehr kurze Zeit später vor Ort eintraf, stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde eine Rundfunkwarnmeldung veranlasst.

Der entstandene Sachschaden liegt nach vorläufigen Schätzungen im hohen fünfstelligen Bereich.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Neben Feuerwehr und Polizei war auch die die Untere Wasserbehörde aufgrund auslaufender Betriebsstelle und die Autobahnmeisterei zwecks der Absperrung des Parkplatzes am Einsatzort.

Angriff auf Rettungskräfte

Vogelsbergkreis (ots)

Freiensteinau. Am Sonntag (11.02.) kam es gegen kurz vor 15 Uhr zu einem tätlichen Angriff auf einen Rettungssanitäter.

Nach aktuellem Kenntnisstand war ein 29-jähriger Mann aus dem Main-Kinzig-Kreis bei einer Karnevalsveranstaltung in der Salzer Straße aus noch unklarer Ursache gestürzt und hatte sich dabei verletzt. Als hinzugezogene Rettungssanitäter den Mann versorgen wollten, begann dieser zunächst die Helfer verbal anzugreifen. Wenig später schlug der augenscheinlich alkoholisierte Mann einem 43-jährigen Rettungssanitäter plötzlich und unvermittelt ins Gesicht. Auch nachdem eine Polizeistreife hinzugezogen worden war, beruhigte sich der 29-Jährige nicht und beleidigte die Einsatzkräfte fortlaufend. Er wurde anschließend zur weiteren Versorgung in eine Klinik eingeliefert. Der 43-jährige Rettungssanitäter wurde leicht verletzt und begab sich auf eigenen Wunsch selbstständig in medizinische Behandlung.

Der Mann aus dem Main-Kinzig-Kreis muss sich nun wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen verantworten.

Rosenmontag in Osthessen – Polizeiliche Bilanz

Osthessen. Heute am Rosenmontag (12.02.) nahm die Fastnachtszeit – wie in jedem Jahr – ihren Höhepunkt. Tausende Närrinnen und Narrhalesen feierten in ganz Osthessen bei wechselhaftem Wetter auf verschiedenen Veranstaltungen und Umzügen ausgelassen und in den allermeisten Fällen friedlich.

Die osthessische Polizei war überall als Ansprechpartner präsent und sorgte gemeinsam mit allen Behörden, die mit Sicherheits- und Ordnungsaufgaben befasst sind, für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger.

Landkreis Fulda:

Pünktlich um 13.33 Uhr startete der traditionelle Umzug in Fulda, der von rund 70.000 Zuschauerinnen und Zuschauern besucht wurde. Gegen 17.30 Uhr hatten alle 4.000 Umzugsteilnehmer die Strecke quer durch die Innenstadt absolviert. Aufgrund des hohen Besucheraufkommens und der entsprechend notwendigen Verkehrsmaßnahmen, kam es im Innenstadtbereich noch einige Zeit länger zu Verkehrsbehinderungen.

Gegen 13.45 Uhr zeigte ein Besucher im Bereich ZOB den „Hitlergruß“. Die Person wurde unmittelbar zwecks Identitätsfeststellung und weiterer polizeilicher Maßnahmen vorübergehend festgenommen sowie ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. In der Nähe des Stadtschlosses brannten zwei Männer gegen 14.45 Uhr verbotenerweise Pyrotechnik ab. Die Einsatzkräfte sprachen die beiden an und stellten in der Folge weitere Pyrotechnik sicher. Beide müssen nun mit einer Geldbuße aufgrund der begangenen Ordnungswidrigkeit rechnen.

Nach dem Ende des Umzugs feierten viele Besucherinnen und Besucher im Innenstadtbereich weiter. Hierbei kam es vereinzelt zu kleineren Auseinandersetzungen zwischen Personen. Der Grund dafür war oftmals übermäßiger Alkoholkonsum. Mehrere Platzverweise wurden ausgesprochen.

Weitere Veranstaltungen im Überblick:

Etwa 2.500 Narren fanden sich zum Fastnachtsumzug in Büchenberg ein, um mit den rund 540 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu feiern. Nach Umzugsende ging das närrische Treiben im Ortskern und am Bürgerhaus weiter.

In Hünfeld feierten 2.800 Zuschauerinnen und Zuschauer und rund 1.200 Teilnehmende beim dortigen Umzug den Rosenmontag, in Eiterfeld waren etwa 6.000 Närrinnen und Narren zu Besuch, in Grüsselbach 1.000 Feiernde.

In Niederkalbach säumten rund 1.500 Besucherinnen und Besucher die Strecke des Umzuges, der sich mit rund 400 Narren durch den Ortskern schlängelte.

Auch während der Umzüge in Hosenfeld (500 Gäste), Schweben (150 Gäste), Blankenau (100 Gäste) und Rückers (1.000 Gäste) wurde friedlich und ausgelassen gefeiert.

Landkreis Vogelsberg:

In Herbstein fanden sich 3.000 bis 4.000 Narren ein, um beim dortigen Umzug den Rosenmontag zu feiern. 2.500 Besucherinnen und Besucher säumten die Umzugsstrecke in Hörgenau.

Aus polizeilicher Sicht waren bis zum Berichtszeitpunkt erfreulicherweise keine weiteren nennenswerten Zwischenfällen bei den Veranstaltungen im gesamten Landkreis Fulda und im Vogelsbergkreis zu verzeichnen.

Natürlich hatte die osthessische Polizei auch die Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeugführenden besonders im Blick. Erfreulicherweise auch hier: Positive Bilanz. Die Allermeisten hielten sich an „Don´t drink and drive!“

Reisende geht auf Zugbegleiterin los – Zeugen gesucht!

Fulda (ots) – Im ICE 696, auf der Fahrt von Frankfurt a.M. in Richtung Fulda,

soll eine 25-jährige Frau aus Berlin mit einer Zugbegleiterin in einen zunächst

verbalen Streit geraten sein. Der Vorfall soll sich gestern Morgen (12.2. / 7:08

Uhr) ereignet haben. Im weiteren Verlauf soll die 25-Jährige dann die

Zugbegleiterin geschubst haben. Da sie dem Fahrtausschluss im Bahnhof Fulda

nicht nachkam, mussten Beamte des Bundespolizeireviers Fulda hinzugezogen

werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau gegen 7:45 Uhr

vor Ort entlassen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren u.a. wegen versuchter Körperverletzung sowie Hausfriedensbruchs

eingeleitet.

Zeugen gesucht! Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter

der Tel.-Nr.: 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.